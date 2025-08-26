Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje prie pasienio su Baltarusija sužeistas karys

2025-08-26 10:59 / šaltinis: BNS
2025-08-26 10:59

Lenkijos karys pateko į ligoninę, kai buvo sužeistas bandydamas užkirsti kelią migrantų grupei kirsti šalies sieną su Baltarusija, antradienį skelbia Lenkijos radijas, remdamasis kariuomenės pareigūnais.

Per incidentą su migrantais Baltarusijos pasienyje sužeistas Lenkijos karys (žiniasklaida)

Lenkijos karys pateko į ligoninę, kai buvo sužeistas bandydamas užkirsti kelią migrantų grupei kirsti šalies sieną su Baltarusija, antradienį skelbia Lenkijos radijas, remdamasis kariuomenės pareigūnais.

REKLAMA
1

Incidentas įvyko pirmadienį apie 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku netoli Čeremchos kaimo rytų Lenkijoje.

Pasak ginkluotųjų pajėgų, karys, „trukdydamas neteisėtai kirsti sieną agresyvių migrantų grupei, buvo sužeistas. Panaudojus tiesioginę jėgą jam buvo sužalota kairė ranka“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrui buvo suteikta pirmoji pagalba įvykio vietoje, o vėliau jis buvo nugabentas į ligoninę regiono sostinėje Balstogėje. Jo gyvybei pavojus negresia.

Karo policija pradėjo tyrimą dėl incidento.

Varšuva Baltarusiją ir jos sąjungininkę Rusiją kaltina tuo, ką ji vadina hibridine operacija, kuria siekiama didinti migracijos spaudimą prie rytinės Europos Sąjungos (ES) sienos ir taip destabilizuoti bloką. Ir Minskas, ir Maskva kaltinimus neigia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų