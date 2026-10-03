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Lenkija: Trumpas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę

2026-10-03 20:50 / šaltinis: BNS
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2026-10-03 20:50
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas.

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„Prezidentas Donaldas Trumpas apie tai aiškiai parašė rugsėjo 17-ąją“, – žurnalistams po susitikimų Baltuosiuose rūmuose ir Valstybės departamente Vašingtone sakė Marcinas Przydacza.

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„Dabar Pentagonas, Lenkijos krašto apsaugos ministerija ir Lenkijos kariuomenė privalo įgyvendinti šį sprendimą“, – tęsė M. Przydaczas ir pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta, bus tik tuomet, kai prezidentas D. Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti.

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„Tik tada būsime 100 procentų tikri, kad bazė pradėjo veikti. Šiuo etapu yra politinis sprendimas, kurį reikia įgyvendinti“, – pridūrė jis.

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Šį pareiškimą M. Przydaczas padarė paklaustas apie prezidento D. Trumpo žodžius, kad jo administracija šį klausimą dar svarsto, tačiau taip pat leidžiančius manyti, jog sprendimas jau priimtas.

Komentuodamas susitikimus Vašingtone, M. Przydaczas nurodė kalbėjęsis su patarėjo nacionalinio saugumo klausimais pavaduotoju Michaelu Needhamu (Maiklu Nidhamu) ir dviem JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijo) pavaduotojais.

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Pasak M. Przydaczo, informacija apie konkretų JAV buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį.

M. Przydaczas Vašingtone dalyvavo trečiajame Didžiojo dvidešimtuko (G20) „šerpų“ susitikime, skirtame pasirengti gruodį Majamyje vyksiančiam grupės viršūnių susitikimui. Jis teigė, kad visi svarbiausi Lenkijos prioritetai buvo įtraukti į G20 lyderių deklaracijos projektą, ir patvirtino, jog viršūnių susitikime Lenkijai atstovaus prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis), kurį kaip ypatingą svečią pakvietė D. Trumpas.

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