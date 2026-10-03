Po nesėkmingos mirties bausmės atsistatydina Tenesio kalėjimų departamento vadovas

Tenesio pataisos departamento komisaras Frankas Strada šį mėnesį paliks savo postą, šeštadienį paskelbė gubernatorius Billas Lee, vykstant nepriklausomam tyrimui, kas nepavyko vykdant mirties bausmę.
Po nesėkmingo mirties bausmės vykdymo atsistatydina Tenesio kalėjimų departamento vadovas
„Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas Tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas“, – teigė F. Strada savo pareiškime.
Jis sakė, kad ir toliau tiki, jog departamentas vykdė savo pareigas pagal nustatytą protokolą, tačiau pavadino tyrimą „visiškai tinkamu ir būtinu“.
B. Lee teigė, kad priėmė F. Strada sprendimą ir padėkojo jam už tarnybą.
„Komisaras Strada tarnavo sąžiningai, ir aš vertinu jo pasiryžimą šiuo sunkiu metu pirmiausia atsižvelgti į Tenesio gyventojų interesus“, – sakė gubernatorius.
Laikinasis komisaras bus paskirtas vėliau.
50-metė Christa Pike turėjo būti nubausta mirties bausme trečiadienį, tačiau išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Jos advokatai penktadienį pranešė, kad ji yra be sąmonės ir ligoninėje prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliacijos aparato.
Tenesio valdžios institucijos dar turi paaiškinti, kodėl Pike išgyveno, nors jai buvo suleisti dvi pentobarbitalo – mirtiems bausmėms vykdyti naudojamo vaisto – dozės.
B. Lee nurodė atlikti nepriklausomą šio incidento tyrimą, kuris vėl įžiebė diskusijas dėl mirties bausmės ir jos metodų JAV.
Christa Pike 1996 m. buvo nuteista mirties bausme už 19-metės Colleen Slemmer nužudymą. Nusikaltimo metu jai buvo 18 metų. C. Slemmer buvo kankinama ir nužudyta atokioje vietovėje netoli Tenesio universiteto Noksvilyje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.