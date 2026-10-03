Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po nesėkmingos mirties bausmės atsistatydina Tenesio kalėjimų departamento vadovas

2026-10-03 20:02 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-03 20:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV Tenesio valstijos kalėjimų sistemos vadovas atsistatydina po nesėkmingo mirties bausmės vykdymo, kai mirties bausme nuteista kalinė Christa Pike išgyveno dvi mirtino injekcinio preparato dozes ir dabar yra kritinės būklės.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)

JAV Tenesio valstijos kalėjimų sistemos vadovas atsistatydina po nesėkmingo mirties bausmės vykdymo, kai mirties bausme nuteista kalinė Christa Pike išgyveno dvi mirtino injekcinio preparato dozes ir dabar yra kritinės būklės.

REKLAMA
0

Tenesio pataisos departamento komisaras Frankas Strada šį mėnesį paliks savo postą, šeštadienį paskelbė gubernatorius Billas Lee, vykstant nepriklausomam tyrimui, kas nepavyko vykdant mirties bausmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po nesėkmingo mirties bausmės vykdymo atsistatydina Tenesio kalėjimų departamento vadovas

„Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas Tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas“, – teigė F. Strada savo pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Jis sakė, kad ir toliau tiki, jog departamentas vykdė savo pareigas pagal nustatytą protokolą, tačiau pavadino tyrimą „visiškai tinkamu ir būtinu“.

REKLAMA

B. Lee teigė, kad priėmė F. Strada sprendimą ir padėkojo jam už tarnybą.

„Komisaras Strada tarnavo sąžiningai, ir aš vertinu jo pasiryžimą šiuo sunkiu metu pirmiausia atsižvelgti į Tenesio gyventojų interesus“, – sakė gubernatorius.

Laikinasis komisaras bus paskirtas vėliau.

50-metė Christa Pike turėjo būti nubausta mirties bausme trečiadienį, tačiau išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Jos advokatai penktadienį pranešė, kad ji yra be sąmonės ir ligoninėje prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliacijos aparato.

REKLAMA
REKLAMA

Tenesio valdžios institucijos dar turi paaiškinti, kodėl Pike išgyveno, nors jai buvo suleisti dvi pentobarbitalo – mirtiems bausmėms vykdyti naudojamo vaisto – dozės.

B. Lee nurodė atlikti nepriklausomą šio incidento tyrimą, kuris vėl įžiebė diskusijas dėl mirties bausmės ir jos metodų JAV.

Christa Pike 1996 m. buvo nuteista mirties bausme už 19-metės Colleen Slemmer nužudymą. Nusikaltimo metu jai buvo 18 metų. C. Slemmer buvo kankinama ir nužudyta atokioje vietovėje netoli Tenesio universiteto Noksvilyje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų