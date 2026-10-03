Dingo lėktuvas: skraidino pacientą

Pakrančių apsauga socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad laivai ir orlaiviai ieško lėktuvo „Gulfstream G100“ prie Masačusetso valstijos Nantaketo salos krantų.
Kanadoje įsikūrusios bendrovės „Latitude Air Ambulance“ lėktuvas dingo apie 1 val. 30 min. vietos laiku (18 val. 30 min. Lietuvos laiku), naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės atstovas spaudai Clarence'as Togeretzas.
„Lėktuve buvo du pilotai, du medicinos darbuotojai, vienas pacientas ir vienas šeimos narys“, – sakė C. Togeretzas ir pridūrė, jog neturi kitos informacijos apie gelbėjimo operaciją.
Bendrovės interneto svetainėje teigiama, kad ji turi 10 orlaivių parką ir teikia repatriacijos bei medicininės evakuacijos paslaugas, skraidindama žmones namo iš bet kurios pasaulio vietos.
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