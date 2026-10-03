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Pamatęs, ką lėktuve daro moteris, vyras pasišlykštėjo: nuotrauką parodė visiems

2026-10-03 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lėktuvo keleivį papiktino šalia sėdėjusios moters elgesys – ši nusprendė patogiai įsitaisyti ir basas kojas užkėlė ant atlenkto staliuko.

Pamatęs, ką lėktuve daro moteris, vyras pasišlykštėjo: nuotrauką parodė visiems (nuotr. 123rf.com ir tv3 fotomontažas)

Lėktuvo keleivį papiktino šalia sėdėjusios moters elgesys – ši nusprendė patogiai įsitaisyti ir basas kojas užkėlė ant atlenkto staliuko.

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Skrydžių metu keleiviams tenka dalytis gana ribota erdve, todėl bendrakeleivių elgesys gali tapti tikru kantrybės išbandymu. Tačiau vienas vyras socialiniuose tinkluose paviešino vaizdą, kuris jį gerokai papiktino.

Garsiai kalbantys žmonės ar lėktuve verkiantys kūdikiai gali erzinti ne vieną keleivį, tačiau šis vyras susidūrė su kur kas nemalonesniu vaizdu. Skrydžio metu šalia jo sėdėjusi moteris nusprendė išsitiesti ir basas kojas užkėlė ant priešais esančios sėdynės atlenkiamo staliuko, rašo „Mirror“.

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Vyras šiuo vaizdu pasidalijo socialiniuose tinkluose. Nuotraukoje matyti trijų sėdynių eilė, o moteris, regis, buvo įsitaisiusi per dvi vietas. Viena jos koja gulėjo ant atlenkto staliuko, o kita buvo nuleista ant grindų.

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Keleivio kantrybė trūko

Nuotraukoje taip pat aiškiai matyti, kad abi moters kojos buvo basos ir nukreiptos link keleivio, kuris užfiksavo tokį vaizdą.

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Nuotrauka buvo paviešinta „Reddit“ forume „Mildly Infuriating“. Prie įrašo vyras parašė: „Absoliučiai nekenčiu, kai žmonės tai daro.“

Įrašo komentatoriai taip pat neslėpė pasipiktinimo. Daugelį nustebino tai, kad keleivė jautėsi galinti basas kojas užkelti ant staliuko, esančio kito žmogaus asmeninėje erdvėje.

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