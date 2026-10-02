Skrydžio į Londoną metu – pavojaus signalas: lėktuvas išsiuntė avarinį kodą

Skrydis EK31, vykdytas „Airbus A380“, kurio registracijos numeris A6-EDX ir kuris gali skraidinti daugiau nei 500 keleivių, iš Dubajaus tarptautinio oro uosto (DXB) pakilo 7.30 val. UTC laiku. Lėktuvas Londono Hitrou oro uostą turėjo pasiekti maždaug po 7 val. 20 min.
Skrydžio duomenimis, praėjus maždaug šešioms valandoms po pakilimo, lėktuvui skrendant virš Europos, įgula perdavė kodą 7700 – tarptautinį atsakiklio kodą, reiškiantį bendrą avarinę situaciją.
Tuo metu lėktuvas skrido maždaug 40 tūkst. pėdų, arba apie 12,2 tūkst. metrų, aukštyje.
Perdavus avarinį signalą, A380 pradėjo sparčiai leistis, o įgula paprašė leidimo pakeisti maršrutą ir nukreipti lėktuvą į Frankfurto oro uostą.
Lėktuvas ten nusileido maždaug 16.10 val. vietos laiku.
Paaiškėjo, kodėl buvo išsiųstas avarinis kodas
Kaip skelbia portalas „AirLive.net“, „Emirates“ informavo, kad skrydis EK31 į Frankfurtą buvo nukreiptas dėl vienam iš keleivių kilusios skubios medicininės situacijos.
Salono įgula pagalbą keleiviui suteikė dar skrydžio metu, o nusileidus buvo iškviestos medikų tarnybos.
Keleivis išlipo iš lėktuvo, kad jam būtų suteikta tolesnė medicininė pagalba.
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