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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skrydžio į Londoną metu – pavojaus signalas: lėktuvas išsiuntė avarinį kodą

2026-10-02 23:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-02 23:15
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„Emirates“ oro linijų lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Londoną, ketvirtadienį (spalio 1 d.) buvo priverstas netikėtai pakeisti maršrutą ir leistis Frankfurte. Maždaug 12 tūkst. metrų aukštyje skridęs „Airbus A380“ perdavė kodą 7700, reiškiantį avarinę situaciją.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

„Emirates“ oro linijų lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Londoną, ketvirtadienį (spalio 1 d.) buvo priverstas netikėtai pakeisti maršrutą ir leistis Frankfurte. Maždaug 12 tūkst. metrų aukštyje skridęs „Airbus A380“ perdavė kodą 7700, reiškiantį avarinę situaciją.

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Skrydis EK31, vykdytas „Airbus A380“, kurio registracijos numeris A6-EDX ir kuris gali skraidinti daugiau nei 500 keleivių, iš Dubajaus tarptautinio oro uosto (DXB) pakilo 7.30 val. UTC laiku. Lėktuvas Londono Hitrou oro uostą turėjo pasiekti maždaug po 7 val. 20 min.

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Skrydžio duomenimis, praėjus maždaug šešioms valandoms po pakilimo, lėktuvui skrendant virš Europos, įgula perdavė kodą 7700 – tarptautinį atsakiklio kodą, reiškiantį bendrą avarinę situaciją.

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Tuo metu lėktuvas skrido maždaug 40 tūkst. pėdų, arba apie 12,2 tūkst. metrų, aukštyje.

Perdavus avarinį signalą, A380 pradėjo sparčiai leistis, o įgula paprašė leidimo pakeisti maršrutą ir nukreipti lėktuvą į Frankfurto oro uostą.

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Lėktuvas ten nusileido maždaug 16.10 val. vietos laiku.

Paaiškėjo, kodėl buvo išsiųstas avarinis kodas

Kaip skelbia portalas „AirLive.net“, „Emirates“ informavo, kad skrydis EK31 į Frankfurtą buvo nukreiptas dėl vienam iš keleivių kilusios skubios medicininės situacijos.

Salono įgula pagalbą keleiviui suteikė dar skrydžio metu, o nusileidus buvo iškviestos medikų tarnybos.

Keleivis išlipo iš lėktuvo, kad jam būtų suteikta tolesnė medicininė pagalba.

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