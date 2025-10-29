Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija atnaujins tankų gamybą: pasirašė istorinę sutartį

2025-10-29 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 11:18

Lenkija ketina atnaujinti tankų gamybą po daugiau nei dešimties metų pertraukos, praneša lenkų portalas „TVP World“. Antradienį šalies valstybinis gynybos įmonių konglomeratas pasirašė istorinę sutartį dėl technologijų perdavimo su Pietų Korėjos gynybos įmone „Hyundai Rotem“.

(nuotr. SCANPIX)

Lenkija ketina atnaujinti tankų gamybą po daugiau nei dešimties metų pertraukos, praneša lenkų portalas „TVP World“. Antradienį šalies valstybinis gynybos įmonių konglomeratas pasirašė istorinę sutartį dėl technologijų perdavimo su Pietų Korėjos gynybos įmone „Hyundai Rotem“.

REKLAMA
1

Pagal pasirašytą sutartį, Glivicės mieste pietinėje Lenkijoje įsikūrusi gynybos įmonė „Bumar-Łabędy“ gaus reikiamą įrangą ir įrankius lenkiškai K2 tankų versijai – K2PL – pradėti gaminti. Be to, bus pristatytos ir pagalbinės transporto priemonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projektui numatytos investicijos sudarys 201 mln. eurų. Jas valstybinė gynybos įmonių  konglomeratas „Bumar-Łabędy, Polish Armaments Group“ (PGZ) skirs infrastruktūrai modernizuoti ir naujai gamybos salei su robotų technologijomis įrengti.

REKLAMA
REKLAMA

Glivicės gamykla turėtų tapti pagrindiniu ratinių ir vikšrinių šarvuotų transporto priemonių gamybos centru. Jo modernizavimo darbus planuojama užbaigti iki 2028 m. pabaigos.

REKLAMA

„Juodąja pantera“ dar vadinamas K2 – vienas iš pažangiausių pagrindinių kovos tankų pasaulyje. Pietų Korėja šio tanko gamyboje siekė suderinti didelį manevringumą, pažangias ugnies valdymo sistemas ir stiprius gynybinius pajėgumus.

Varšuva planuoja, kad K2 tankų serija taps šalies ginkluotųjų pajėgų pagrindu.

K2PL tankai turės sustiprintą apsaugą, įskaitant aktyviąją apsaugos sistemą, antidroninę sistemą ir sustiprintą šarvą.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkija ir Pietų Korėja užmezgė tvirtą partnerystę gynybos srityje Varšuvai ėmus sparčiai modernizuoti kariuomenę po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

2020–2024 m. Seulo tiekiami ginklai sudarė 42 proc. viso Lenkijos pagrindinių ginklų importo. Pagrindinis importo šioje srityje partneris išliko JAV su 45 proc. 

Pastarąjį kartą Lenkija tankus gamino 2009-aisiais. Tuomet paskutiniai PT-91 „Twardy“ tankai buvo pristatyti į Malaiziją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų