Lenkija atnaujins tankų gamybą: pasirašė istorinę sutartį

Pagal pasirašytą sutartį, Glivicės mieste pietinėje Lenkijoje įsikūrusi gynybos įmonė „Bumar-Łabędy“ gaus reikiamą įrangą ir įrankius lenkiškai K2 tankų versijai – K2PL – pradėti gaminti. Be to, bus pristatytos ir pagalbinės transporto priemonės.
Projektui numatytos investicijos sudarys 201 mln. eurų. Jas valstybinė gynybos įmonių konglomeratas „Bumar-Łabędy, Polish Armaments Group“ (PGZ) skirs infrastruktūrai modernizuoti ir naujai gamybos salei su robotų technologijomis įrengti.
Glivicės gamykla turėtų tapti pagrindiniu ratinių ir vikšrinių šarvuotų transporto priemonių gamybos centru. Jo modernizavimo darbus planuojama užbaigti iki 2028 m. pabaigos.
„Juodąja pantera“ dar vadinamas K2 – vienas iš pažangiausių pagrindinių kovos tankų pasaulyje. Pietų Korėja šio tanko gamyboje siekė suderinti didelį manevringumą, pažangias ugnies valdymo sistemas ir stiprius gynybinius pajėgumus.
Varšuva planuoja, kad K2 tankų serija taps šalies ginkluotųjų pajėgų pagrindu.
K2PL tankai turės sustiprintą apsaugą, įskaitant aktyviąją apsaugos sistemą, antidroninę sistemą ir sustiprintą šarvą.
Lenkija ir Pietų Korėja užmezgė tvirtą partnerystę gynybos srityje Varšuvai ėmus sparčiai modernizuoti kariuomenę po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
2020–2024 m. Seulo tiekiami ginklai sudarė 42 proc. viso Lenkijos pagrindinių ginklų importo. Pagrindinis importo šioje srityje partneris išliko JAV su 45 proc.
Pastarąjį kartą Lenkija tankus gamino 2009-aisiais. Tuomet paskutiniai PT-91 „Twardy“ tankai buvo pristatyti į Malaiziją.
