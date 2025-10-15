Latvija buvo davusi leidimą prorusiškam politikui vykti į Estiją

Latvijos Valstybės saugumo tarnyba (VDD) naujienų agentūrai LETA patvirtino, kad A. Roslikovo atžvilgiu ir toliau taikomos kelios saugumo priemonės, susijusios su birželio 9 dieną inicijuota baudžiamąja byla. Tarp šių priemonių yra draudimas be leidimo išvykti iš šalies ar keisti gyvenamąją vietą.
Kaip sakoma pranešimuose, A. Roslikovas gavo VDD leidimą būti Estijoje spalio 13–15 dienomis. VDD informavo atitinkamas Estijos tarnybas, o šios vėliau nusprendė neįsileisti jo į šalį, pranešė Latvijos visuomenins transliuotojas LSM.
Estijos vidaus reikalų ministerija paskelbė trumpalaikį draudimą A. Roslikovui atvykti į šalį, galiojantį iki spalio 20-osios.
Latvijos televizijos laida „Panorama“ pranešė, kad Estija paskelbė panašų laikiną draudimą A. Roslikovo kolegoms partijoje Svetlanai Čulkovai, Nataljai Marčenko-Jodko ir Igoriui Judinui.
A. Roslikovą į Estiją pakvietė politikė Olga Ivanova, organizavusi susitikimą rusakalbių padėčiai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje aptarti. O. Ivanova yra pareiškusi, kad tokio susitikimo idėja kilo A. Roslikovui.
Birželio 9-ąją VDD iškėlė baudžiamąją bylą A. Roslikovui dėl įtariamų baudžiamojo kodekso 81.1 ir 78 straipsnių pažeidimų. Jis, kaip įtariama, padėjo vienai užsienio valstybei veikti prieš Latviją ir kurstė tautinę neapykantą bei nesantaiką.
Kelios dienos prieš tai Latvijos parlamentas pašalino A. Roslikovą, kuris tuomet dar buvo deputatas, iš sesijos, nes jis nuo tribūnos ėmė rusiškai šūkauti per debatus apie deklaraciją „Dėl Sovietų okupacinio režimo vykdytos rusifikacijos Latvijoje ir jos lingvistinių pasekmių eliminavimo“.
