Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Rusijos grėsmės Lietuvos vardas skambėjo Bundestage: „Tai – pirmas kartas mūsų tarnybos istorijoje“

2025-10-15 08:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 08:00

Vokietijos žvalgybų tarnybų vadai ragina atsitokėti savo šalies politikus – Bundestage jie aiškiai sako, kad Rusija jau puola Vokietiją, tik ne atvirai ir karo riba išblukusi. Anot vadų, rusai rengia įvairias provokacijos, sabotažą, savo agentus infiltruoja tiek į kariuomenę, tiek ir į kitas svarbias įstaigas. Ypatingas dėmesys ir vokiečiams Lietuvoje, sako, kad jie yra rusų taikinys.

Vokietijos žvalgybų tarnybų vadai ragina atsitokėti savo šalies politikus – Bundestage jie aiškiai sako, kad Rusija jau puola Vokietiją, tik ne atvirai ir karo riba išblukusi. Anot vadų, rusai rengia įvairias provokacijos, sabotažą, savo agentus infiltruoja tiek į kariuomenę, tiek ir į kitas svarbias įstaigas. Ypatingas dėmesys ir vokiečiams Lietuvoje, sako, kad jie yra rusų taikinys.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad grėsmės lygis Lietuvai nepakitęs, panikuoti nereikia.

REKLAMA
REKLAMA

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. 

Estai nesistebi rusų provokacijomis

7 ginkluoti vyrai be aiškių atpažinimo ženklų ant kelio, kuriuo naudojasi Estijos piliečiai. Toks vaizdas užfiksuotas penktadienį privertė estus sunerimti – kas tai, ir ką tai galėtų reikšti?

REKLAMA

„Galbūt specialiai pasiųsti Rusijos kariuomenės galbūt žvalgai, galbūt kažkoks padalinys, kuris specialiai, atvirai pasirodė ant kelio, kad matytų estų pasieniečiai. Tą ir padarė, kad sukeltų kažkokią sumaištį“, – situaciją Estijoje TV3 Žinioms pakomentavo buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

Vadinamasis Saatse batas yra Rusijos teritorijos dalis, įsiterpusi tarp Estijos žemių – nuo seno likęs kelias, kertantis Rusijos teritoriją, o žmonėms palikta galimybė juo naudotis su sąlyga, kad jie nesustos ir neišlips Rusijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš Rusijos to buvo galima tikėtis. Mes ilgai laukėme, kada viskas prasidės, tai dabar ir prasidėjo. Jeigu pažiūrėtume į Latviją – ten jau visa tai vyko“, – nesistebėjo vietinis Olegas.

„Žinoma, mes vietiniai, čia jau užsigrūdinę. Nuolat girdisi visoks triukšmas – praėjusią savaitę buvo oro antskrydis, dronai skraidė greta. Jie rengia pratybas, didesnes ar mažesnes, girdisi trenksmai, skraido dronai – mes jau nebijome“, – teigė vietos kavinės savininkė Sirje Kruusamae.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tarptautinio karo studijų instituto analitikai šią rusų provokaciją pavadino nuline faze, kuomet Rusija stiprina informacinį ir psichologinį spaudimą prieš galbūt ateityje planuojamą Rusijos karą prieš NATO.

„Čia tiesiog buvo toks jėgos pademonstravimas ir daugiau toks „psy ops“ pasirodymas. Laikyti įtampoje, demonstruoti savo galią, tiesiog tokios provokacijos yra daromos ne pirmą kartą“, – provokacijas vertino A. Pocius.

REKLAMA

Kelias lieka uždarytas

Dabar norintys pasiekti kitą rajono miestelį, turi daryti lankstą, važiuoti žvyrkeliu per mišką.

„Suskaičiavau, kiek žmonių gyvena kaime, kuriuos liečia ši problema – kelio uždarymas paveikė 192 žmones“, – sakė Setomaa savivaldybės meras Raul Kudre.

Nors dalis vietinių skundžiasi, kad negali patogiai keliauti, kiti svarsto, kad apskritai tuo keliu nebenorės važiuoti.

REKLAMA

„Įsivaizduokite situaciją, jeigu kelyje priešais mane būtų septyni, nežinau, ar jie kareiviai, ar kažkas kito, tiesiog rusai. Negalima nei pravažiuoti, nei sustoti. Sustosite – galite atsidurti Pskove. Estijos vyriausybei reikėtų daug pastangų, kad iš ten pargabentų žmones, kad ir kas jie būtų“, – apie kylančias grėsmes svarstė vietos kavinės savininkė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal naujausią informaciją, kelias bus uždarytas iki ketvirtadienio, o tuomet miesto valdžią spręs, ką su juo daryti.

„Jaučiu, kad artėja metas, kai šis kelias bus uždarytas visam laikui“, – tvirtino Setomaa savivaldybės meras R. Kudre.

Vietos valdžia sako, kad yra planų tiesti naują kelią, aplenkiant Rusijos teritoriją.

„​​​​​​​Planuoja kelią, bet viskas vyksta labai lėtai. Seniai reikėjo tai sutvarkyti“, – sakė vietos gyventojas Olegas.

REKLAMA

Tačiau paaiškėjo, kad estų valdžia kelio niekaip nepradeda statyti, nes apylinkėse gamtininkai aptiko retų augalų – todėl dabar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, ar naujas kelias nepakenks augalams.

„Toks politikų požiūris yra gėdingas. Buvo kalbų, jos tęsiasi daug metų, nežinau, jau turbūt 10 metų. Bet jis vis dar nepadarytas“, – ant valdžios pyksta estė S. Kruusamae.

REKLAMA

Vokietijoje  – griežtėjantys pasisakymai Rusijos atžvilgiu

Nesugebėjimas nutiesti naujo kelio, tik iškalbingas pavyzdys Vakarų biurokratijos ir negebėjimo veikti. Nors Vokietijos Bundestage savo situacijos vertinimą pateikė Vokietijos žvalgybų vadai. Savo politikams jie apie Rusiją kalbėjo be pagražinimų.

„​​​​​​​Mūsų dabartis apibūdinama kaip auganti konfrontacija. Krizių ir karų skaičius, kuriuose dalyvauja valstybės, padvigubėjo nuo 2010-ųjų“, – apie pavojų įspėjo Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas Martinas Jägeris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vokiečių tarnybos aiškiai konstatuoja, kad rusai ne tik rengia sabotažus ir provokacijas, bet ir infiltruojasi į kariuomenę ar kitas svarbias institucijas. Išskiriama ir Lietuva.

„​​​​​​​Bundesveras Lietuvoje, žinoma, yra taikinys sabotažams, šnipinėjimui ir galimam kontaktui. Jis yra ypatingoje padėtyje, ypatingoje aplinkoje. Dėl to mes perkeliame savo darbuotojus į Lietuvą. Tai – pirmas kartas mūsų tarnybos istorijoje. To reikia, kad būtų apsaugoti mūsų kariai, o taip pat ir civiliai darbuotojai bei jų šeimų nariai“, – rėžė Vokietijos karinės kontržvalgybos tarnybos vadovė Martina Rosenberg.

REKLAMA

Anot vokiečių žvalgybos – nėra garantijos, kad Rusija pajėgumą karui prieš NATO pasieks tik po 4–5 metų. Kai kuriais vertinimais, ji jau dabar galėtų surengti lokalaus masto karą prieš Vakarus.

„Svarbiausias – laiko faktorius. Mūsų oponentas nežino, kas yra ramybė ir atsipalaidavimas. Mes negalime sėdėti ir manyti, kad potenciali Rusijos ataka įvyks anksčiausiai 2029-aisiais. Mes jau atakuojamii“, – akcentavo Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas.

REKLAMA

„Mes prie to esame labiau pripratę ir galbūt nepuolame taip karštai vertinti, kaip vertina dabar tie patys vokiečiai, kitos šalys. Danams šokas buvo, kai jie visą laiką jautėsi saugūs, bet kažkoks, va, incidentas ir jiems čia jau kažkoks baisus įvykis“, – sakė buvęs kariuomenės vadas A. Pocius.

Nors G. Nausėda ir toliau ramina Lietuvos piliečius. 

„Norėčiau nuraminti žmones, bendras rizikos lygis nėra padidėjęs“, – padidėjusio pavojaus nemato G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie Rusijos tinklaraštininkai akcentuoja, kad Kremlius tvarko kelius ir geležinkelio linijas, vedančias Baltijos šalių link. Esą karo pramonė užkurta pilnu pajėgumu, bet, pavyzdžiui, naujai pagaminami tankai fronto Ukrainoje nepasiekia. Išvada, kad Rusija puls NATO galbūt per Baltijos šalis ir sako, kad klausimas ne „ar“, o „kada“?

„Galime vertinti situaciją, kaip... taip, pakankamai įtemptą, tačiau ji bendrai geopolitiškai yra visiškai kitokia, nei kad buvo prieš dar keletą metų, tačiau dinamikos požiūriu, ji tikrai kažkokiu būdu nėra smarkiai pablogėjusi, ir dėl tos priežasties mūsų tarnybos konstatuoja grėsmės lygį, kaip tokį patį, normalų, kaip ir buvo anksčiau“, – teigė G. Nausėda.

Lietuvos gyventojams panikuoti, ar nerimauti nereikia, tačiau, anot politikų ir ekspertų – neturime prarasti ir budrumo.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Spalio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su istoriku, buvusiu kultūros ministru Dariumi Kuoliu
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Vokietijos žvalgybų tarnybų vadai ragina atsitokėti savo šalies politikus
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Žemaitaičio retorika vėl atkreipė Lietuvos sąjungininkų dėmesį
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Kalifornijoje dar viena sraigtasparnio avarija: transporto priemonę pilotavo influenceris
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Autistas berniukas iš Palangos turi neeilinį talentą: stebisi net ir visko matę menininkai
Spalio 13 d. TV3 Žinios. R. Žemaitaičio šokius Žemaitijoje apkartino atimtos kultūros ministerijos vadelės
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Iš nedarbo išmokų gyvenančius piliečius užstojanti Inga Ruginienė: „Kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Šilutėje po tragiškos avarijos aiškėja vaikų būklė: situacija pablogėti gali bet kada
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai skundžiasi dėl išmokų ir vėl grasina traktorių griausmu Seimui
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Istorinė bausmė prieglaudai „Penkta koja“: įtariama, kad šunys buvo gabenami iš Rusijos ir Baltarusijos
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Iškalbinga Ruginienės ir Tusko akimirka: šypsenos slepia daugiau nei meilę sportui
Spalio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Įspėja visus vairuotojus – tokių įvykių kasmet daugėja: prasideda žvėrių keliavimo laikas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. 5 metus iš eilės vyksianti „Jaunimo linijos“ akcija: Lietuviams nerimą kelia karas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Varėnos valdžią pribloškė netikėtas radinys: kai kas dėl to patyrė nemenkus nuostolius
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Benkunskui reklaminė kampanija atsiėjo 25 tūkst. eurų – gyventojai piktinasi: „Pašerkime pinigais – ir visi nutils“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Konservatoriai siūlo eilių pas gydytojus mažinimo planą: baustų įstaigas, jei nespėja priimti ligonių
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Baisogaloje kyla „Rheinmetall“ gamykla: galbūt tai užtikrins saugumą
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos? Tikimasi, kad durimis trenks pats Žemaitaitis
Spalio 11 d. TV3 Žinios. Iš Trumpo – nauji grasinimai Kinijai: apkaltino Xi Jinpingą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Prieš kelis metus tvarkyto kelio būklė siutina vietinius gyventojus: „Mes gyvenam dumblo stadijoj“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Gelūnas atsakė į Žemaitaičio kaltinimus esant žydu: „Tai yra šmeižto byla“
Spalio 10 d. Mindaugas Sinkevičius sulaukė rimtos Česlovo Juršėno žinutės: „Nežinau, ką atrašyti“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomiste Indre Genyte-Pikčiene
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Druskininkų apylinkėse siautėja vilkai: išpjovė dešimt šunų, pririštus prie būdos
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Per paskutinį Statkevičiaus pasirodymą – kivirčas su ambasada: „Esame šokiruoti tokio neadekvataus užsipuolimo“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvos jūrų muziejuje delfinai padėjo 1,5 tūkst. vaikų: pasakė, kiek apsilanko ir įvardijo kainą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Manikiūro meistrei Linai – įspūdingas apdovanojimas Paryžiuje: pelnė už dar įspūdingesnį kūrinį
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – elektros kainų šuolis: įvardijo priežastis ir kada tikėtis jų kritimo
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujausias „Spinter“ tyrimas parodė štai ką: įvardijo, kas labiausiai kamuoja lietuvius
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Kovoti su piratiniais puslapiais vis sudėtingiau: štai, kiek žmonių jomis naudojasi
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje – šio metalo karštligė: pasakė, kiek ir kodėl galima iš to užsidirbti
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Vis dažniau ant kapų žmonės neša šias gėles: „Ir tvaru, ir nereikia išmesti kiekvienais metais tų gėlių“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujos aplinkybės dėl kauniečio, šiurpinančio „Nuaro“ darbuotojus: įtariama, kad padegė sandėliukus
Spalio 10 d. TV3 Žinios. 64-erių Gražina banke išgirdo šokiruojančią žinią: „Jūs mirusi“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Daugiau kaip 20 metų vyro naudojama priekaba tik dabar užkliuvo techninei apžiūrai: štai, ką kaltina
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis vis dar nepateikė kandidato į kultūros ministro postą – Ruginienė piktinasi: „Man jau atsibodo“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Ketina mažinti Cichanouskajos apsaugos lygį: prie režimo griūties ir pokyčių Baltarusijoje Cichanouskajos veikla neprisidėjo niekuo
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Lietuvos orai nusitaikė į sodininkus: „Ieškome šiemet obuolių, taip, kaip grybų“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Pentagonas ruošiasi nutraukti paramą Baltijos šalims: „Amerika nemėgsta lūzerių, ir tą reikia mums irgi įsisavinti“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Išardė didžiausią „iPhone“ vagišių tinklą: vogtus telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Tarptautinis tyrimas atskleidė kraupią statistiką: kodėl tiek mažai žmonių nori būti mokytojais?
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gražulis išgirdo nuosprendį už LGBT žmonių niekinimą: teisme surengė tikrą šou
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Lyčiai neutralūs tualetai Lietuvoje gali virsti realybe: galės naudotis tiek berniukai, tiek mergaitės
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Prieš Vėlines – naujų žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pensijos didės 80-90 eurų, tačiau senjorų tai netenkina: „Viskas be perstojo brangsta“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Mobilizacijos pratybos Lietuvoje – su nemaloniomis žiniomis: evakuoti žmonių į Lenkiją nebūtų su kuo
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Palikdamas ministeriją Adomavičius privirė košės Žemaitaičiui: gali grėsti baudžiamoji atsakomybė?
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų