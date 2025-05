Kubilius: Europa gali pateikti įtikinamus argumentus Putinui – smarkiai padidinti karinę paramą Ukraina

Apie tai jis sekmadienį parašė savo „X“ paskyroje.

„Jei Putinas nebus įtikintas Trumpo sudaryti taikos, galime labai greitai pateikti įtikinamesnius argumentus už taiką – smarkiai padidindami karinę paramą Ukrainai“, – rašo jis.

Anot A. Kubiliaus, iki šiol ES ir JAV Ukrainai teikė apie 40 mlrd. eurų karinės pagalbos per metus.

„Tačiau tą pačią sumą galime išleisti moderniems ginklams Ukrainoje įsigyti – jie kainuotų apie pusę tiek, kiek gaminami ES ar JAV.

Tai leistų dvigubai padidinti ginklų, kuriuos Ukraina gauna už tuos pačius 40 mlrd. eurų, kiekį“, – sako A. Kubilius.

Tokiu būdu Europos paramos reali vertė padidėtų iki 80 mlrd. eurų.

„Naujos #SAFE paskolos, kurias remia ES, suteikia valstybėms narėms būtent tokią galimybę: paskolas panaudoti karinei paramai Ukrainai didinti. Taip praktikoje gali tikrai veikti formulė „Taika per jėgą“.

#SAFE paskolos reiškia jėgą Ukrainai!“ – rašo jis.

3/3

New #SAFE loans, backed by the EU 🇪🇺, provide Member States exactly this possibility: to use the loans for scaling up military support to Ukraine 🇺🇦



That’s how the formula “Peace through strength” can truly work in practice. #SAFE loans mean strength for Ukraine!