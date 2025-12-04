 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Košmaras lėktuve: mirė keleivis

2025-12-04 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 11:09

Iš Gran Kanarijos pakilęs lėktuvas turėjo leistis avariniu būdu, skelbia „The Mirror“. Lėktuve mirė keleivis.

Lėktuvas audroje (nuotr. SCANPIX)

Iš Gran Kanarijos pakilęs lėktuvas turėjo leistis avariniu būdu, skelbia „The Mirror“. Lėktuve mirė keleivis.

REKLAMA
0

„Eurowings“ lėktuvas skrido iš Gran Kanarijos, Ispanijos salos, į Vokietijos Hamburgą.

Lėktuve mirė vyras

Nelaimė įvyko lapkričio 30 d. Keleivis lėktuve patyrė širdies smūgį. Vyras keliavo su savo dukra.

Pilotas dar prieš nusileidžiant pranešė bokštui apie padėtį, buvo parūpinti medikai, pasirūpinta, kad jie pasiektų kilimo ir tūpimo taką.

Tarnybos pasiekė lėktuvą jam vos nusileidus.

Lėktuve buvo virš 200 keleivių.

Rudenį kelionės į Bulgariją metu netikėtai sunegalavo lėktuve ir mirė 40-metis, palikdamas du sūnus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų