Košmaras lėktuve: mirė keleivis

„Eurowings“ lėktuvas skrido iš Gran Kanarijos, Ispanijos salos, į Vokietijos Hamburgą.
Lėktuve mirė vyras
Nelaimė įvyko lapkričio 30 d. Keleivis lėktuve patyrė širdies smūgį. Vyras keliavo su savo dukra.
Pilotas dar prieš nusileidžiant pranešė bokštui apie padėtį, buvo parūpinti medikai, pasirūpinta, kad jie pasiektų kilimo ir tūpimo taką.
Tarnybos pasiekė lėktuvą jam vos nusileidus.
Lėktuve buvo virš 200 keleivių.
Rudenį kelionės į Bulgariją metu netikėtai sunegalavo lėktuve ir mirė 40-metis, palikdamas du sūnus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.