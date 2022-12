Komiškas fiasko Rusijos televizijoje – iš nelaisvės grįžęs rusų karys išgyrė ukrainiečius

Vienoje iš regioninių Rusijos televizijų „Labitnangi-TV“ pasirodė reportažas, kuriame pakalbintas iš ukrainiečių nelaisvės grįžęs rusų kareivis Michailas Radiginas, kare Ukrainoje patekęs į ukrainiečių nelaisvę.

Reportažą pristatanti žurnalistė tvirtina, kad Michailas ištrūko iš „nelaisvės siaubo“, tačiau jis pats, atvirkščiai, pasakoja, kad nelaisvėje su juo ir kitais kariais buvo elgiamasi gerai.

Michailas pasakoja rugpjūtį į karą išvykęs pagal kontraktą, kariauti turėjo keturis mėnesius.

Epic fail on Russian TV: channel interviewed a man who returned from Ukrainian capture, to talk about "horrors of Ukrainian captivity". The man goes on to tell they were treated well, fed 3 times a day, rights read out in full, the Geneva Convention properly followed. pic.twitter.com/EgMOxMxhY4