Šis kraupus naikinimo ginklas, kaip teigiama, taip pat gali stabiliai priimti signalus iš palydovinės navigacijos sistemos ir nuolat koreguoti savo skrydžio trajektoriją. Dėl to jis išlaiko mažesnę nei 15 metrų paklaidą – maksimalų laiką, per kurį techninė sistema gali sugesti be sutartinių pasekmių, kol pataiko į taikinį, skelbia portalas „The Sun“.

Naujausias išradimas

Naujasis Kinijos išradimas sukurtas remiantis ankstesniais JAV kariuomenės projektais.

Pirminiai „svajonių kulkos“ konstravimo planai pirmą kartą buvo pristatyti 2012 m., o iki 2021 m. Amerika jų atsisakė.

Ir nors nėra viešai prieinamos informacijos apie GPS valdomos kulkos projekto likimą, Kinijos karinių jūrų pajėgų mokslininkai teigia jį sukūrę, praneša „South China Morning Post“ (SCMP).

Lapkritį žurnale „Journal of Naval University of Engineering“ paskelbtame straipsnyje buvo teigiama, kad Kinija nesulaukė jokios pagalbos iš užsienio.

Komanda, vadovaujama Fengo Junhongo iš Nacionalinės pagrindinės elektromagnetinės energijos laboratorijos prie Karinio jūrų laivyno inžinerijos universiteto, galbūt ką tik pakeitė karinį kraštovaizdį.

„Galingiausias ginklą pasaulyje“

Rugpjūtį buvo paskelbta, kad Kinijos kariuomenė bando „galingiausią pasaulyje ginklą“, kuris gali paleisti sviedinius neįtikėtinu 2 200 km/ val. greičiu.

Pranešama, kad šis futuristinis mokslinės fantastikos ginklas, žinomas kaip spiralinis šautuvas, per kelias sekundes gali iššauti raketos dydžio sviedinį. Jis atveria kelią tikslesnėms ir katastrofiškesnėms atakoms.

Elektromagnetiniai paleidimo ginklai gali iššaukti sviedinių užsiliepsnojimą, tačiau jie taip pat išlaiko raketų tolimojo nuotolio ir tikslumo galimybes.

Visgi, paleidimo metu susidarantis intensyvus elektromagnetinis laukas gali turėti pražūtingą poveikį jautriems elektroniniams komponentams, pavyzdžiui, mikroschemoms ir antenoms.

„Išmanieji“ sviediniai taip pat turi gebėti priimti silpnus palydovų signalus.

Šis prieštaravimas jų elektromagnetinio ekranavimo galimybėms užkliuvo viso pasaulio mokslininkams ir inžinieriams, įskaitant Kinijos mokslininkus ir inžinierius.

Straipsnyje Fengo Junhongo komanda atskleidė naują antenos konstrukciją, kuri gali būti atspari stipriam elektromagnetiniam spinduliavimui ir kartu priimti didelio tikslumo padėties nustatymo signalus iš „BeiDou“ karinio dažnių diapazono.

Kilo problemų

Karinio jūrų laivyno mokslininkai taip pat pateikė išsamią informaciją apie ypatingą „BeiDou“ signalų imtuvo vidinę struktūrą. Tačiau paleidžiant kulką iškilo problemų, kurias teko įveikti.

Apvalkalo imtuvą veikia 25 000 kartų didesnė jėga nei Žemės gravitacija, todėl bet koks jo konstrukcijos trūkumas gali jį išvesti iš rikiuotės.

Be to, dėl trinties kiautas smarkiai įkaista, kai skrieja ore.

Siekdami su tuo kovoti, kinų mokslininkai kaip šiluminį barjerą panaudojo ekonomišką, masiškai gaminamą aerogelį.

Dar viena didelė kliūtis yra navigacijos programinė įranga, nes skrydžio metu kulka virpa ir nepastoviai svyruoja.

Fengas Junhongas ir jo kolegos sukūrė paprastą algoritmą, kuris neleidžia nutrūkti palydoviniam ryšiui per visą kulkos trajektoriją.

SCMP praneša, kad Kinijos karinių mokslininkų straipsniai, publikuojami atviruose akademiniuose žurnaluose, yra griežtai tikrinami.

Vis dar nėra aišku, kodėl būtent šiuo metu Kinija nusprendė atskleisti šią pažangą.