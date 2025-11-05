 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Katastrofa JAV: vos pakilęs mieste nukrito didžiulis lėktuvas

2025-11-05 06:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 06:31

JAV Kentukio valstijoje sudužus krovininiam lėktuvui žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai septynių. Tai pranešė valstijos gubernatorius Andy Beshearas. Jis pabrėžė, kad aukų skaičius gali toliau augti. Policijos duomenimis, taip pat yra sužeistųjų. Nelaimės priežastis Luisvilio priemiestyje kol kas nežinoma.

Lėktuvo katastrofa Kentukyje (nuotr. SCANPIX)
7

JAV Kentukio valstijoje sudužus krovininiam lėktuvui žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai septynių. Tai pranešė valstijos gubernatorius Andy Beshearas. Jis pabrėžė, kad aukų skaičius gali toliau augti. Policijos duomenimis, taip pat yra sužeistųjų. Nelaimės priežastis Luisvilio priemiestyje kol kas nežinoma.

REKLAMA
3

Į Havajus turėjęs skristi logistikos bendrovės UPS lėktuvas sudužo netrukus po starto netoli tarptautinio Luisvilio oro uosto, pranešė JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA). Incidentas įvyko 17.15 val. vietos laiku. Sudužęs orlaivis yra „McDonnell Douglas MD-11“. UPS duomenimis, orlaivyje buvo trys įgulos nariai. Pradėtas nelaimės tyrimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Katastrofa JAV: vos pakilęs mieste nukrito didžiulis lėktuvas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katastrofa JAV: vos pakilęs mieste nukrito didžiulis lėktuvas

Lėktuvas netoli pakilimo tako užsiliepsnojo. Pasak Luisvilio mero Craigo Greenbergo, lėktuve buvo didelis kiekis kuro, kurio reikėjo ilgam skrydžiui. Nuotraukose iš nelaimės vietos matėsi milžiniška ugnies siena, virš kuris kilo dūmų stulpai. Anot institucijų, incidento vieta yra pramoninėje teritorijoje netoli perdirbimo ir automobilių dalių įmonės. Kiek darbuotojų ar klientų katastrofos metu buvo teritorijoje, neaišku. Pasak Kentukio gubernatoriaus, du darbuotojai laikomi dingusiais. Ugniagesiai griuvėsiuose ieškojo užverstų aukų.

Oro uostas po incidento buvo uždarytas. Skrydžiai į Luisvilį ir iš jo sustabdyti, teigiama oro uosto paskyroje tinkle „X“.

„Padėtis rimta“, – netrukus po nelaimės rašė A. Beshearas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų