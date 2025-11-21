Katastrofa aviacijos parodoje: žuvo lakūnas

Karo lėktuvas sudužo atlikęs apsivertimą nedideliame aukštyje, maždaug už 1,6 km nuo parodos vietos, ir užsidegė, pranešė liudytojas.
„Šiandienos sudužo Dubajaus aviacijos parodoje parodomuosiuose skrydžiuose dalyvavęs Indijos naikintuvas „Tejas“. Pilotas tragiškai žuvo“, – socialiniame tinkle X paskelbė Dubajaus valstybinės žiniasklaidos biuras.
Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip lėktuvas dideliu greičiu sminga žemyn ir atsitrenkęs į žemę virsta liepsnų kamuoliu nustėrusių žiūrovų akyse.
Iš avarijos vietos kilo dūmų stulpas, kai jos link važiavo gelbėtojų automobiliai.
Incidentas įvyko paskutinę didžiausios Artimuosiuose Rytuose aviacijos parodos dieną. Parodomieji skrydžiai buvo rengiami kiekvieną dieną po pietų.
