 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Katastrofa aviacijos parodoje: žuvo lakūnas

2025-11-21 14:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 14:02

Penktadienį Dubajaus aviacijos parodoje atlikdamas parodomąjį skrydį sudužo Indijos naikintuvas, žuvo jo pilotas, sakoma vyriausybės pranešime.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Penktadienį Dubajaus aviacijos parodoje atlikdamas parodomąjį skrydį sudužo Indijos naikintuvas, žuvo jo pilotas, sakoma vyriausybės pranešime.

REKLAMA
0

Karo lėktuvas sudužo atlikęs apsivertimą nedideliame aukštyje, maždaug už 1,6 km nuo parodos vietos, ir užsidegė, pranešė liudytojas.

„Šiandienos sudužo Dubajaus aviacijos parodoje parodomuosiuose skrydžiuose dalyvavęs Indijos naikintuvas „Tejas“. Pilotas tragiškai žuvo“, – socialiniame tinkle X paskelbė Dubajaus valstybinės žiniasklaidos biuras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip lėktuvas dideliu greičiu sminga žemyn ir atsitrenkęs į žemę virsta liepsnų kamuoliu nustėrusių žiūrovų akyse. 

avarijos vietos kilo dūmų stulpas, kai jos link važiavo gelbėtojų automobiliai. 

Incidentas įvyko paskutinę didžiausios Artimuosiuose Rytuose aviacijos parodos dieną. Parodomieji skrydžiai buvo rengiami kiekvieną dieną po pietų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų