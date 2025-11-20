Aukų skaičius Ternopilyje išaugo iki 27

„Šalindami griuvėsius Stusos gatvėje, gelbėtojai aptiko moters kūną“, – sakė S. Danilinas.
Pasak jo, paieškos ir gelbėjimo operacijose dalyvauja 250 darbininkų ir apie 50 įvairios technikos vienetų. Darbas yra sudėtingas dėl smulkių nuolaužų, kurias reikia pašalinti kone rankiniu būdu. Gelbėtojai naudoja rankinius įrankius ir lengvąją mechanizuotą įrangą, kad kuo greičiau suteiktų pagalbą nukentėjusiesiems, pridūrė S. Danilinas.
Ternopilio srities policijos viršininkas Serhijus Ziubanenko patikslino, kad buvo rastas 41 m. amžiaus pastato gyventojos kūnas. Paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos.
Kaip jau skelbta, per Rusijos ataką sužeisti 52 Ternopilio gyventojai gydomi keturiose miesto medicinos įstaigose.
