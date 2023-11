Kasdien to nepamatysi: užfiksavo ugnies tornadą

Šiaurės Australijoje pastaruoju metu klostėsi sudėtingos oro sąlygos, nes valstijoje liepsnojo daugybė krūmynų.

Vietiniai gyventojai pasakojo, kad teritorijoje, esančioje centrinėje šiaurės Australijos dalyje ir garsėjančioje savo dykumų kraštovaizdžiu, buvo labai mažai lietaus ir neįtikėtinai karšta.

An Australian man recorded this incredible video as a fire whirl, often called a "firenado" or fire tornado, tore across farmland in the Australian outback. 🔥🌪 pic.twitter.com/dmQqt6lLNB