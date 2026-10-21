Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Žiniasklaida: Muskas nurodė apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje

2026-10-21 07:01 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-21 07:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Elonas Muskas nurodė apriboti palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ paslaugas Ukrainai, antradienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“. Anksčiau technologijų milijardierius buvo pareiškęs, kad galutinį sprendimą dėl bet kokių bendrovės „SpaceX“ valdomos ryšio sistemos apribojimų priima JAV prezidentas.

Elonas Muskas nurodė apriboti palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ paslaugas Ukrainai, antradienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“. Anksčiau technologijų milijardierius buvo pareiškęs, kad galutinį sprendimą dėl bet kokių bendrovės „SpaceX“ valdomos ryšio sistemos apribojimų priima JAV prezidentas.

REKLAMA
5

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:01

Žiniasklaida: Muskas nurodė apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje

Elonas Muskas nurodė apriboti palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ paslaugas Ukrainai, antradienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“. Anksčiau technologijų milijardierius buvo pareiškęs, kad galutinį sprendimą dėl bet kokių bendrovės „SpaceX“ valdomos ryšio sistemos apribojimų priima JAV prezidentas.

E. Muskas apribojo greitį, kuriuo Ukrainos įranga gali prisijungti prie sistemos, todėl dalis Kyjivo dronų tapo nenaudingi, pranešė laikraštis, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais ir su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Tuo tarpu JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas antradienį tvirtino, kad Pentagonas nenurodė nieko keisti „Starshield“ sistemoje. „Mes nieko neapribojome“, – sakė jis.

„Mūsų požiūriu, niekas nepasikeitė. Mes nedavėme jokių nurodymų ar ko nors panašaus“, – pridūrė P. Hegsethas.

Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė neprašęs jokių „Starshield“ apribojimų.

„Tai buvau ne aš. Ir nemanau, kad tai buvo Elonas“, – sakė D. Trumpas.

Praėjusią savaitę Kyjivas pranešė apie sistemos veikimo apribojimus. Ukraina šią sistemą laiko itin svarbia ginantis nuo Maskvos invazijos. Pranešimai pasirodė netrukus po to, kai D. Trumpas sukritikavo Ukrainą ir paragino ją nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

E. Muskas anksčiau buvo pareiškęs, kad bet kokius „Starshield“ sistemų „greičio ar naudojimo apribojimus“ „nustato JAV kariuomenė, o galutinį sprendimą priima JAV prezidentas“, turėdamas omenyje D. Trumpą.

Ukraina naudoja „Starshield“ – kariniams poreikiams pritaikytą palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ versiją – ryšiui mūšio lauke palaikyti, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotose teritorijose vykdyti ir perėmimo dronams valdyti. Ji taip pat naudojasi lygiagrečiai veikiančia „SpaceX“ civilinio palydovinio ryšio sistema „Starlink“.

Pastarosiomis dienomis Vašingtono ir Kyjivo santykiai tapo vis labiau įtempti. D. Trumpas paragino pakeisti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį po to, kai šis sukritikavo JAV susitarimą, leidžiantį į pasaulio rinkas patekti didesniam kiekiui rusiško dyzelino.

07:23

Trumpas teigia paprašęs Putino paleisti Rusijoje kalinamą JAV pilietį Hubbardą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paprašęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino paleisti jau kelerius metus kalinamą JAV pilietį Stepheną Hubbardą. Metas susigrąžinti S. Hubbardą, antradienį Vašingtone sakė D. Trumpas.

Į pensiją išėjęs mokytojas 2024 m. spalį Maskvoje buvo nuteistas beveik septynerių metų laisvės atėmimo bausme dėl tariamos „samdinystės“ Ukrainos naudai.

D. Trumpas sakė „išsamiai“ kalbėjęsis su V. Putinu apie šį atvejį. JAV prezidentas davė suprasti, kad artimiausiu metu gali būti tam tikrų pokyčių. Anksčiau JAV ir Rusija ne kartą keitėsi kaliniais.

Po 2022 m. vasarį prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą S. Hubbardo įkalinimas iš pradžių buvo laikomas paslaptyje. Po daugiau kaip dvejų metų nelaisvės jis galiausiai stojo prieš teismą.

Rusijos tyrėjai teigė, kad buvęs mokytojas prisijungė prie Ukrainos gynybos bataliono ir už tai gaudavo „mažiausiai tūkstantį dolerių“  per mėnesį. Pats S. Hubbardas kaltinimus neigė.

Kai buvo nuteistas, S. Hubbardui buvo 72 metai. Vienas buvęs kartu su juo kalėjęs ukrainietis 2024 m. rudenį pasakojo, kad JAV pilietis, kaip ir daugelis kitų kalinių, buvo kankinamas neduodant maisto ir naudojant elektros šoką.

Skaityti daugiau

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:16

JAV pasiuntinys Witkoffas po derybų su Zelenskiu Osle vyksta į Rusiją

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukšto rango Europos politikais Osle vyksta į Rusiją. Šis vizitas yra pastangų pasiekti taiką Ukrainoje dalis, Kyjivo ir Vašingtono santykiams tampant vis labiau įtemptiems.

„Steve'as Witkoffas rytoj skris į Sankt Peterburgą, kur susitiks su Rusijos vadovybe“, – antradienio vakarą sakė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre, surengęs derybas kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu.

J. G. Støre pridūrė, kad S. Witkoffas pristatys „Europos ir Amerikos kolegų parengtus pasiūlymus ir galbūt atvers kelią aukščiausiojo lygio vadovų susitikimui“.

„Tikslas – sugrąžinti diplomatines pastangas į konstruktyvesnes vėžes“, – sakė J. G. Støre, pranešė naujienų agentūra NTB.

Norvegijos sostinė tapo nauja vieta iki šiol įstrigusioms pastangoms pasiekti taiką Ukrainoje, kurioje Rusija prieš daugiau kaip ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją.

Naujas ir derybų formatas. Susitikime asmeniškai dalyvavo V. Zelenskis, S. Witkoffas, J. G. Støre ir A. Stubbas.

„Pasak Norvegijos žiniasklaidos, nuotoliniu būdu prie derybų prisijungė kelių Europos šalių, Europos Sąjungos ir NATO atstovai, taip pat JAV derybininkas Jaredas Kushneris, JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir įtakingas Baltųjų rūmų veikėjas.“

Po derybų socialiniame tinkle „X“ V. Zelenskis rašė: „Ukraina nedelsdama pritarė amerikiečių pasiūlymui dėl energetinių paliaubų. Tačiau Rusija atsakė tęsdama atakas.“

„Dėkoju visiems, kurie palaiko Ukrainą ir pasisako už taiką“, – pridūrė V. Zelenskis. Pasak jo, Ukrainos vyriausybė turi „keletą aiškių idėjų“, kaip pasiekti taiką, ir nori, kad JAV derybininkai „perduotų šias idėjas rusams“.

Trumpas didina spaudimą Ukrainai

Susitikimas Osle yra naujų D. Trumpo diplomatinių pastangų dalis. Pastaruoju metu JAV prezidentas daugiausia dėmesio skiria siekiui susitarti su Maskva, kartu didindamas spaudimą Ukrainai.

Pirmadienį Vašingtone D. Trumpas vėl sukritikavo V. Zelenskį, pareikšdamas, kad Ukrainos vadovas „nelabai padeda“ pastangoms užbaigti karą.

D. Trumpas taip pat neseniai pavadino Kyjivo vykdomus tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai „gėda“ ir apkaltino Ukrainą dėl aukštų energijos kainų JAV. Ši problema kenkia jo Respublikonų partijos perspektyvoms prieš kitą mėnesį vyksiančius Kongreso rinkimus.

Tuo tarpu V. Zelenskis išreiškė nepasitenkinimą dėl Elono Musko palydovinio interneto sistemos „Starlink“, kurią Ukrainos kariuomenė naudoja operacijoms fronte, veikimo apribojimų ir vėluojančio JAV raketų tiekimo.

JAV naujienų portalas „Axios“ pirmadienį pranešė, kad gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas nedavė leidimo tiekti amerikietiškas „Patriot“ ir kitas oro gynybos raketas, nors NATO valstybės narės už šiuos ginklus jau sumokėjo. Pentagonas šią informaciją užginčijo.

Anksčiau antradienį V. Zelenskis pranešė surengęs „turiningą pokalbį“ su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.

Pasak Ukrainos prezidento, jie aptarė balistinėms raketoms perimti skirtų raketų poreikį, išankstinius perspėjimus apie Rusijos raketų atakas, „Starlink“ palydovinio ryšio paslaugų atkūrimą ir diplomatines pastangas užbaigti karą. „Esu dėkingas už jo pasirengimą padėti ir aiškią poziciją“, – rašė V. Zelenskis.

Ukrainoje žuvo mažiausiai devyni žmonės

Antradienį Rusija toliau intensyviai rengė oro atakas prieš Ukrainą, per kurias žuvo mažiausiai devyni civiliai gyventojai.

Kyjivo srities karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos teigimu, gelbėtojams užgesinus gaisrą gamybos ir sandėliavimo pastate Obuchivo rajone, į pietus nuo Ukrainos sostinės Kyjivo, buvo rasti trijų žmonių kūnai. Dar šeši žmonės buvo sužeisti, pranešė jis platformoje „Telegram“.

Netrukus po to Rusijos dronas smogė greitkeliui Kyjivo pakraštyje. Žuvo trys žmonės.

Apie dronų smūgius taip pat pranešta Charkivo, Sumų, Odesos ir Dnipro srityse, taip pat toli Ukrainos vakaruose esančiose Chmelnyckio, Ternopilio ir Lvivo srityse.

Dar trys žmonės žuvo Rusijos pajėgoms apšaudžius netoli fronto linijos esantį Kramatorsko miestą Rytų Ukrainoje.

Rusijos gynybos ministerija rytiniame pranešime nurodė, kad jos pajėgos atakavo laivus Ukrainos Renio uoste prie Dunojaus.

Tuo tarpu per Ukrainos atsakomąsias atakas Rusijos Tambovo srities Mičiurinsko mieste kilo gaisras pramonės objekte, pranešė srities gubernatorius Jevgenijus Pervyšovas.

Ukraina savo atsakomąsias atakas pirmiausia nukreipia prieš pramonės ir karinius objektus Rusijos teritorijos gilumoje.

Skaityti daugiau

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Derybos prasideda: Zelenskis susitiko su JAV delegacija (nuotr. stop kadras)
Vyko svarbios Zelenskio ir JAV derybos: štai kas žinoma (1)
Donaldas Trumpas (ELTA) (nuotr. Elta)
Nustebino istorija apie karo pradžią: Trumpas ėmė pasakoti, kodėl rusai Kyjivo nepaėmė per 4 valandas (40)
ES lyderiai prašys Zelenskio gražiau kalbėti apie Trumpą, baiminamasi pasekmių – „Financial Times“ EPA
Posūkis JAV: Trumpas tikisi palaužti Ukrainą iki metų pabaigos? (27)
Volodymyras Zelenskis ir Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (nuotr. Telegram)
Iš Europos – kirtis JAV: jie jau beveik 2 metus bando priversti Ukrainą pasiduoti (16)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
:)))
:)))
2026-10-21 07:18
Vėl užplaukė autistui. Europa tokį tinklą pajėgi sukurti taip pat tik apsileidusi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų