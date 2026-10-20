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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas spaudžia Zelenskį: „Nemanau, kad jo žmonės dar ilgiau tvers“

2026-10-20 23:53 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 23:53
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paragino Volodymyrą Zelenskį pasiekti susitarimą su Rusija, taip padidindamas spaudimą Ukrainos lyderiui, kol Maskva tęsia savo plataus masto karą.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paragino Volodymyrą Zelenskį pasiekti susitarimą su Rusija, taip padidindamas spaudimą Ukrainos lyderiui, kol Maskva tęsia savo plataus masto karą.

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D. Trumpas taip pat teigė paprašęs Rusijos prezidento Vladimiro Putino paleisti amerikietį Stepheną Hubbardą, kurį Maskvos pajėgos Ukrainoje prieš kelerius metus paėmė į nelaisvę. Tai naujas ženklas apie jo atsigręžimą į Maskvą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Donaldas Trumpas sako norįs, kad Volodymyras Zelenskis susitartų su Vladimiru Putinu

„Mes norime, kad Zelenskis sudarytų sandorį. Jis gali pasiekti susitarimą. Jis galėjo jį pasiekti prieš dvejus metus, kai turėjome nedidelį pokalbį Ovaliajame kabinete“, – žurnalistams toje pačioje patalpoje sakė D. Trumpas.

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D. Trumpas, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ir V. Zelenskis 2025 metų vasarį Ovaliajame kabinete turėjo nemalonų televizijos kamerų užfiksuotą susitikimą, surengtą praėjus nedaug laiko po to, kai respublikonas sugrįžo į valdžią.

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„Jam reikės norėti pasiekti susitarimą, nes nemanau, kad jo žmonės dar ilgiau tvers“, – teigė D. Trumpas.

Santykiai tarp Kyjivo ir Vašingtono pašlijo po to, kai D. Trumpas iš dalies panaikino sankcijas Rusijai, kad sudarytų dyzelino tiekimo sandorį su V. Putinu, ir apkaltino V. Zelenskį karo kurstymu dėl ukrainiečių atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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Anksčiau antradienį Ukrainos lyderis susitiko su D. Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu Osle derybų, kuriomis siekiama sušvelninti įtampą.

V. Zelenskis pasidžiaugė atnaujintu JAV žvalgybos duomenų apie gresiančius Rusijos smūgius dalijimusi, tačiau po susitikimų su amerikiečių pasiuntiniais reikalavo, kad Kyjivas būtų įtrauktas į bet kokias būsimas derybas dėl savo likimo.

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Ukraina vis labiau nerimauja dėl D. Trumpo sugrįžimo prie Kyjivo kaltinimo nesugebėjimu užbaigti karo, prasidėjusio Maskvai 2022 metų vasarį surengus invaziją, ir dėl jo šiltų žodžių V. Putinui.

D. Trumpas leido suprasti, kad susitarimas su Rusija dėl S. Hubbardo išlaisvinimo gali būti arti.

„Aš kalbėjausi su prezidentu Putinu apie poną Hubbardą. Kalbėjausi su juo išsamiai. Paprašiau jo paleisti jį. Pažiūrėsime, kas bus“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP žurnalisto klausimą kalbėjo D. Trumpas.

„Tiesiog būkite su manimi, – pridūrė D. Trumpas. – Tiesiog prisiminkite tą klausimą po kelių dienų, nes aš darau dalykus, kurių niekas kitas negali padaryti.“

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