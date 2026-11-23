Ukrainos oro gynyba neutralizavo 134 iš 153 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 134 iš 153 dronų, kuriuos Rusijos pajėgos paleido į šalį nuo lapkričio 22 d. vakaro, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.
Naktį iš lapkričio 22 į 23 d. (nuo lapkričio 22 d. 18 val.) Rusija puolė Ukrainą 153 smogiamaisiais dronais, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (60 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ dronus ir „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius, paleistus iš Oriolo, Kursko, Milerovo, Šatalovo ir Primorsko Achtarsko Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko bei Hvardijskės ir Čaudos rajonų laikinai okupuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki 8 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 134 rusų dronus, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (42 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ ir kitokio tipo bepiločius orlaivius.
Rusų oro ginklų smūgiai užfiksuoti 11-oje vietų, o numuštų dronų nuolaužos krito septyniose vietose. Ataka tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje vis dar skraido keli rusų dronai.
JT ragina atlikti tyrimą po atakos prieš Rusijos laivą prie Libijos krantų
Jungtinės Tautos (JT) pirmadienį paragino atlikti nepriklausomą tyrimą dėl dronų atakų prieš du laivus prie Libijos krantų, įskaitant Rusijos laivą. Įtariama, kad šie išpuoliai gali būti susiję su karu Ukrainoje.
Atsakomybės už sekmadienį netoli Bengazio uostamiesčio surengtas atakas kol kas niekas neprisiėmė, tačiau jos įvyko Ukrainos pajėgoms suintensyvinus smūgius prieš Rusiją toli nuo fronto linijų.
JT misija Libijoje pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl atakų ir paragino atlikti „neatidėliotiną, nepriklausomą ir skaidrų tyrimą“.
„Libija negali sau leisti ir neturi tapti užsienio konfliktų mūšio lauku“, – socialiniame tinkle „X“ parašė UNSMIL.
Pareigūnai pranešė, kad po dronų smūgių Rusijos laivui ir dar vienam laivui, kurio kilmės šalies jie nenurodė, visi įgulų nariai buvo išgelbėti ir jiems teikiama medicininė pagalba dėl nesunkių sužalojimų.
Pareigūnai nurodė, kad „šį vakarą prie Bengazio krantų į prekybinį laivą buvo nusitaikyta sprogmenų prikrautais jūriniais dronais“.
Pranešama, kad antrasis laivas plaukiojo su Maltos vėliava.
Televizijos stotis „Libya Alhadath“ vėliau pranešė, kad jūrų ir oro pajėgų daliniai prie Bengazio perėmė daugiau kaip 12 „sprogmenų prikrautų jūrinių dronų“.
Atakos įvyko po to, kai šeštadienį rytinėje Baltijos jūros dalyje, netoli Suomijos vandenų, dronas smogė Rusijos krovininiam laivui. Suomijos sienos apsaugos tarnyba nurodė, kad šį smūgį surengė Ukraina.
Rytinės Libijos dalies administracija neįvardijo, kas atsakingas už sekmadienį surengtą ataką, tačiau pareiškė, jog Libija „nėra Rusijos ir Ukrainos karo šalis“.
Ukraina pirmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Kyjivo srityje, be kita ko, daugiabutyje ir prekybos centre, žuvo mažiausiai 15 žmonių.
Per karą, kurį sukėlė 2022 m. prasidėjusi visapusiška Maskvos invazija į Ukrainą, žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus.
„Šešėlinis laivynas“
Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad karinio jūrų laivyno bazėje esančiame šaudmenų sandėlyje kilo gaisras, tačiau rytinės Libijos dalies pareigūnai vėliau nurodė, jog „sprogimas įvyko uoste prisišvartavusiame Rusijos laive“.
„Įtariama, kad laivas buvo atakuotas dronais“, – sakoma oficialiame pareiškime.
„Laivas plaukė atgal į Rusiją ir buvo sustojęs pasipildyti degalų bei atsargų“, – priduriama pareiškime.
Rytinės Libijos dalies administracija pranešė, kad kartu su Rusija pradės tyrimą.
Tuo metu konkuruojanti, JT pripažįstama vyriausybė Tripolyje pranešime pareiškė susirūpinimą dėl „rizikos, kurią kelia civilinių uostų ir objektų įtraukimas į veiklą, susijusią su išorės konfliktais“.
Kovo mėnesį po atakos prie Libijos krantų nuskendo Rusijos suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dėl šio išpuolio apkaltino Ukrainą.
Laivas priklausė vadinamajam Rusijos „šešėliniam laivynui“, kurį sudaro tanklaiviai, gabenantys rusišką naftą ir dujas po visą pasaulį apeinant Vakarų apribojimus.
Ukraina kartais pripažindavo rengusi atakas prieš Maskvos „šešėlinį laivyną“, įskaitant praėjusių metų gruodį Viduržemio jūroje surengtą išpuolį.
Tripolio vyriausybė pareiškė nepritarianti jokiems mėginimams paversti Libiją „tarptautinių konfliktų arena“ ir naudoti jos teritoriją „bet kokiai karinei ar logistinei veiklai, kuri galėtų kelti grėsmę“ nacionaliniam saugumui ar suverenitetui.
Nuo ilgamečio Libijos vadovo Muammaro Gaddafi nuvertimo 2011 m. šalį krečia smurtas ir nestabilumas.
Šalis tebėra susiskaldžiusi tarp Tripolyje veikiančios ministro pirmininko Abdulhamido Dbeibah vadovaujamos vyriausybės ir konkuruojančios administracijos rytuose, kurią remia karinis vadas Khalifa Haftaras.
Anksčiau sekmadienį televizija „Al-Masar“, remdamasi vietos civilinės gynybos pajėgomis, pranešė, kad po sprogimo į karinį objektą buvo pasiųstos gelbėjimo tarnybų komandos kilusiam gaisrui suvaldyti.
Vėliau televizija „Alhadath“ pranešė, kad gaisras buvo užgesintas.
Lenkija: Rusija įtariama du kartus mėginusi nužudyti Ukrainos ir JAV pilietybes turintį reperį
Danija išsiuntė Rusijos pareigūną iš šalies, pranešusi, kad užkirto kelią įtariamam sąmokslui nužudyti Ukrainos ir JAV pilietybes turintį asmenį Danijos teritorijoje. Sekmadienį ši byla pakrypo nauja linkme, kai Lenkijos pareigūnai atskleidė, kad praėjusią vasarą tą patį vyrą Lenkijoje taip pat esą mėgino nužudyti Rusijos žvalgybos tarnybos.
Šią savaitę Danija ketina prašyti Europos Sąjungos imtis ryžtingesnių veiksmų dėl šio incidento, galbūt apriboti Rusijos piliečių galimybes atvykti į ES ir laisvai keliauti po jos teritoriją. Lenkija pareiškė palaikysianti tokias priemones.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos keliamos grėsmės tampa vis realesnės ir pasiekia ES teritoriją, Bendrijai toliau remiant Ukrainą, artėjant penktosioms plataus masto Maskvos invazijos metinėms.
Danijos žiniasklaidos teigimu, šios bylos centre – ukrainiečių reperis Albertas Vasiljevas, koncertuojantis sceniniu Kyivstonerio vardu ir turintis Ukrainos bei JAV pilietybes.
Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos (PET) duomenimis, pasikėsinimas nužudyti reperį buvo suplanuotas rugsėjo 25 d. per koncertą į šiaurę nuo Kopenhagos. Tarnyba nurodė, kad sąmokslą „suplanavo ir inicijavo Rusijos žvalgybos tarnybos“.
Pareigūnams pavyko užkirsti kelią pasikėsinimui, penktadienį sakė Danijos ministro pirmininko biuras. PET nurodė, kad dviem vyrams pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti ir pagalbos užsienio žvalgybos tarnybai vykdant veiklą Danijoje. Pasak tarnybos, abu vyrai buvo susiję su uždrausta nusikalstama grupuote „Loyal to Familia“, garsėjančia „plataus masto sunkia ir smurtine nusikalstama veikla“.
Rusija per savo ambasadą Kopenhagoje atmetė kaltinimus, pareikšdama, kad jie nepagrįsti.
Reaguodama į incidentą, Danija iš šalies išsiuntė Rusijos gynybos atašė.
„Mūsų vertinimu, šis asmuo buvo konkretus Rusijos žvalgybos tarnybų taikinys, – sakė PET generalinis direktorius Rasmusas Kiefferis-Kristensenas. – Ši byla rodo, kad Rusijos žvalgybos tarnybos yra ir pasirengusios, ir pajėgios inicijuoti pasikėsinimą nužudyti žmogų Danijos teritorijoje – viešame renginyje, pasitelkdamos Danijos nusikalstamų grupuočių narius. Tai aiškus požymis, kad Rusijos keliama grėsmė didėja.“
Lenkija atskleidė rugpjūtį planuotą pasikėsinimą į reperį
Penktadienį, Danijai paskelbus apie pasikėsinimą į reperį, Lenkijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ pranešė šią žinią sutikusi su „pasipiktinimu ir susirūpinimu“.
„Tai dar vienas pasikėsinimas nužudyti šį asmenį. Pirmasis įvyko Lenkijos teritorijoje 2026 m. rugpjūtį, tačiau Lenkijos tarnybų pastangomis jam buvo užkirstas kelias, o galimas vykdytojas, Rusijos pilietis, buvo sulaikytas“, – nurodė ministerija.
Įtariamąjį, kurį, kaip manoma, užverbavo Rusijos slaptosios tarnybos, Lenkijos pareigūnai sulaikė rugpjūčio 7 d.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewióras naujienų agentūrai „Associated Press“ patvirtino, kad anksčiau Lenkijoje buvo mėginta nužudyti A. Vasiljevą.
Rugpjūčio 13 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas atskleidė, kad Varšuvoje buvo užkirstas kelias pasikėsinimui nužudyti Ukrainos ir JAV pilietį. Jis pažymėjo, kad tai pirmas kartas, kai „Rusijos nurodymu veikiantis asmuo“ mėgino užpulti JAV pilietį kitos NATO valstybės teritorijoje.
D. Tuskas neatskleidė A. Vasiljevo pavardės, tik nurodė, kad šis asmuo „buvo neparankus“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino vyriausybei.
Reperis išvyko iš Ukrainos prasidėjus plataus masto invazijai
Lenkijos žiniasklaidos teigimu, A. Vasiljevas gimė 1991 m. Kyjive. Jis internete skelbė humoristinius vaizdo įrašus ir anksčiau priklausė Ukrainos muzikos grupei „Hryby“. Iki plataus masto invazijos į Ukrainą jis taip pat buvo populiarus Rusijoje.
Tačiau prasidėjus karui reperis išvyko iš Ukrainos ir dvejus metus gyveno JAV, o vėliau persikėlė į Slovakiją. Jis viešai reiškė paramą Ukrainai jos kovoje su Rusija.
Šiemet A. Vasiljevas koncertavo įvairiose Europos šalyse, tačiau vėliau jo koncertai buvo atšaukti saugumo sumetimais.
Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) apkaltino A. Vasiljevą prisidėjus prie dronų tiekimo tariamai Ukrainos atakai prieš gynybos pramonės įmonę Maskvos srityje. Tarnyba teigė, kad reperis „veikė globojamas“ Ukrainos saugumo tarnybos (SBU).
Danijos visuomeninis transliuotojas DR pranešė, kad A. Vasiljevas atmetė FSB kaltinimus.
Reperis socialiniuose tinkluose nekomentavo Lenkijoje prieš jį rengto pasikėsinimo. Tačiau, DR duomenimis, socialiniame tinkle „Instagram“ jis paskelbė, kad „žvalgybos tarnyba uždraudė mums surengti koncertą“, turėdamas omenyje atšauktą pasirodymą Danijoje.
Vakarų pareigūnai kaltina Rusiją ir jos bendrininkus nuo invazijos į Ukrainą pradžios surengus dešimtis išpuolių ir kitų incidentų visoje Europoje.
„Rusijos hibridinės grėsmės tampa vis mažiau hibridinės ir vis labiau realios“, – pareiškė EK pirmininkė U. von der Leyen, pasmerkusi įtariamą sąmokslą prieš A. Vasiljevą Danijoje.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „įvykiai Danijoje yra dar vienas Rusijos nusikalstamos veiklos ES valstybės narės teritorijoje pavyzdys, kuriuo siekiama įbauginti ir destabilizuoti mūsų visuomenes“.
Rusija neigia Vakarų pareigūnų kaltinimus, kad ji Europoje vykdo sabotažo kampaniją.
Rusijos nuostoliai
Bendri Rusijos koviniai nuostoliai kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 23 d. pasiekė maždaug 1 639 641 karį, įskaitant 2 471 kariškį, kuris buvo nukautas arba sužeistas per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 12 492 tankų (+5), 25 941 šarvuotosios kovos mašinos (+18), 52 731 artilerijos sistemos (+70), 2 298 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 1 768 oro gynybos sistemų (+1), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 213 antžeminių robotizuotų sistemų (+4), 618 262 dronų (+1 459), 5 278 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 178 713 automobilių ir degalų cisternų (+651) bei 4 932 specialiosios technikos vienetų (+7).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Rusijoje po dronų atakos kilo dideli gaisrai
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį atakuoti keli objektai Rusijoje. Kaip skelbia „Kanal24“, remdamiesi „Telegram“ kanalu „Astra“, atakuotos Rostovo, Tatarstano ir Permės sritys. Pranešama apie didelius gaisrus.
Ukraina praneša, kad per Rusijos smūgius Kyjivo srityje žuvo 14 žmonių
Ukrainos gelbėtojai pirmadienį skubėjo ieškoti gyventojų, įstrigusių po daugiabučio, iš dalies sugriuvusio per Rusijos smūgį, griuvėsiais, atakoms Kyjivo srityje pražudžius mažiausiai 14 žmonių.
Maskva kasnakt rengia intensyvias atakas iš oro prieš Ukrainą, kuri ruošiasi dar vienai žiemai, visapusiškai invazijai tęsiantis jau penktus metus.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę po viršūnių susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu pažadėjo „skaudų“ atsaką į Ukrainos smūgius Rusijos Krymo tiltui.
Per naktinį smūgį Dymeryje, esančiame maždaug už 45 km į šiaurę nuo Ukrainos sostinės, buvo pataikyta į penkių aukštų pastatą, žuvo mažiausiai 10 žmonių, pranešė Kyjivo srities pareigūnas Tymuras Tkačenka.
Naujienų agentūros AFP nuotraukose matyti, kaip gelbėtojai naršo rusenančių griuvėsių krūvoje.
„Gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė dar vienos moters kūną“, – pirmadienį platformoje „Telegram“ parašė T. Tkačenka ir patvirtino, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10.
Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba anksčiau „Telegram“ pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra paauglys ir į penktą dešimtį įkopusi moteris.
Pasak T. Tkačenkos, gelbėtojams pavyko iš griuvėsių ištraukti žmonių, tarp jų – 79 m. moteris ir vaikas.
Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba anksčiau nurodė ieškanti 11 žmonių, įskaitant du vaikus, kurie „neatsiliepia arba su kuriais nepavyksta susisiekti“.
Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas šią ataką pavadino „Rusijos genocidinio karo prieš Ukrainą“ dalimi.
„Pasaulis turi liautis nusigręžęs. Pasmerkite šį terorą, patraukite Rusiją atsakomybėn ir imkitės veiksmų dabar, kad būtų sustabdytas nekaltų ukrainiečių žudymas“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė jis.
„Gerokai skaudesnės“ atakos
Per Rusijos smūgį prekybos centrui Vyšnevėje žuvo dar trys žmonės, o 15 buvo sužeista, tarp jų – trys vaikai, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė miesto meras Ilja Dikovas.
„Žmonės tiesiog nuėjo į parduotuvę nusipirkti maisto produktų. Įprastas apsipirkimas dėl Rusijos atakos virto tragedija“, – sakė T. Tkačenka.
Jis pridūrė, kad per smūgį privačiam gyvenamajam namui Bila Cerkvoje žuvo dar vienas žmogus, o pastatas užsidegė.
Rusija taip pat smogė elektros pastotei Dnipropetrovsko srityje, socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis.
Maskva suintensyvino smūgius Ukrainai, ypač jos energetikos infrastruktūrai, oro temperatūrai pradedant kristi iki maždaug nulio laipsnių.
V. Putinas ketvirtadienį pažadėjo, kad Rusija į Ukrainos atakas prieš Krymo tiltą – V. Putino valdžios aneksuotame regione simbolį – atsakys „gerokai skaudesniais“ smūgiais.
Ukraina per savaitę tris kartus smogė šiam tiltui, atkirsdama jo dalį, skirtą automobilių eismui, ir sustabdydama traukinių eismą.
V. Putino perspėjimas Ukrainai nuskambėjo po to, kai istorinis viršūnių susitikimas su D. Trumpu ir Xi Jinpingu sukėlė nuogąstavimų, kad įtakingi lyderiai gali priimti sprendimus dėl karo Ukrainoje nedalyvaujant Kyjivui ir Europai.
Trišalės derybos buvo lyginamos su 1945 m. Jaltos konferencija, per kurią JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos lyderis Josifas Stalinas nustatė naujas teritorines ribas po Antrojo pasaulinio karo.
Ukrainai siūlomos į 5-ąjį NATO straipsnį panašios saugumo garantijos: Trumpo pasiuntinys pateikė daugiau detalių
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris atskleidė kiek daugiau detalių apie Ukrainai siūlomas saugumo garantijas, panašias į NATO 5-ąjį straipsnį. Anot jo, D. Trumpo pasiryžimas svarstyti tai yra „esminis veiksnys siekiant ilgalaikės taikos“, o „Rusijos pasiryžimas aptarti tokias garantijas yra svarbus žingsnis į priekį ir galimas ženklas, kad ji rimtai siekia taikos“.
J. Kushneris pastebi, kad rimtos garantijos, panašios į 5-ąjį straipsnį, galėtų žymiai sumažinti kito karo riziką.
„Prezidentas Zelenskis teisus, kad šios garantijos turi būti konkrečios, patikimos ir aiškiai įformintos“, – sako jis.
JAV pasiuntinys priduria, kad tai būtų vienas svarbiausių JAV įsipareigojimų, todėl tai reikalauja kruopštaus apsvarstymo.
„Prezidentas Trumpas turėtų patvirtinti bet kokią siūlomą garantiją, laikydamasis konstitucinių ir Kongreso procedūrų. Jis žengtų tokį žingsnį tik tuo atveju, jei įsitikintų, kad tai aiškiai atitinka Amerikos nacionalinius interesus, o platesni saugumo susitarimai užtikrintų, jog garantija greičiausiai niekada nebūtų panaudota.
Būtent todėl saugumo garantijos Ukrainai negali būti galutinai suderintos atsietai nuo pokario Europos saugumo architektūros. Šie du aspektai turi būti svarstomi kartu.
Europos saugumo institucijos ir susitarimai sudaro svarbų pagrindą. Mūsų tikslas – juos sustiprinti, nustatyti, kur esami mechanizmai nesugebėjo užkirsti kelio šiam karui, ir parengti veiksmingesnes priemones, kad būtų sumažinta konfliktų tikimybė ateityje“, – sako J. Kusneris.
Anot jo, tai apima nuolatinius konsultacijų kanalus, komunikaciją krizės atveju, karinių veiksmų koordinavimą, didesnį skaidrumą ir abipuses priemones, skirtas eskalacijai sumažinti.
„Mums reikia aiškaus visų šalių ketinimų ir įsipareigojimų supratimo bei praktinių mechanizmų, kurie veiktų net ir esant rimtiems nesutarimams.
Siekiame ateities, kurioje Ukraina būtų saugi, Europa – stipresnė, Rusija būtų įsitikinusi, kad NATO nesiekia konfrontacijos, o NATO ir jos partneriai būtų įsitikinę, kad Rusija gerbs savo kaimynų suverenumą ir saugumą. Tam reikalingi aiškūs ketinimų pareiškimai, pagrįsti patikimais ir patikrinamais įsipareigojimais. Bet kokia sistema turi užtikrinti visų dalyvaujančių valstybių suverenumą ir nepriklausomą sprendimų priėmimą“, – aiškina jis.
Pasak J. Kushnerio, kalbant apie saugumą yra svarbi ir ekonominė galia.
„Ukrainai reikalingas patikimas ilgalaikis klestėjimo planas, apimantis reformas, kurios sustiprintų jos institucijas, ekonomiką ir savarankiškumą. Dideliams Amerikos ir Europos įsipareigojimams turi atitikti ir Ukrainos įsipareigojimas siekti savo pačios sėkmės“, – tikina jis.
J. Kushneris nurodo, kad artimiausiomis savaitėmis privačiuose pokalbiuose ir daugiašalėse diskusijose ketinama bendradarbiauti su Ukraina, Europos partneriais ir Rusija, siekiant pasiekti bendrą susitarimą dėl šios struktūros.
„Jei pavyks sukurti sistemą, apimančią aiškius įsipareigojimus, abipusius įsipareigojimus ir patikimą įgyvendinimą, tai suteiks mums didesnį pasitikėjimą, kad visi yra pasirengę imtis veiksmų, būtinų taikai užtikrinti.
Niekas nėra sutarta, kol nėra susitarta. Tačiau noras spręsti šiuos istorinius klausimus suteikia svarbią galimybę sustabdyti kraujo praliejimą.
Kaip pabrėžė prezidentas Trumpas pokalbyje su „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiais, šimtai milijardų, kurie šiuo metu išleidžiami šiam karui, galėtų būti investuoti į mūsų ekonomiką – kuriant darbo vietas, skatinant augimą, mažinant energijos kainas ir stiprinant infrastruktūrą.
Mūsų tikslas – suvereni, saugi, klestinti ir laisva Ukraina, stipresnė ir stabilesnė Europa bei ilgalaikė taika, grindžiama susitarimais, kurie žymiai sumažintų kito karo tikimybę.
Tai yra darbas, kuris mūsų laukia“, – priduria jis.
President Trump’s willingness to consider Article 5-like security guarantees for Ukraine is a critical feature to achieving lasting peace. Russia’s willingness to discuss such guarantees is a major step forward and potential indication that it is serious about peace. A credible Article 5-like guarantee, backed by deterrence and deconfliction arrangements, could dramatically reduce the risk of another war. President Zelensky is right that these guarantees must be specific, credible, and clearly documented. That is exactly the work @SEPeaceMissions and I are undertaking together. These are among the most significant commitments the United States can make and require careful consideration. @realDonaldTrump would have to approve any proposed guarantee, subject to constitutional and congressional processes. He would take such a step only if he believed it clearly served America’s national interests and the broader security arrangements made it highly unlikely that the guarantee would ever be invoked. This is why security guarantees for Ukraine cannot be finalized in isolation from post-war European security architecture. The two must be considered together. European security institutions and agreements provide an important foundation. Our objective is to strengthen them, identify where existing mechanisms failed to prevent this war, and develop more effective arrangements to reduce future conflict. That includes permanent channels for consultation, crisis communication, military deconfliction, greater transparency, and reciprocal measures to reduce escalation. We need clear understandings of the intentions and commitments of all parties, and practical mechanisms that function even during serious disagreement. We seek a future where Ukraine is secure, Europe is stronger, Russia has confidence that NATO is not seeking confrontation, and NATO and its partners have confidence that Russia will respect the sovereignty and security of its neighbors. This requires clear statements of intent, supported by credible, verifiable commitments. Any framework must preserve the sovereignty and independent decision-making of all participating nations. Security must also be supported by economic strength. Ukraine needs a credible long-term prosperity plan, with reforms that strengthen its institutions, economy, and self-reliance. The substantial commitments by America and Europe must be matched by Ukraine’s commitment to its own success. Over the coming weeks, in private conversations and multilateral discussions, we intend to work with Ukraine, our European partners, and Russia to try and reach a common understanding on this architecture. If we can develop a framework with clear commitments, reciprocal obligations, and credible implementation, it will give us greater confidence that everyone is prepared to take the steps necessary for peace. Nothing is agreed until it is agreed. But the willingness to engage on these historic questions creates an important opportunity to stop the bloodshed. As President Trump emphasized in his conversation with the Coalition of the Willing leaders, the hundreds of billions currently being spent on this war could instead be invested in our economies—creating jobs, driving growth, lowering energy prices, and strengthening infrastructure. Our goal is a sovereign, secure, prosperous and free Ukraine, a stronger and more stable Europe, and a lasting peace built on arrangements that make another war far less likely. That is the work ahead of us.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 22, 2026
JAV žvalgybos vadovas: Trumpo sprendimas pavadinti Putiną draugu yra visiškai tinkamas
JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Jay Claytonas sekmadienį pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo sprendimas pavadinti Rusijos lyderį Vladimirą Putiną savo draugu buvo „visiškai tinkamas“.
Po to, kai D. Trumpas surengė retas trišales derybas su V. Putinu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, J. Claytonas stojo ginti komentarų, kuriuos demokratai apibūdino kaip Amerikos vertybių išdavystę. Praėjusią savaitę Kinijoje įvykęs viršūnių susitikimas atrodė labiau simbolinis nei turiningas, tačiau D. Trumpas ir jo aukšto rango patarėjai apibūdino jį kaip istorinį trijų valstybių, turinčių didžiausius branduolinius arsenalus, susitikimą.
D. Trumpas sukėlė nuostabą, kai šiltai pasveikino V. Putiną ir ne kartą pavadino jį savo „draugu“. Tai tęsėsi ir šeštadienį, kai respublikonų prezidentas socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė nuotrauką, kurioje jis spaudžia ranką besišypsančiam V. Putinui su prierašu „Mano draugas“.
„Tokiomis aplinkybėmis – tokio pokalbio kontekste – vartoti žodį „draugas“ yra visiškai tinkama“, – ABC laidai „This Week“ sakė J. Claytonas.
Panašiai jis kalbėjo ir CNN laidoje „State of the Union“, kurioje D. Trumpo susitikimą su kitų pirmaujančių branduolinių valstybių prezidentais pavadino „istoriniu“ ir „nepaprastu“.
„Tokiame kontekste visiškai pasitikiu prezidentu, kad ir kokius žodžius jis pasirinktų“, – teigė J. Claytonas.
Kaip ir D. Trumpas, J. Claytonas, spaudžiamas apibūdinti V. Putiną kaip Jungtinių Valstijų draugą, atsisakė tai daryti, atkreipdamas dėmesį į Rusijos invaziją į JAV sąjungininkę Ukrainą.
„Ukrainoje jis nėra Amerikos draugas. Tikrai ne. Tikrai ne“, – ABC kalbėjo J. Claytonas.
D. Trumpo palankumas V. Putinui buvo vienas ryškiausių abiejų jo prezidentavimo kadencijų bruožų. Praėjusią savaitę susitikęs su Rusijos lyderiu, jis plačiai šypsojosi. Sugrįžęs į Vašingtoną, D. Trumpas penktadienį Baltųjų rūmų spaudos konferencijoje nė nemėgino atsiimti savo ankstesnių žodžių ir akivaizdžiai išsisuko nuo konkretaus klausimo, ar laiko V. Putiną JAV draugu.
„Negaliu kalbėti Amerikos vardu“, – sakė D. Trumpas ir iš karto perėjo prie savo „labai gerų“ asmeninių santykių su V. Putinu.
„Laikau jį žmogumi, su kuriuo palaikau labai gerus santykius“, – teigė D. Trumpas.
Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris sukritikavo viršūnių susitikimą ir pavadino jį „istorine gėda“ Jungtinėms Valstijoms.
„Amerikai būtų buvę kur kas geriau, jei Trumpas būtų tiesiog likęs namuose“, – kalbėdamas Senate pareiškė Ch. Schumeris.
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Zelenskis viešina kadrus – rusams suduotas skaudus smūgis: „Tai vienas iš naujausių jų laivų“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino smūgius rusų laivams.
„Tai pavyzdinė mūsų Ukrainos operacija, vykdyta atsakant į Rusijos karą“, – „Telegram“ kanale pirmadienio rytą rašo jis.
„Viskas vyko netoli Libijos krantų. Mūsų kariai panaudojo septynis Ukrainoje pagamintus jūrinius dronus. Nepaisant visų priešo pastangų priešintis, buvo nuskandinta Rusijos korvetė „Merkurijus“ – tai vienas iš naujausių jų laivų, kuris buvo priimtas į ginkluotę jau 2023 m. vykstant visapusiškam karui.
Kartu su korvete buvo sunaikintas ir kovinis sraigtasparnis Ka-27.
Mūsų antruoju taikiniu tapo Rusijos sausakrūvis laivas „MV ANGARA“, kurį priešas naudojo ginklams vežti. Rezultatas – sunaikintas.
Tęsiame operacijas nustatytuose vandenyse. Atsakome Rusijai į agresiją. Tobuliname Ukrainos ginkluotę. Šlovė Ukrainai!“ – sako V. Zelenskis.