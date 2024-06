Svarbiausi įvykiai:

18:00 | Volodymyras Zelenskis: Donaldo Trumpo planas yra „bloga idėja“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nežinantis, kaip užbaigti karą per 24 valandas, bet, anot jo, jei kandidato į JAV prezidentus Donaldo Trumpo planą sudaro teritorinės nuolaidos Rusijai, tai „bloga idėja“.

Valstybės vadovas tai pasakė duodamas interviu „The Philadelphia Inquirer“ apžvalgininkei Trudy Rubin, praneša „Ukrinform“.

„Nežinau, kaip karas gali būti baigtas per 24 valandas, bet aš ne Trumpas. Jei Trumpas turi tokį variantą [baigti karą per 24 valandas], na, visi norėtų užbaigti karą. Galbūt net per valandą būtų geriau, bet jei mintis yra atsisakyti savo teritorijų, tai nėra nauja idėja“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, jei kas nors mano, kad tai išspręs konfliktą, jie klysta, nes V. Putinui reikia „pamaitinti savo visuomenę informacija apie pseudopergales“.

Prezidentas pabrėžė, kad V. Putino tiesiog sustabdyti neįmanoma ir jis turi būti pastatytas į savo vietą.

„Tai neveiks; tai neprives prie taikos [pasauliniu mastu] arba tarp Ukrainos ir Rusijos“, – sakė jis.

V. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina turėtų gauti saugumo garantijas, „to, ko bijo kai kurie mūsų partneriai JAV ir Europoje – tai Ukrainos narystė NATO“.

17:45 | Valdoma aviacinė bomba pataikė į civilinę įmonę Charkive, yra aukų

Valdoma aviacinė bomba pataikė į civilinę įmonę Charkive.

Pasak „Ukrinform“, Charkivo meras Ihoris Terekhovas apie tai pranešė per „Telegram“.

„Valdoma aviacinė bomba nusileido beveik miesto centre. Ji pataikė į civilinę įmonę. Kilo gaisras. Yra sužeistų. Per teroro išpuolį Charkive buvo sužeistas aštuonių mėnesių kūdikis ir penki suaugusieji. Septynios transporto priemonės, priklausančios nukentėjusia įmonei dega“, – sakė I. Terekhovas.

Jis pridūrė, kad įvykio vieta yra apžiūrima.

Vėliau I. Terekhovas „Telegram“ paskelbė: „Deja, jau turime žinių apie vieną žuvusį žmogų... Sužeistųjų skaičius – aštuoni“.

15:56 | Rusijos pajėgos iki šiol Ukrainoje nužudė 554 vaikus

Rusijos pajėgos, oficialiais duomenimis, Ukrainoje jau nužudė 554 vaikus ir 1 419 sužeidė. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra.

Daugiausia nužudytų ir sužeistų vaikų yra Donecko srityje (550). Toliau eina Charkivo sritis (399), Chersono (154), Dnipropetrovsko (152), Kyjivo (130), Zaporižios (119), Mykolajivo (107), Černihivo (72), Luhansko (67), Sumų (17) ir Žytomyro (15) sritys bei sostinė Kyjivas (16).

Žuvusių ir nukentėjusių vaikų skaičius išaugo po šeštadienį rusų suduoto smūgio Vilniansko miestui Zaporižios srityje. Čia žuvo trys vaikai, aštuoni buvo sužeisti.

15:08 | Volodymyras Zelenskis: Rusija vien tik šią savaitę į Ukrainą paleido daugiau kaip 800 valdomų bombų

Rusija vien tik šią savaitę prieš Ukrainą panaudojo daugiau kaip 800 valdomų aviacinių bombų. Tai tinkle X pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Ukrainai reikia būtinų priemonių, kad sunaikintų šių bombų nešėjus, įskaitant rusų kovinius lėktuvus, kur jie bebūtų. Tai būtinas žingsnis“, – teigiama įraše.

15:02 | Rusija teigia užėmusi dar du Rytų Ukrainos kaimus

Rusija sekmadienį pareiškė užėmusi dar du Rytų Ukrainos kaimus.

Rusai jau ilgas savaites reguliariai užima naujus kaimus Ukrainos rytuose, kol ginkluotės ir karių stokojančios Ukrainos pajėgos stengiasi juos sulaikyti.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos „išvadavo“ Novooleksandrivkos gyvenvietę, o Rusijos kariuomenė veržiasi toliau į vakarus Donecko regione.

Šis kaimas, esantis į šiaurės vakarus nuo okupuotos Očeretynės, dabar yra labiausiai į vakarus nutolęs Maskvos aneksuoto regiono taškas.

Maskva taip pat pranešė, kad jos pajėgos užėmė nedidelį Spirnės kaimą, esantį toliau į šiaurę Donecko srityje, netoli sienos su kaimynine Luhansko sritimi.

Maskvos karas Ukrainoje tęsiasi jau beveik dvejus su puse metų.

14:36 | Per Rusijos smūgį Zaporižios srityje sužeistųjų skaičius išaugo iki 36

Ukrainos pietinėje Zaporižios srityje sekmadienį paskelbta gedulo diena, praėjus dienai po to, kai per Rusijos smūgį Vilnianske žuvo septyni žmonės ir virš 30 buvo sužeista.

Vilnianskas yra už 29 km į šiaurės rytus nuo Zaporižios, pagrindinio regiono miesto, kurį kontroliuoja Ukraina.

„Birželio 30-oji Zaporižios srityje yra gedulo diena už žuvusius per priešo ataką Vilnianske“, – socialiniame tinkle pranešė vietos gubernatorius Ivanas Fedorovas.

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 36.

Ji teigė, kad aukomis tapo trys vaikai, viena moteris ir trys vyrai.

Gelbėjimo tarnybų paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip darbininkai valo nuolaužas. Buvo beveik visiškai sugriautas mažaaukštis pastatas, o pareigūnai teigia, kad smūgis pataikė į parduotuves.

Ukraina pranešė, kad per pastarąją parą rytiniuose kaimuose rytuose žuvo aštuoni žmonės.

Ukrainos kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Rusija toliau vykdo atakas link Torecko miesto, kuriame pastarosiomis savaitėmis pradėjo puolimą, ir kad vyksta mūšis netoliese esančiame Niujorko kaime palei fronto liniją.

11:34 | Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje neteko 1 140 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų birželio 30 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 542 700 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 140 priešo kareivių.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 8 080 (+7) priešo tankų, 15 524 (+19) šarvuotas kovos mašinas, 14 533 (+53) artilerijos sistemas, 1 110 (+1) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 873 (+2) oro gynybos sistemas, 360 (+0) karo lėktuvų, 326 (+0) sraigtasparnius, 19 643 (+75) automobilių ir degalų cisternas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 11 584 (+46) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 2 448 (+0) sparnuotąsias raketas, 2 331 (+,0) specialiosios įrangos vienetą.

10:12 | Per rusų raketų smūgį Vilnianskui žuvo trys vaikai

Per Rusijos raketų smūgį Vilniansko miestui Zaporižios srityje šeštadienį žuvo trys vaikai ir keturi suaugusieji. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

„Per rusų smūgį Zaporižios rajonui žuvo trys vaikai ir keturi suaugusieji“, – teigiama įraše.

Vilnianskas yra už 29 kilometrų į šiaurės rytus nuo Zaporižios miesto – ukrainiečių kontroliuojamo regioninio centro.

Didelius regiono plotus yra užėmę rusai.

09:29 | Ukraina iki šiol išminavo 30 000 kvadratinių kilometrų plotą

Ukrainos gynybos ministerijos specialistai per praėjusius dvejus metus išminavo 30 000 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos – tai plotas, atitinkantis Belgijos ar Moldovos dydį. Apie tai rašo „Kyjiv Independent“, remdamasis pulkininku Ruslanu Berehulia, aplinkos saugumo ir išminavimo skyriaus vadovu.

Nuo Rusijos invazijos 2022 m. vasarį sprogmenimis buvo užteršta apie 174 000 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. 2022 m. balandį Ukraina įsteigė išminuotųjų korpusą. Iki 2024-ųjų prie jo prisijungė Gynybos ministerijos ir ginkluotųjų pajėgų daliniai.

Šios pajėgos, kuriose yra 5 000 specialistų, šiuo metu dirba Mykolajivo, Chersono ir Charkivo srityse.

08:37 | Rusų pajėgos atakavo Derhačius aviacinėmis bombomis

Rusijos pajėgos atakavo Derhačių miestą Ukrainos Charkivo srityje, tinkle „Telegram“ pranešė karinės administracijos vadovas Viačeslavas Zadorenka. Per ataką nukentėjo trys žmonės. Tai esą buvo intensyviausia ataka prieš Derhačius nuo 2022 m. – į miestą šeštadienį paleistos keturios aviacinės bombos.

Anot duomenų, į ligoninę pristatyti 68 ir 75 metų amžiaus vyrai ir 71-erių moteris. Pasak V. Zadorenkos, apgadinta daug pastatų, įskaitant 25 gyvenamuosius namus. Taip pat nukentėjo automobiliai, civilinė įmonė, elektros perdavimo linijos.

08:30 | Rusijos gynybos ministerija teigia sunaikinusi 36 ukrainiečių dronus

Rusijos pajėgos netoli sienos esančiose teritorijose sunaikino 36 Ukrainos dronus, sekmadienį pranešė rusų Gynybos ministerija.

„Budinčios oro gynybos sistemos sunaikino penkiolika UAV (bepiločių orlaivių) virš Kursko srities, devynis nepilotuojamus orlaivius virš Lipecko srities, po keturis nepilotuojamus orlaivius virš Voronežo ir Briansko sričių ir po du UAV virš Oriolo ir Belgorodo sričių“, – sakoma ministerijos paskyroje platformoje „Telegram“.

Voronežo gubernatorius Aleksandras Gusevas „Telegram“ pranešė, kad oro gynyba „sunaikino kelis ukrainiečių UAV“, o „aukų ir žalos nebuvo“.

Abi pusės per 2022 metų vasarį prasidėjusį karą plačiai naudoja dronus, įskaitant didesnius savaiminio sprogimo aparatus, kurių veikimo nuotolis siekia šimtus kilometrų.

Šiais metais Ukraina suintensyvino išpuolius prieš Rusijos teritoriją, taikydamasi tiek į energetikos objektus, kurie, anot Kyjivo, aprūpina Rusijos kariuomenę, tiek į rusų miestus ir kaimus visiškai šalia sienos.

Praėjusį mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo naują plataus masto sausumos puolimą Ukrainos šiaurės rytų Charkivo regione, sakydamas, kad taip siekiama sukurti „buferinę zoną“ ir nustumti Ukrainos pajėgas atgal, kad apsaugotų Rusijos pasienio Belgorodo regioną nuo apšaudymų.