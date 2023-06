Svarbiausi įvykiai:

09:58 | V. Zelenskis: Ukraina pasiruošusi pradėti kontrpuolimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina yra pasiruošusi pradėti kontrpuolimą ir susigrąžinti savo prarastas šalies teritorijas, kurias okupavo Rusija, rašo „SkyNews“.

Tiesa, prezidentas pastebima, kad šiuo metu nėra aišku, kiek tai užtruks tam, kad teritorija būtų susigrąžinta. Be to, kontrpuolimas, pasak V. Zelenskio, gali būti vykdomas skirtingais būdais, tačiau viliamasi, kad puolimas bus sėkmingas.

„Mes tai padarysime ir mes esame pasiruošę“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Pastebima, kad Ukrainos kontrpuolimo pradžia vėlavo dėl lietingų orų Ukrainos teritorijoje, mat tokiu atveju karinei technikai judėti karo zonoje gali būti sudėtinga.

Pastarosiomis savaitėmis Ukraina savo ruožtu padidino atakų skaičių, nusitaikydama į Rusijos amunicijos sandėlius, logistinius kelius.

09:17 | Per parą nukovė beveik 600 rusų karių

Ukrainiečių žiniasklaidos kanalai skelbia, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė 560 rusų karių.

Be to, pastebima, kad taip pat buvo sunaikinta 10 priešo tankų (3829 iš viso – red. past.), 10 šarvuotų kovos mašinų (7502), 32 artilerijos vienetai (3533), 7 daugkartinio paleidimo raketų sistemos (582) ir kita karinė įranga.

Skaičiuojama, kad nuo karinės invazijos pradžios iš viso mūšio lauke buvo nukauta beveik 210 tūkst. rusų karių.

08:26 | NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja: reikia stiprinti politinius ryšius su Ukraina

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja, ambasadorė Baiba Bražė teigia, kad Vilniaus viršūnių susitikime būtina sustiprinti Aljanso politinius ryšius su Ukraina.

Kalbėdama per NATO valstybių parlamentų vadovų susitikimą Lietuvos Seime ji teigė, kad sąjungininkės teikia karinę pagalbą Ukrainai, tačiau svarbūs ir politiniai ryšiai.

„Mes taip pat turime užtikrinti, kad Ukraina išliks laisva ir nepriklausoma valstybė, todėl NATO viršūnių susitikime Vilniuje pasveikinsime prezidentą V. Zelenskį, ir tikiuosi, kad ne tik padidinsime savo praktinę paramą ukrainiečiams, bet ir sustiprinsime politinius Ukrainos ir Aljanso ryšius“, – sakė B. Bražė.

Anot jos, visi sutinka ir pritaria, kad Ukraina turėtų tapti Aljanso nare, ir nuspręsti dėl to turėtų NATO, o ne Rusija.

B. Bražės teigimu, šiuo metu rengiama strateginė daugiametės paramos Ukrainai programa.

„Ją rengiame tam, kad padėtume Ukrainai pereiti nuo senų, sovietinio laikotarpio doktrinų, įrangos ir kad galėtume padėti Ukrainai pasiekti modernių NATO standartų“, – tvirtino NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja.

Jos duomenimis, per pastaruosius metus sąjungininkės Ukrainai suteikė 150 mlrd. dolerių paramos, įskaitant 65 mlrd. eurų karinės paramos, jos moko ukrainiečių karius, teikia ginkluotės, įrangos, teikia ir humanitarinę pagalbą.

„Akivaizdu, kad turime toliau remti Ukrainą. (...) Jeigu Putinas laimės, tai bus ne tik Ukrainos tragedija, dėl to visas pasaulis taps labiau pažeidžiamas“, – sakė B. Bražė.

„Jeigu Putinas laimės, jis manys, kad gali pasiekti savo tikslų naudodamas jėgą, kad gali gąsdinti visą pasaulį ir paminti tarptautines taisykles. Negalime leisti, kad tai nutiktų“, – tvirtino ji.

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja akcentavo, kad šalys turėtų daugiau lėšų investuoti į gynybą.

„Lyderiai turėtų susitarti dėl naujų gynybos investicijų, kad 2 proc. nebūtų tikslas, kurio visi siekiame, o tik atspirties taškas“, – sakė ji.

Lietuva ir kitos NATO šalys siekia, kad per liepą Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą bus patvirtintas įsipareigojimas gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

Penktadienį Vilniuje, Seimo rūmuose, prasidėjusiame NATO valstybių narių parlamentų pirmininkų aukšto lygio susitikime dalyvauja NATO valstybių narių, taip pat Švedijos ir Ukrainos parlamentų vadovai, šių valstybių parlamentų užsienio ir saugumo reikalų komitetų pirmininkai, NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentas, NATO generalinio sekretoriaus padėjėja viešosios diplomatijos klausimais.

Per jį diskutuojama apie globalius iššūkius, saugumo situaciją, išlaidų gynybai didinimą, atgrasymo ir gynybos stiprinimą. Viena iš svarbiausių temų – ilgalaikis paramos Ukrainai planas.

NATO valstybių parlamentų vadovų susitikimas surengtas prieš liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiantį Aljanso viršūnių susitikimą.

08:10 | Rusai nerimsta, o propagandistai žeria kritiką vadovybei

„SkyNews“ rašo, kad rusų pareigūnai, taip pat tinklaraštininkai, reaguodami į neramumus Belgorodo regione, išreiškia nuolatos didėjantį nerimą, susijusį su karu Ukrainoje.

Kaip teigė Karo studijų instituto (ISW) analitikai, yra keletas ženklų, kad šiuo metu Kremlius, pasinaudodamos Belgorodo regiono užpuolimo naratyvu, visuomenei perša idėja, jog Rusijai šis karas yra „egzistencinis“. Be to, tokiu būdu Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia gauti didesnę paramą šalies viduje dėl užsitęsusio karo.

Analitikai taip pat pastebi, kad Rusijos tinklaraštininkai naudojasi situacija Belgorode tam, kad sukritikuotų Maskvos vadovybės atstovus.

Kiti tuo metu įrodinėjo, kad riboti puolimai yra Ukrainos kontrpuolimo operacijų dalis.

Tuo metu buvęs Donecko Liaudies Respublikos (DLR) kovotojų lyderis Igoris Girkinas (Strelkovas) argumentavo, kad padidėjęs atakų skaičius Rusijos teritorijoje yra susijęs su tuo, kad Maskvos karinės pajėgos išvaistė savo rezervus rudenį. Pasak jo, Ukraina suprato Rusijos kariuomenės silpnybę, todėl ir prasidėjo puolimai Rusijos teritorijoje.

Be to, rusų propagandistas I. Girkinas pastebjėo, kad Kremlius, kaip jis teigia, į vykdomas operacijas sureaguos per vėlai, o Rusijos paramą dabartinei vadovybei iki to laiko turėtų sumažėti.

07:33 | JAV ketina laikytis branduolinių kovinių galvučių apribojimų tol, kol jų laikysis Rusija

Jungtinės Valstijos yra pasirengusios laikytis branduolinių kovinių galvučių apribojimų pagal dabar jau ant plauko pakibusią Šaltojo karo sutartį tol, kol tai darys Rusija, be to, yra pasirengusios derėtis dėl naujų sutarčių su Maskva ir Pekinu, penktadienį sakė amerikiečių aukšto rango pareigūnas.

„Esame pasirengę laikytis pagrindinių apribojimų tol, kol jų laikysis Rusija“, – sakė nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas (Džeikas Salivanas), turėdamas omenyje Naujojoje START sutartyje nustatytus branduolinių kovinių galvučių skaičiaus apribojimus.

Sutartimi kiekvienai šaliai leidžiama dislokuoti ne daugiau kaip 1 550 branduolinių kovinių galvučių ir 700 raketų bei bombonešių.

Ragindamas Maskvą sudaryti naują susitarimą, kuris pakeistų 2026 metais baigsiančią galioti Naująją START sutartį, jis teigė, kad „taip pat esame pasirengę bendradarbiauti su Kinija be išankstinių sąlygų“.

Ketvirtadienį Joe Bideno administracija paskelbė, kad imasi atsakomųjų veiksmų, Rusijai sustabdžius dalyvavimą Naujojoje START sutartyje, ir atšaukia Rusijos branduolinių inspektorių vizas, atmeta naujų stebėtojų paraiškas ir panaikina standartinius leidimus Rusijos lėktuvams įskristi į JAV oro erdvę.

JAV Valstybės departamentas teigė, kad šių ir kitų veiksmų imasi reaguodamas į tai, kad Rusija nuolat pažeidinėja Naująją START sutartį – paskutinį abiejų galybių ginklų kontrolės susitarimą. Jungtinės Valstijos ir Rusija šiuo metu smarkiai nesutaria dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Svarbiausi penktadienio įvykiai;