Svarbiausi įvykiai:

11:13 | Vakarai suskaičiavo, kiek karių neteko Rusija: nuostoliai artėja prie pusės milijono

Kaip skelbia britų leidinys „UK Defence Journal“, šalies ginkluotųjų pajėgų ministras Leo Docherty, atsakydamas į įstatymų leidėjo Johno Healey, klausimą, nurodė, kad Rusai kare Ukrainoje neteko jau beveik pusės milijono karių.

„Mūsų skaičiavimais, nuo konflikto pradžios žuvo arba buvo sužeista apie 450 000 Rusijos karių, o dar dešimtys tūkstančių dezertyravo. Nėra aišku, kiek žuvo personalo, tarnaujančio Rusijos privačiose karinėse bendrovėse“, – sakė L. Docherty.

Kyjivo apskaičiuotas Rusijos karių aukų skaičius tuo metu buvo 466 150.

L. Docherty taip pat pateikė Rusijos invazijos į Ukrainą metu prarastos technikos vertinimus, kurie yra gerokai kuklesni, palyginti su Kyjivo vertinimais.

„Taip pat vertiname, kad nuo konflikto pradžios Ukraina sunaikino, paliko arba pasiėmė daugiau kaip 10 000 Rusijos šarvuotų transporto priemonių, įskaitant beveik 3 000 pagrindinių kovos tankų, 109 stacionarius orlaivius, 136 sraigtasparnius, 346 bepiločius orlaivius, 23 visų klasių jūrų laivus ir daugiau kaip 1 500 visų tipų artilerijos sistemų“, – pridūrė jis.

Nei Ukraina, nei Rusija nepateikia oficialių duomenų apie per karą prarastą personalą ir įrangą.

10:46 | Rusai okupuotose teritorijose ketina pardavinėti konfiskuotą nekilnojamąjį turtą

Rusai laikinai okupuotose teritorijose toliau nusavina po Rusijos invazijos pradžios šias sritis palikusių gyventojų butus ir namus, ketindami juos parduoti, platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.

„Laikinai okupuotose teritorijose sukurtas „apleistų“ nekilnojamojo turto objektų registras. Jeigu pirmiau konfiskuotas būstas būdavo perduodamas rusų kariškiams ar okupacinės valdžios atstovams, tai dabar okupantai nusprendė iš turimų nekilnojamojo turto atsargų pasipelnyti. Namai ir butai bus siūlomi įsigyti lengvatinėmis būsto paskolų sąlygomis“, – rašė I. Fiodorovas.

10:14 | Ukrainoje per pastarąją parą įvyko 131 mūšis, vien Avdijivkos kryptimi atremti 55 rusų antpuoliai

Per pastarąją parą fronto linijoje įvyko 131 mūšis, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Rusai Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves vieną kartą atakavo raketomis ir įvykdė 82 antskrydžius, paleido 108 raketų salves.

Rusų artilerija apšaudė daugiau nei 120 gyvenviečių Černihivo, Sumų, Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios, Dnipropetrovsko, Chersono ir Mykolajivo srityse.

09:40 | Ukrainai trūksta karių, daugėja bėgančių nuo karinės tarnybos: jauni vyrai prabilo, kodėl slepiasi

„The Economist“ kalbėjosi su keliais Ukrainos miesto Odesos gyventojais. Štai barmenas Oleksandras pasakoja nenorintis palikti savo namų ir bijantis, kad kariai gali pasibelsti į jo duris.

„Išvažiuoti galima, bet tai bilietas į vieną pusę. Gali eiti į fronto liniją, bet tai taip pat gali būti bilietas į vieną pusę. Arba galite likti čia ir gyventi baimėje“, – pasakojo Oleksandras.

24 metų Vladislavas karo pradžioje jautėsi tikru patriotu. Pirmaisiais karo mėnesiais jis stebėjo reportažus apie rusų žiaurumus ir jautė stiprų norą kovoti. Tada jo aplinkos vyrai pradėjo išvykti į rytus, į fronto liniją. Jo draugai, giminaičiai, tėvas ir patėvis – visi tapo kariškiais.

Vladislavą pradėjo pasiekti baisios žinios apie karo su amunicijos stygiumi realybę. Daug jo draugų žuvo. Dabar Vladislavo šeima ragina jį laikytis atokiau nuo mobilizacijos karininkų, kurie siaučia Odesos gatvėse. Jis klauso jų patarimo ir slepiasi.

„Bijau ne todėl, kad bijau kovoti, bijau, nes žinau, kas ten vyksta“, – pripažino vyras.

08:55 | V. Zelenskis: rengiame saugumo susitarimą su JAV

Ukraina ir JAV, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, rengia dvišalį saugumo susitarimą. „Mes jau rengiame konkretų tekstą“, – sakė jis sekmadienį savo tradiciniame vaizdo kreipimesi.

Tikslas esą yra parengti stipriausią saugumo susitarimų iš visų. Kyjivas pastaraisiais mėnesiais jau sudarė saugumo susitarimus su įvairiomis Europos šalimis.

V. Zelenskis nepasakė, kada turėtų būti pasirašytas saugumo susitarimas tarp Kjivo ir Vašingtono. „Mes taip pat siekiame nustatyti specifinius paramos lygius šiems metams ir ateinantiems dešimt metų“, - kalbėjo prezidentas apie su Vašingtonu planuojamą susitarimą.

Tai apima ginkluotą paramą, finansinę paramą, politinę paramą ir paramą bendrai ginklų gamybai. „Susitarimas išties turėtų būti pavyzdinis ir atspindėti amerikiečių vadovybės stiprybę“, – pažymėjo V. Zelenskis.

08:24 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. balandžio 29 d. Rusijos kariuomenė Ukrainoje iš viso prarado 467 470 karių – vien per pastarąją parą mūšio lauke buvo sunaikinta ar sužeista 1 320 priešų, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis pranešė „Ukrinform“.

Be to, Ukrainos gynėjai skelbia sunaikinę 7 285 priešo tankus (+6 per pastarąją parą), 14 007 šarvuotąsias kovos mašinas (+16), 11 985 artilerijos sistemas (+37), 1 051 raketų paleidimo sistemą (+1), 778 oro gynybos sistemas (+2), 348 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 528 bepiločius orlaivius (+21), 2 124 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 109 transporto priemones (+44), 1 974 specialiosios įrangos vienetus (+3).

07:58 | Ukrainiečių žvalgyba: platformoje „Telegram“ užblokuota keletas oficialių Ukrainos pokalbių robotų

Platformoje „Telegram“ užblokuota keletas oficialių programinių robotų, tarp kurių – automatinė Ukrainos žvalgybos pokalbių programėlė, pranešė Ukrainos gynybos ministerijos pagrindinė žvalgybos direkcija.

„Šiandien platformos „Telegram“ administracija nepagrįstai užblokavo kelis oficialius programinius robotus, kurių tikslas buvo remti pasipriešinimą karinei rusų agresijai prieš Ukrainą, tarp jų ir „pagrindinį programinį žvalgybos robotą“, – nurodoma pranešime.

Tai buvo padaryta pažeidžiant pačios platformos „Telegram“ administracijos taisykles ir nesilaikant jos viešų pasisakymų.

07:00 | Aiškėja naujos detalės: rusas Vokietijoje nužudė du besigydžiusius Ukrainos karius

Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino informaciją, kad du Vokietijoje žuvę ukrainiečiai buvo kariai, kurie po sužeidimo gydėsi Bavarijoje, skelbia Ukrainska Pravda.