Rusų karys netyčia nufilmavo, kaip sprogsta pačių rusų haubica

Vaizdo įraše galima pastebėti, kaip Rusijos pajėgos filmuoja savaeigės haubicos 2S5 „Giatsint-S“ sprogimą atvirame lauke. Neaišku, dėl ko įvyko sprogimas ir ar sistema buvo nepataisomai sugadinta.

Published 22 April 2024

Russian-occupied southern #Luhansk Oblast or northern #Donetsk Oblast, #Ukraine



Destroyed Russian 152mm 2S5 'Giatsint-S' self-propelled howitzer.



This appears to be a previously undocumented loss. pic.twitter.com/WLzEEgu0Vn