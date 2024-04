Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 040 okupantų rusų

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 255 tankų (+13), 13 942 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 11 836 artilerijos sistemų (+28), 1 049 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 772 oro gynybos priemonių (+1), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 449 dronų (+10), 2 118 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 949 automobilių (+57), 1 946 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

V. Zelenskis: 16 vaikų, „deportuotų į Rusiją“, susijungė su šeimomis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad 16 ukrainiečių vaikų, anksčiau „deportuotų į Rusiją“, vėl yra su savo šeimomis. Rusija anksčiau tvirtino, kad įvyko mainai, kuriuose dalyvavo daugiau nepilnamečių.

„16 ukrainiečių vaikų (...) buvo paleisti ir susijungė su savo šeimomis“ Katare, sakė V. Zelenskis. Jis nekomentavo Rusijos pareiškimo, kad mainuose dalyvavo 48 vaikai, įskaitant 19 į Rusiją keliausiančių vaikų.