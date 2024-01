Svarbiausi įvykiai:

22:00 | Ukrainoje kilo sujudimas dėl Zalužno atleidimo: paaiškino, koks galėjo būti to tikslas

Pirmadienį vakare kilo sujudimas dėl tariamo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno atleidimo. Pirmadienio vakarą socialiniuose tinkluose, o vėliau ir ukrainiečių leidiniuose, pasirodė pranešimai, kad V. Zalužnas buvo atleistas, o jį esą turėtų pakeisti Kyrylo Budanovas.

Netrukus Ukrainos Gynybos ministerija ir Ukrainos Prezidentūros atstovas Sergejus Nikiforovas informaciją paneigė.

Buvusi Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar vėliau pirmadienį paaiškino, kodėl buvo sukeltas toks chaosas, rašo UNIAN.

„Aukščiausios karinės vadovybės personalo paskyrimai nevykdomi „Telegram“. Jei nėra pasirašyto ir paviešinto įsakymo, vadinasi, nėra ir paskyrimo“, – pabrėžia ji.

„Yra įvairių motyvų: politinė kova; chaosas, tiesiog chaosas; sąmoningas chaoso kūrimas; bandymas daryti įtaką tam tikriems procesams; provokacija ir dar daug kitų priežasčių ir motyvų“, – nurodo H. Maliar.

20:59 | Rėmėjai nežino, kur šiuo metu yra kalinamas Kremliaus kritikas Kara-Murza

Kalinamo Kremliaus kritiko Vladimiro Kara-Murzos rėmėjai sunerimę, nes nežino, kur šiuo metu yra 42-ejų opozicionierius. Jis prieš kelias dienas norėjo nusiųsti laišką savo draugui V. Kara-Murzai į koloniją Omske Sibire, tačiau iš kalėjimo vadovybės gavo laišką, kad opozicijos politikas perkeltas į kitą kalinimo įstaigą, feisbuke rašė Rusijos žmogaus teisių aktyvistas Aleksandras Podrabinekas. Tačiau kokiame kalėjime V. Kara-Murza dabar sėdi, jam nebuvo nurodyta.

Ir Kremliaus priešininko žmona Jevgenija Kara-Murza rašė nežinanti, kur yra jos vyras.

V. Kara-Murza, kuris, be kita ko, kritikavo Rusijos karą prieš Ukrainą, praėjusį balandį dėl tėvynės išdavimo buvo nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausme. Tai aukščiausia bausmė, iki šiol skirta opozicionieriui Rusijoje.

V. Kara-Murza, kurį kelis kartus mėginta nunuodyti ir kuris dėl to yra labai prastos sveikatos, laikomas vienu aršiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikų. Jis užsienyje laikomas politiniu kaliniu.

Rusijoje vis pasitaiko atvejų, kai kalinami režimo priešininkai kuriam laikui tiesiog dingsta šalies kalėjimų sistemoje, o jų ryšys su artimaisiais nutrūksta. Gruodį, pavyzdžiui, nebuvo nieko žinoma apie opozicionierių Aleksejų Navalną, kuris iki tada buvo laikomas kalėjime netoli Maskvos. Tik po maždaug dviejų savaičių jis vėl pasirodė – kalėjime Šiaurės Sibire.

20:21 | Ukrainos gynybos ministerija paneigė „klastotes“ apie Zalužno atstatydinimą

Ukrainos žiniasklaida pirmadienį citavo šaltinius, teigusius, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas gali būti atleistas arba jau yra atleistas, rašo Rusijos opozicinis portalas „Meduza“.

Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija savo „Telegram“ kanale paskelbė pranešimą: „Gerbiami žurnalistai, visiems iš karto atsakome: ne, tai netiesa“. „Meduza“ šaltiniai šią informaciją taip pat pavadino „klastote“.

Vienas pirmųjų apie V. Zalužno atsistatydinimą nenurodydamas šaltinio pranešė „Telegram“ kanalas „Trucha“ (2,5 mln. sekėjų), kuris teigė, kad V. Zalužnas jau atleistas iš pareigų.

Naujienų agentūra „Interfax-Ukraina“ rėmėsi šaltiniu, artimu šalies karinei ir politinei vadovybei, kuris teigė, kad dėl V. Zalužno atsistatydinimo buvo susitarta per susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kitų detalių šaltinis nenurodė.

Deputatas Oleksijus Hončarenka sakė, kad V. Zalužnui buvo pranešta apie atleidimą, tačiau dekretas dar nepasirašytas. Tinklalapis Censor.net citavo šaltinį, kuris teigė, kad dekretas jau pasirašytas, bet dar nepaskelbtas, nes „vyksta konsultacijos su užsienio partneriais“.

Žurnalistas Romanas Cymbaliukas teigia, kad vietoj vyriausiojo vado V. Zalužno paskirtas Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kyrylas Budanovas.

Su situacija susipažinęs šaltinis Ukrainos vadovybėje „Meduzai“ sakė, kad informacija apie greitą V. Zalužno atsistatydinimą yra klastotė ir kad artimiausiu metu jokio atsistatydinimo nebus. Kitas šaltinis patvirtino jo žodžius.

18:30 | Zelenskio kabinetas: žengtas rimtas žingsnis link Ukrainos prezidento ir Orbano susitikimo

Ukraina žengė tvirtą žingsnį link Volodymyro Zelenskio ir Vengrijos premjero Viktoro Orbano susitikimo, rašo UNIAN.

„Mes iš tiesų žengėme galingą žingsnį tokio susitikimo organizavimo link. Tačiau, kaip jau sakiau, šiandien jam ruošiamės ir norime, kad šis susitikimas baigtųsi konkrečiais rezultatais. Šiandien nekalbėjome apie konkrečią (susitikimo) datą“, – cituojamas Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

Pirmadienį jis dalyvavo susitikime su Vengrijos užsienio reikalų ministru Péteriu Szijjártó, kuris pirmadienį atvyko vizito į Ukrainą.

Anot A. Jermako, abi pusės išreiškė norą kuo greičiau surengti V. Zelenskio ir V. Orbano susitikimą.

18:08 | Už 2 žinutes socialiniuose tinkluose Rusijoje 5,5 metams kalėti nuteista 72-ejų pensininkė

Rusijos Rostovo srityje 72-ejų pensininkė Jevgenija Mayboroda buvo nuteista kalėti penkis su puse metų už dvi žinutes socialiniame tinkle „Vkontakte“, skelbia NEXTA.

17:44 | Žiniasklaida: rusų kariai okupuotame Kreminos mieste nužudė ukrainiečių šeimą

Rusiškame platformos „Telegram“ kanale „ASTRA“ pranešta, kad rusų kariai okupuotame Kreminos mieste Luhansko regione nužudė trijų ukrainiečių šeimą.

Įraše nurodoma, kad 60 metų moters, jos 37 metų dukters ir 41 metų žento kūnai okupuotame Kreminos mieste Luhansko regione rasti sausio 26 d. Išžudytos šeimos giminių teigimu, nužudytoji 37 metų moteris taip pat turėjo 18 metų dukrą.

Įtarus civilių žmogžudyste, sulaikytas 12271 kariniame dalinyje tarnaujantis Fidanas Hayerzamanovas (33). Šiuo metu ieškoma dar dviejų to paties būrio karių – Igoriaus Dmitrievo (30) ir Azamato Gareevo (39).

Žmogžudystės motyvai nėra žinomi.

Taip pat pranešama, kad ardomąja veikla užsiimanti rusų grupuotė Sumų regione nušovė brolį ir sesę.

17:16 | Rusai smogė Sumų sričiai, trys žmonės žuvo

Rusijai apšaudžius Ukrainos Sumų sritį žuvo du vyrai ir viena moteris, rašo „Ukrinform“.

„Sumų srities Znob-Novgorodo gyvenvietėje dėl Rusijos apšaudymo žuvo trys žmonės“, – cituojamas gyvenvietės vadovas Petro Končarovas.

16:32 | Humeniuk perspėjo dėl rusų veiksmų jūroje

Rusijos karo laivų judėjimas Juodojoje jūroje gali būti ne tik pratybos, perspėja Ukrainos Pietų pajėgų atstovė Natalija Humeniuk, rašo UNIAN. Anot jos, neatmetama, kad Rusija gali griebtis karinių veiksmų.

„Jų aktyvumą ir buvimą atviroje jūroje galima sieti ir su tuo, kad jie treniruojasi pagal programą. <...> Tačiau suprasdami, kad kiekvienas iš jų yra aprūpintas kovinėmis raketomis, negalime nuvertinti jų keliamos grėsmės.

Mokymo užduočių vykdymas bet kurią akimirką gali virsti koviniu darbu“, –pabrėžia N. Humeniuk.

Ji priduria, kad Ukrainos pajėgos susiduria su tam tikrais sunkumais aptinkant „Kalibr“ paleidimą iš Rusijos povandeninių laivų, todėl ukrainiečiai raginami greitai reaguoti į oro pavojaus signalus.

15:50 | Kremlius: V. Putinas vasarį vyks į Turkiją

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kremliaus duomenimis, vasarį vyks į Turkiją. „Taip, ruošiamasi vizitui“, – pirmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas. Datos jis nenurodė.

Tai būtų pirmoji V. Putino kelionė į NATO priklausančią šalį nuo invazijos į Ukrainą pradžios prieš beveik dvejus metus.

Per pokalbius Turkijoje viena svarbiausių temų bus Ukraina, sakė J. Ušakovas.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas dėl spėjamų karo nusikaltimų Ukrainoje yra išdavęs V. Putino arešto orderį. 71-erių V. Putinas savo kelione prieš kovą vyksiančius Rusijos prezidento rinkimus tikriausiai nori dar kartą parodyti, kad nėra izoliuotas tarptautinėje arenoje.

15:31 | Ukrainoje pasigesta „skradžiai žemę“ dingusių 3,4 mln. šaukiamo amžiaus vyrų

Ukrainoje netylant kalboms dėl būtinybės keisti šiuo metu galiojančią mobilizacijos tvarką, Volodymyras Zelenskis pripažino – dabartinėje tvarkoje yra problemų. Rados deputatas Dmytro Natalucha pareiškė, kad šalyje yra 3,4 mln. „skradžiai žemę prasmegusių“ šaukiamo amžiaus vyrų.

14:33 | „Reuters“: Orbanas persigalvojo dėl paramos Ukrainai

Naujienų agentūra „Reuters“ skelbia, kad pirmadienį Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas persigalvojo dėl paramos Ukrainai. Anksčiau Vengrijos V. Orbanas atvirai pasisakė prieš Europos Sąjungos finansinę ir karinę pagalbą Kyjivui. Politikas vetavo ES biudžeto peržiūrą, kurioje buvo numatytas paramos Ukrainai skyrimas.

Pasak agentūros, Vengrijos premjero politinis vadovas pareiškė, kad Budapeštas nebeprieštarauja, jog iš ES biudžeto Kyjivui būtų skirta 50 mlrd. eurų pagalba.

14:20 | Rusija patiria mobilizacijos problemų: karo ekspertas paaiškino, kodėl nešaukia vyrų iš trijų regionų

Rusija turi panašių mobilizacijos problemų kaip ir Ukraina, nepaisant didelio gyventojų skaičiaus skirtumo. Apie interviu kanalui „Novinarnja“ pareiškė veteranas ir karo ekspertas Jevhenas Dikis.

Ukrainos veteranas ir karo ekspertas Jevhenas Dikis tvirtina, kad Rusija, visai kaip Ukraina, patiria mobilizacijos problemų. Jo teigimu, jei palygintume 30 mln. gyventojų turinčią Ukrainą ir 130 mln. gyventojų turinčią Rusijos Federaciją, tai karinio amžiaus vyrų procentas bus maždaug toks pat.

„Mūsų demografiniai rodikliai panašūs, jų net šiek tiek prastesni. Taigi mūsų mobilizaciniais ištekliais laikomi 3–4 milijonai, jų – apie 10–12 milijonų“, – sakė J. Dikis, rašo portalas „Fokus“.

Jis išreiškė nuomonę, kad Rusija taip pat susiduria su sunkumais mobilizuojant vyrus iš tam tikrų regionų, pavyzdžiui, Šiaurės Kaukazo.

„Jie dar nė piršto nepajudino Šiaurės Kaukaze, kur yra didžiulė vyrų populiacija, bet tai nėra šauktinių populiacija, nes jei duosi jiems kulkosvaidžius, jie dar 10 kartų pagalvos, kuria kryptimi šaudyti“, – pažymėjo ekspertas.

J. Dikis pridūrė, kad 2022 m. rudenį dėl masinių protestų mobilizacija Kaukaze truko tik tris dienas. Tuo pačiu metu Maskvos ir Sankt Peterburgo gyventojai taip pat nėra įtraukti į mobilizaciją, nors šių dviejų miestų gyventojai sudaro didelę dalį visų gyventojų.

„Maskva ir Sankt Peterburgas neliečiami, o tai yra didelis procentas gyventojų, ir, tarkime, tai yra gyventojai, kurie yra ekonomiškai reikšmingi ir apskritai daro įtaką. Todėl jie iš tikrųjų turi lygiai tokias pačias mobilizacijos problemas“, – pridūrė J. Dikis.

14:12 | Gabrielius Landsbergis: Vakarai dar neišdrįso pasakyti, koks yra karo Ukrainoje tikslas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis neabejoja, kad taikos derybos su Rusija reikštų, jog turėtume užstatyti laikmatį iki kito karo. Todėl ministras kartoja, kad Ukrainą reikia remti ne tiek, kiek reikės, o iki pergalės.

13:37 | Putino ir Lukašenkos pokalbis: kam Baltijos šalims ieškoti „geresnio gyvenimo už jūrų marių“?

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pareiškė, kad Ukraina ir Baltijos šalys galėtų bendradarbiauti su Rusijos Federacija, o ne ieškoti „geresnio gyvenimo užsienyje“.

13:12 | Putinas oficialiai užregistruotas kandidatu į prezidentus

Pirmadienį Vladimiras Putinas oficialiai užregistruotas kandidatu per kovo mėnesį vyksiančius prezidento rinkimus, kuriuos jis tikrai laimės.

71 metų V. Putinas valdo Rusiją nuo šio amžiaus pradžios. Jis keturis kartus laimėjo prezidento rinkimus ir trumpai ėjo ministro pirmininko pareigas. Pastaraisiais metais Rusijoje opozicijos nebeliko.

Centrinė rinkimų komisija pranešė, kad kandidatais užregistravo save iškėlusį V. Putiną ir jam lojalų dešiniojo sparno Leonidą Sluckį.

Rinkimai vyks tris dienas nuo kovo 15 iki 17 d., dėl to, Kremliaus kritikų teigimu, garantuoti skaidrumą bus dar sunkiau.

12:44 | Įspėja apie Putino gudrybę – gali siūlyti nuolaidas dėl Ukrainos narystės NATO ir ES

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai įspėja, kad bet kokios paliaubos kare Ukrainoje, būtų naudingos Rusijai, kuri laimėtų laiko pasiruošti naujiems puolimams.

ISW analitikai pažymi, kad Rusija gali apsimesti suinteresuota siūlyti nuolaidų dėl Ukrainos vietos Vakarų institucijose, taip bandydama paskatinti Vakarus padaryti išankstinių nuolaidų dėl Ukrainos teritorinio vientisumo.

Pranešimuose apie Vladimiro Putino „atvirumą užkulisinėms deryboms“ neužsimenama apie Rusijos pasirengimą atsisakyti bet kokios okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusijos pareigūnai ir toliau nurodo, kad maksimalistiniai V. Putino tikslai netrukdo Rusijai aneksuoti okupuotų Ukrainos teritorijų ar papildomai įgyti teritorijų Ukrainoje.

„Ukrainos stojimas į ES ir NATO yra ilgalaikis procesas, kuris neprasidės iš karto po bet kokių paliaubų, todėl Rusija gali bandyti laikinai sutikti su šiais reikalavimais, kad kuo greičiau įtvirtintų okupuotų teritorijų kontrolę“, – pastebi ISW analitikai.

12:04 | Zelenskis norėtų, kad šaukiamojo amžiaus vyrai grįžtų į Ukrainą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėtų, kad šaukiamojo amžiaus vyrai grįžtų į Ukrainą, nes tai yra teisingumo klausimas. Jis tai pareiškė interviu Vokietijos televizijos kanalui ARD, praneša „Ukrinform“.

„Mes norėtume, kad nelegaliai išvykę ir mobilizacinio amžiaus vyrai būtų Ukrainoje. Ir problema ne ta, kad jie visi būtų turi būti fronte, nes mūsų kariuomenė didelė. Problema – teisingumas. Žmonės turi mokėti mokesčius, nes šiuos pinigus mes vėliau atiduodame mūsų kariškiams“, – sakė V. Zelenskis.

Anot prezidento, jis nereikalauja, kad Vokietija tučtuojau grąžintų šaukiamojo amžiaus Ukrainos piliečius, nes gyvename demokratiniame pasaulyje, ir tam reikalingi atitinkami įstatymai.

11:24 | Rusija: dronas atakavo Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą

Rusijos mieste Jaroslavlyje pirmadienio rytą bepilotis orlaivis atakavo bendrovės „Slavneft-YANOS“ naftos perdirbimo gamyklą.

Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“, remdamasis vietiniais gyventojais ir įmonės darbuotojais, rašo „Ukrinform“.

„Dronas šįryt nukrito bendrovės „Slavneft-YANOS“ naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad įmonės darbuotojai laikinai buvo išsiųsti į namus.

„Telegram“ kanalas „Baza“ teigia, kad bepilotis orlaivis nukrito netoli hidrokrekingo įrenginio apie 7 val. ryto Maskvos laiku. Drono kritimo vieta apsupta, iškviesta išminuotojų grupė.

Bendrovės tinklalapyje skelbiamais duomenimis, „Slavneft-YANOS“ pagal gavybos apimtį patenka į didžiausių Rusijos naftos kompanijų dešimtuką.

10:45 | V. Zelenskis įvardijo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariškių skaičių

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos kariuomenėje šiuo metu tarnauja apie 880 tūkstančių kariškių, praneša UNIAN.

„Turime 880 tūkstančių. Turime milijoninę kariuomenę. Ir tuo pat metu turime 30 milijonų, o gal net šiek tiek daugiau, žmonių, kurie dirba. Tikslaus skaičiaus negaliu įvardyti“, – interviu Vokietijos televizijos kanalui ARD sakė valstybės vadovas.

10:00 | Zelenskio ir jo šeimos pajamos per metus sumažėjo beveik trigubai

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo šeimos pajamos sumažėjo nuo 10,8 mln. grivinų (263 tūkst. eurų) 2021 m. iki 3,7 mln. grivinų (90 tūkst. eurų) 2022 m.

09:20 | NATO generolas: NATO turi ruoštis Rusijos smūgiams Europoje

Pasak „The Times“, NATO turi pasirengti galimiems Rusijos smūgiams į taikinius visoje Europoje, ypač Vokietijoje, jei Maskva pradės karą prieš Aljansą. Apie tai įspėja aukšto rango generolai.

NATO karinės logistikos centro Vokietijoje vadas generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas paragino sąjungininkus supaprastinti biurokratines procedūras, kurios šiuo metu apsunkina karių ir įrangos perkėlimą Europoje. Šalims taip pat turėtų būti leista naudotis viena kitos karine įranga krizės metu.

„Jei palyginsime karą ir prieš dešimt ar penkerius metus vykusias operacijas, suprasime, kad turime pripažinti, jog dėl užnugario zonų vyks sunki kova. Turime manyti, kad agresorius panaudos visą kinetinių ir nekinetinių jėgų spektrą, kad sunaikintų komunikacijos linijas, taip pat ir užnugaryje“, – pažymi Sollfrankas.

Aljanso vadovai įsitikinę, kad turi nedaug laiko sustiprinti savo gynybą. Jie tikisi, kad iki liepos mėnesį Vašingtone vyksiančio NATO viršūnių susitikimo pavyks susitarti dėl „karinio Šengeno“ sistemos, kuri leistų kariniams konvojams laisvai judėti per NATO šalis, įvedimo.

08:30 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 1 070 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 383 180 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 290 tankų (+10), 11 696 šarvuotųjų kovos mašinų (+25), 9 113 artilerijos sistemų (+16), 972 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 660 oro gynybos priemonių (+0), 331 lėktuvo (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 049 dronų (+8), 1 846 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 149 automobilių (+46), 1 443 specialiosios technikos vienetų (+7).

07:45 | Zelenskis: JAV paramos Ukrainai sumažėjimas būtų blogas signalas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį įspėjo, kad JAV pagalbos Ukrainai sumažėjimas pasiųstų blogą signalą.

Pareiškimas pasirodė tokiu metu, kai JAV prezidentas Joe Bidenas susiduria su respublikonų blokada tolesnei paramai Kyjivui.

Turėdamas galvoje, kad JAV parama gali mažėti, V. Zelenskis paragino Vokietiją pasinaudoti savo ekonominiu svoriu ir sutelkti partnerius Europos Sąjungoje labiau padėti su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai.

„Jungtinių Valstijų pasyvumas ar paramos stoka būtų blogas signalas“, – sakė ukrainiečių prezidentas Vokietijos nacionaliniam transliuotojui ARD.

Tai niekam nėra gerai, įspėjo jis.

„Vokietija gali konsoliduoti ES“, – pabrėžė V. Zelenskis, atsakydamas į klausimą, ar tikisi, kad Berlynas imsis didesnio vaidmens, jei JAV pagalba nutrūktų.

„Daug šalių palaiko svarbius ekonominius santykius su Vokietija ir jų ekonomikos yra priklausomos nuo Vokietijos sprendimų, nes Vokietija turi stiprią ekonomiką“, – sakė jis.

07:00 | Naktinė „šahedų“ ataka: Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus priešo taikinius

Naktį iš sausio 28-osios į 29-ąją Rusijos kariškiai atakavo Ukrainos teritoriją „Shahed“ tipo dronais kamikadzėmis. Oro gynybos pajėgos sunaikino visus priešo oro taikinius.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovais ir Pietų operatyvinės karinės vadovybės spaudos centro vadove Natalija Humeniuk.

„Naktį okupantai rusai smogė dar vieną smūgį, panaudodami aštuonis „Shahed-136/131“ tipo dronus. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino visus priešo bepiločius orlaivius“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime feisbuke.

N. Humeniuk per televizijos maratoną pažymėjo, kad Ukrainos Pietų gynybos pajėgos Mykolajivo srityje sunaikino keturis smogiamuosius dronus.

Anot jos, nuo numuštų bepiločių orlaivių nuolaužų nukentėjo administraciniai pastatai, mokymo įstaiga ir gyvenamieji namai. Laimė, pranešimų apie gaisrus ir sužeistuosius negauta.