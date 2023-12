Ekspertai įspėja: Rusijai laimėjus Ukrainoje, rusų kariuomenė išsirikiuos palei NATO sieną

Pasak ekspertų, Rusija turi galimybę visiškai užkariauti Ukrainą, jei Jungtinės Valstijos ir Europa nustos ją remti.

„Toks rezultatas nukeltų sumuštą, bet pergalingą Rusijos kariuomenę tiesiai prie NATO sienos“, – įspėja JAV analitikai.

Remiantis JAV žvalgybos duomenimis, Ukrainos gynybos pajėgos, remiamos Vakarų, sunaikino beveik 90 proc. 2022 metų vasarį į Ukrainą įsiveržusios Rusijos armijos. Tačiau rusai sugebėjo kompensuoti karių netektį ir dabar plečia savo karinę pramonę.

Rusija sugebės visiškai atsigauti

ISW pažymėjo, kad laimėjusi Rusijos kariuomenė turės kovinės patirties. Be to, Rusijos ekonomika pamažu atsigaus, nes sankcijos šaliai neišvengiamai švelnės. Laikui bėgant Maskva visiškai atkurs savo ginkluotąsias pajėgas. Be to, jos bus modernizuojamos naujomis technologijomis.

Šiuo atveju, kaip pažymėjo analitikai, siekdamos suvaldyti ir apsiginti nuo naujos Rusijos grėsmės, JAV turės dislokuoti nemažą dalį sausumos pajėgų Rytų Europoje. Taigi Europoje teks dislokuoti daugybę slaptų orlaivių, o jų gamyba ir priežiūra kainuos labai brangiai.

Be to, pranešama, kad JAV turės pasirinkti, ar išlaikyti pakankamai orlaivių Azijoje, kad apgintų Taivaną, ar atgrasyti Rusiją ir atremti jos puolimą prieš NATO sąjungininkes.

„Padėti Ukrainai išlaikyti savo poziciją ten, kur ji yra, per nuolatinę karinę paramą iš Vakarų JAV yra daug pelningiau ir pigiau, nei leisti Ukrainai pralaimėti“, – pažymėjo ISW analitikai.

Jų teigimu, konflikto įšaldymas suteiks Rusijai laiko ir galimybių pasiruošti naujam karui. Vašingtonui daug pelningiau padėti Ukrainai atgauti savo teritorijų kontrolę.