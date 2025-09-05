Anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.
Tuskas: Lenkija nesiųs karių į Ukrainą
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį po Paryžiuje įvykusio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo pareiškė, kad Lenkija nesiųs savo karių į Ukrainą, kurie dalyvautų Europos misijoje, įgyvendinant saugumo garantijas. Vietoj to Varšuva prisiims atsakomybę už logistiką, pranešė Lenkijos radijas.
„Lenkija nenumato siųsti karių į Ukrainą, taip pat ir po karo... Mes esame atsakingi už logistiką. Lenkija yra pagrindinis pagalbos Ukrainai centras, o tai yra labai svarbu. Visi sutinka su tokia mūsų dalyvavimo forma“, – sakė D. Tuskas žurnalistams po susitikimo Paryžiuje.
Jis pridūrė, kad ketvirtadienio diskusijose, vykusiose „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikime, daugiausia dėmesio skirta tam, kad saugumo garantijos Ukrainai taptų apčiuopiamos ir praktinės, ir pabrėžė „išskirtinį solidarumo, ryžto ir bendradarbiavimo lygį“ Europoje.
Ar atsimins Trumpas, apie ką kalbėjosi su koalicija, ir ar atsimins pokalbio su Putinu turinį?
Net jo Witkoffas neatsiminė.
Trumpas žada: netrukus įvyks dar vienas pokalbis su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Kalbėsiu, taip“, – Baltuosiuose rūmuose vykusios vakarienės su žymiais JAV technologijų sektoriaus vadovais kuluaruose atsakė D. Trumpas žurnalistui, paklaustas, ar artimiausiu metu kalbėsis su Kremliaus vadovu.
Ukrainos sąjungininkai ketvirtadienį susitiko Paryžiuje, kad aptartų saugumo garantijas Kyjivui tuo atveju, jei būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jau ketvirtus metus besitęsiantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Jungtinėms Valstijoms derybose atstovavo D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris taip pat atskirai susitiko su V. Zelenskiu. Pokalbis su D. Trumpu vyko vaizdo konferencijos būdu.
D. Trumpas išreiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos (ES) šalimis, kurios vis dar perka rusišką naftą, pareiškė Ukrainos prezidentas.
Taip pat lyderiai aptarė sankcijas Rusijai ir Ukrainos oro erdvės apsaugojimą, o D. Trumpas paragino Europos šalis daryti ekonominį spaudimą Kinijai dėl jos paramos Rusijos invazijai Ukrainoje.