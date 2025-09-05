Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas žada: netrukus įvyks dar vienas pokalbis su Putinu

2025-09-05 07:02 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-05 07:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

REKLAMA
7

Anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:59

Trumpas žada: netrukus įvyks dar vienas pokalbis su Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.

„Kalbėsiu, taip“, – Baltuosiuose rūmuose vykusios vakarienės su žymiais JAV technologijų sektoriaus vadovais kuluaruose atsakė D. Trumpas žurnalistui, paklaustas, ar artimiausiu metu kalbėsis su Kremliaus vadovu.

Ukrainos sąjungininkai ketvirtadienį susitiko Paryžiuje, kad aptartų saugumo garantijas Kyjivui tuo atveju, jei būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jau ketvirtus metus besitęsiantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

Jungtinėms Valstijoms derybose atstovavo D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris taip pat atskirai susitiko su V. Zelenskiu. Pokalbis su D. Trumpu vyko vaizdo konferencijos būdu.

D. Trumpas išreiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos (ES) šalimis, kurios vis dar perka rusišką naftą, pareiškė Ukrainos prezidentas.

Taip pat lyderiai aptarė sankcijas Rusijai ir Ukrainos oro erdvės apsaugojimą, o D. Trumpas paragino Europos šalis daryti ekonominį spaudimą Kinijai dėl jos paramos Rusijos invazijai Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:33

Tuskas: Lenkija nesiųs karių į Ukrainą

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį po Paryžiuje įvykusio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo pareiškė, kad Lenkija nesiųs savo karių į Ukrainą, kurie dalyvautų Europos misijoje, įgyvendinant saugumo garantijas. Vietoj to Varšuva prisiims atsakomybę už logistiką, pranešė Lenkijos radijas.

„Lenkija nenumato siųsti karių į Ukrainą, taip pat ir po karo... Mes esame atsakingi už logistiką. Lenkija yra pagrindinis pagalbos Ukrainai centras, o tai yra labai svarbu. Visi sutinka su tokia mūsų dalyvavimo forma“, – sakė D. Tuskas žurnalistams po susitikimo Paryžiuje.

Jis pridūrė, kad ketvirtadienio diskusijose, vykusiose „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikime, daugiausia dėmesio skirta tam, kad saugumo garantijos Ukrainai taptų apčiuopiamos ir praktinės, ir pabrėžė „išskirtinį solidarumo, ryžto ir bendradarbiavimo lygį“ Europoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Lietuva dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų įteikė notą Rusijai (22)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atsakė į Putino kvietimą surengti derybas Maskvoje (91)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje (5)
Pekino paradas (nuotr. stop kadras)
Susitikimas ir paradas Kinijoje, kuriam vykstant Donaldas Trumpas rėžė: „Rezgate sąmokslą prieš JAV“ (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bet
Bet
2025-09-05 07:27
Ar atsimena tas Trumpas savo žadėtas sankcijas? Ar atsimena, kiek kartų ir per kiek laiko turėjo atsirasti jo sankcijos?
Ar atsimins Trumpas, apie ką kalbėjosi su koalicija, ir ar atsimins pokalbio su Putinu turinį?
Net jo Witkoffas neatsiminė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų