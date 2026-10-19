Per Rusijos raketų ataką Kyjive žuvo vienas žmogus, dar trys sužeisti
Per Rusijos pajėgų balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti.
Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.
„Deja, per priešo ataką žuvo vienas žmogus“, – sakoma pranešime.
Kyjivo miesto karinės administracijos teigimu, dar du žmonės buvo sužeisti ir jiems teikiama būtinoji medicinos pagalba.
Vėliau Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki trijų, du iš jų paguldyti į ligoninę.
„Žuvo 21 metų moteris“, – patikslino meras.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. vakarą per Rusijos balistinių raketų ataką Kyjive buvo pataikyta į medicinos centrą ir švietimo įstaigą.
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Trumpas tėškė kaltinimus Zelenskiui: Europai dosniai skiriant pinigus, šis esą nenori baigti karo
Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nenori užbaigti karo ir galbūt niekada to nenorėjo. Apie tai jis parašė socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Zelenskiui nerūpi. Ir, atvirai kalbant, atsižvelgiant į visus tuos pinigus, kuriuos jam dosniai skiria Europa ir kuriuos anksčiau davė sukčius Joe Bidenas, jis nenori užbaigti šio karo ir tikriausiai niekada to nenorėjo“, – rašoma jo pranešime.
D. Trumpas mano, kad dar prieš dvejus metus V. Zelenskis galėjo sudaryti palankesnį susitarimą. Pažymėtina, kad, pasak jo, Ukraina neteko „jūrų ir vandenynų“.
„Prieš dvejus metus jis galėjo sudaryti palankesnį susitarimą nei dabar. Jo šalis guli griuvėsiuose, didelė dalis teritorijos prarasta, jis neteko vandenynų ir jūrų, o vyrų populiacija sumažėjo, daugelis vyrų buvo sužeisti ir (arba) žuvo. Noriu, kad šis karas baigtųsi!“ – rašė JAV prezidentas.
D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį tuo, kad Ukraina ir toliau smogia Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nors jis ragino to nedaryti.
„Zelenskis taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kuriose gaminamas dyzelinas, nors žino, kad šios atakos daro didelę žalą pasaulinėms dyzelino rinkoms, ypač Jungtinėse Valstijose. Ūkininkai, rančų savininkai ir įvairios įmonės dėl to smarkiai kenčia, tačiau Rusija vis tiek tiekia pasauliui milijonus barelių pigaus dyzelino“, – pridūrė jis.
Baltųjų rūmų vadovas paaiškino kol kas nenorintis pasirašyti naujų sankcijų Rusijai, nes, jo manymu, tai galėtų paskatinti Maskvą atsisakyti taikos derybų.
„Darome didelę pažangą, ypač dabartinėse derybose dėl įkaitų. Jei dabar pasirašyčiau šį dokumentą, Rusija galėtų nusigręžti nuo derybų stalo. Galėsiu jį pasirašyti vėliau arba bet kuriuo metu, kai tik panorėsiu“, – nurodė D. Trumpas.