Rubio lėktuvas nusileido Uzbekistane: štai ką veikė

M. Rubio lėktuvas sekmadienį nusileido Uzbekistano mieste Samarkande, esančiame prie istorinio Šilko kelio, pranešė kartu su juo keliaujantis naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Siekiama stiprinti prekybinius ryšius
Vizitu siekiama stiprinti prekybinius ryšius ir įgyti pranašumą prieš Rusiją bei Kiniją, nepaisant aštrių geopolitinių įtampų, į kurias Vašingtonas yra įsitraukęs keliais frontais.
Jungtinėms Valstijoms įklimpus į konfliktą su Iranu, o karui Ukrainoje taip pat neslopstant, M. Rubio suintensyvino savo užsienio keliones ir neseniai apsilankė Europoje bei Lotynų Amerikoje, pačiame JAV kadencijos vidurio rinkimų kampanijos įkarštyje.
Jis iš esmės perleido sudėtingų situacijų, susijusių su Iranu, Ukraina ir Gazos Ruožu, kontrolę JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiesiems pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui.
Vietoj to M. Rubio į Uzbekistaną atvyko vadovaudamas gausiai 200 verslo lyderių delegacijai. Pirmadienį jis ten dalyvaus penkių Centrinės Azijos šalių ministrų susitikime.
„Tai svarbūs santykiai, – prieš pat išvykimą sakė jis, pavadindamas kelionę strateginiu vizitu. – Yra šalių, kurias norisi pasiekti, nes norime kurti santykius su jomis.“
Vienas aukšto rango Valstybės departamento pareigūnas penktadienį žurnalistams teigė, kad M. Rubio demonstruoja Vašingtono gerą valią „gilinti partnerystę visoje Centrinėje Azijoje“, ypač energetikos sektoriuje.
„Planavome tai kelis mėnesius, ir tai neįtikėtina galimybė atvesti Jungtines Valstijas į gyvybiškai svarbų pasaulio regioną“, – anonimiškai kalbėjo kitas aukšto rango JAV pareigūnas.
Samarkande M. Rubio dalyvaus „C5+1“ formato susitikime su Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano ministrais.
Buvusios sovietinės respublikos su Maskva tebėra susijusios energijos vamzdynais, taip pat saugumo ir migracijos ryšiais, tačiau Rusijos įtaka nuo karo Ukrainoje pradžios susilpnėjo – tuo pasinaudojo Kinija.
Pekinas šiuo metu yra pagrindinis visų penkių Centrinės Azijos šalių prekybos partneris.
Jungtinės Valstijos retųjų žemių elementų tiekimą ir savo energijos išteklių derinio gerinimą taip pat pavertė esminėmis užsienio politikos dalimis.
M. Rubio po vizito Uzbekistane vyks į Indiją, kur lankysis Mumbajuje ir Gudžarato valstijos mieste Džamnagare. Abu jie yra pramonės centrai ir svarbūs tarptautiniai uostamiesčiai.
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