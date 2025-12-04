 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas pakomentavo derybas Maskvoje: „Toks buvo jų įspūdis“

2025-12-04 07:01 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-12-04 07:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant jokių rezultatų nedavusių derybų Maskvoje, o JAV pareigūnai rengėsi susitikimui su Kyjivo derybininku. 

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
12

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant jokių rezultatų nedavusių derybų Maskvoje, o JAV pareigūnai rengėsi susitikimui su Kyjivo derybininku. 

0

D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris iki paryčių Kremliuje derėjosi su V. Putinu, tačiau nepasiekė jokio proveržio, kaip sustabdyti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
Karas Ukrainoje
06:56

Trumpas pakomentavo derybas Maskvoje: „Šokti tango reikia dviejų“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant jokių rezultatų nedavusių derybų Maskvoje, o JAV pareigūnai rengėsi susitikimui su Kyjivo derybininku. 

D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris iki paryčių Kremliuje derėjosi su V. Putinu, tačiau nepasiekė jokio proveržio, kaip sustabdyti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje. 

„Galiu pasakyti, kad jie turėjo gana gerą susitikimą su prezidentu Putinu“, – sakė D. Trumpas ir vėliau pridūrė, kad derybos buvo „labai geros“, bet dar per anksti spręsti, kas nutiks, „nes šokti tango reikia dviejų“. 

Paklaustas, ar S. Witkoffas ir J. Kushneris susidarė įspūdį, jog V. Putinas nuoširdžiai nori sustabdyti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją, D. Trumpas atsakė: „Jis norėtų užbaigti karą. Toks buvo jų įspūdis“.

D.  Trumpas pridūrė, kad Ukraina „gana tvirtai“ pritaria JAV pasiūlymui, bet pridūrė, jog Kyjivas turėjo tai padaryti anksčiau, kai jis vasarį Ovaliajame kabinete susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Pasak dviejų JAV pareigūnų, ketvirtadienį S. Witkoffas ir J. Kushneris Floridoje turėtų susitikti su vyriausiuoju Ukrainos derybininku Rustemu Umerovu.

Ar Rusija gali smogti Lietuvai, Latvijai ir Estijai iš Baltijos jūros? NATO pareigūnas prakalbo atvirai apie Putino planus
Ar Rusija gali smogti Lietuvai, Latvijai ir Estijai iš Baltijos jūros? NATO pareigūnas prakalbo atvirai (31)
Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi (nuotr. SCANPIX)
Baltieji rūmai įvertino JAV ir Rusijos derybas (3)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Buvęs Rusijos generolas sukritikavo Putiną dėl karo Ukrainoje (11)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Britai atšovė: Putino kalbos apie karą su Europa – plepalai (16)

