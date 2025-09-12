Sumų sritį sudrebino rusų ataka: žuvo žmonės, namai virto griuvėsiais

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 890 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 12 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 092 780 karių, iš kurių 890 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 177 rusų tankus (+1), 23 266 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 32 668 artilerijos sistemas (+40), 1 485 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 217 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 341 sraigtasparnį, 58 467 nepilotuojamuosius orlaivius (+273), 3 718 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 61 403 transporto priemones ir kuro cisternas (+64), 3 964 specialiosios įrangos vienetus.
Ukraina smogė didžiausiam Rusijos naftos uostui
Rugsėjo 12-osios naktį daugiau nei 30 Ukrainos dronų atakavo Leningrado sritį. Tai pirmasis tokio masto puolimas per pastaruosius tris su puse mėnesio. Daugiausia smūgių teko didžiausiam šalies naftos iškrovimo uostui – Primorskui, praneša „Moscow Times“.
Ukrainoje – netikėtas princo Harry vizitas
Kyjive pasirodė netikėti svečiai – Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis ir princas Harry. Abu jie atvyko išreikšti paramos Ukrainai, pristatyti naujas pagalbos iniciatyvas ir dar kartą pasiųsti aiškią žinutę Maskvai, rašo „Kyiv Independent“.
Vokietija ragina griežtinti vizų išdavimą Rusijos piliečiams
Europos Sąjungai (ES) planuojant naują sankcijų Rusijai paketą, Vokietija siekia griežtesnių Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams taisyklių.
Naujienų agentūros dpa gautame vyriausybės pozicijos dokumente raginama visiškai įgyvendinti 2022 m. Europos Komisijos rekomendacijas apriboti vizų išdavimą Rusijos piliečiams, atvykstantiems į ES turizmo ar apsipirkimo tikslais.
ES duomenys rodo, kad 2024 m. konsulatai Rusijoje išdavė maždaug 542 tūkst. trumpalaikių Šengeno vizų – mažiau nei 2019 m. prieš pandemiją, bet maždaug 20 proc. daugiau nei 2023-aisiais.
Dėl didelio išduotų vizų skaičiaus kritikuojamos pietinės ES šalys, ypač rytinių ES valstybių narių. Italija rusams išdavė daugiau nei 152 tūkst. vizų – 12 proc. daugiau nei 2023 m., Prancūzija – maždaug 124 tūkst., Ispanija – apie 111 tūkst., Graikija – beveik 60 tūkstančių. Vokietija rusams išdavė 17 tūkst. trumpalaikių vizų.
Šengeno erdvė apima 29 šalis – 25 ES nares ir keturias ES nepriklausančias valstybes. Šioje erdvėje galima keliauti be pasų patikrinimo. ES lankytojams tereikia vienos Šengeno vizos, kad įvažiuotų į kurią nors šalį, ir tada jie gali laisvai keliauti po visą bloką.
Vokietijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą jau sugriežtino vizų išdavimo kriterijus ir 2024 m. rusams išduotų trumpalaikių Šengeno vizų skaičius, lyginant su 2019 m., sumažėjo daugiau nei 90 procentų.
Griežtesnis požiūris taikomas rusams, kurie remia Kremlių arba skleidžia karo propagandą. 2022 m. ES rekomendacijose sakoma, kad „griežtas požiūris“ pateisinamas išduodant turistines vizas, nes kelionių tikslus sunkiau patikrinti, kitaip nei išduodant vizas kelionėms verslo, šeimos ar gydymo reikalais.
Europos Komisija gali pasiūlyti naujas vizų išdavimo taisykles, o Vokietija ir Prancūzija spaudžia sustiprinti sankcijas Rusijos energetikos bendrovei „Lukoil“, su ja susijusioms paslaugų įmonėms ir užkaišyti jau taikomų sankcijų spragas.
Rusija ir Baltarusija pradeda karines pratybas „Zapad“
Rusija ir jos sąjungininkė Baltarusija penktadienį pradeda dideles bendras karines pratybas „Zapad“, keliančias nerimą NATO, ypač po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę vos prieš kelias dienas.
Su Baltarusija besiribojančios NATO rytinio flango narės Lenkija, Lietuva ir Latvija padidinto budrumą dėl pratybų, kurios, pasak Baltarusijos, vyks netoli Borisovo miesto į rytus nuo sostinės Minsko.
Prieš pratybas visos trys šalys sustiprino saugumą, o Lenkija visiškai uždarė savo sieną su Baltarusija.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo apie „kritiškas dienas“ savo šaliai. Po to, kai Lenkija ir jos NATO sąjungininkės trečiadienio naktį pakėlė naikintuvus, kad numuštų Rusijos dronus Lenkijos oro erdvėje, jis pareiškė, kad Lenkija yra arčiau „atviro konflikto“ nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo.
Maskva šį susirūpinimą menkina.
„Tai planuotos pratybos, prieš nieką nenukreiptos“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atmetęs Lenkijos tvirtinimą, kad pratybos yra „agresyvus“ jėgos demonstravimas.
Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat perspėjo dėl Maskvos ketinimų. Jis sakė, kad tokie Rusijos veiksmai tikrai nėra gynybiniai ir kad jie nukreipti ne vien prieš Ukrainą.
Paprastai kas ketverius metus rengiamos pratybos „Zapad“ šiemet yra pirmosios, surengtos vykstant karui Ukrainoje, jos truks iki rugsėjo 16 dienos.
Į panašias pratybas, surengtas 2021 m. likus keliems mėnesiams iki Ukrainos užpuolimo, Maskva išsiuntė apie 200 tūkst. karių. Vis dėlto šiemet pratybos „Zapad“ turėtų būti kur kas mažesnio masto, nes šimtai tūkstančių Rusijos kareivių yra dislokuoti Ukrainoje.
Baltarusija sausio mėnesį pareiškė, kad pratybose dalyvaus 13 tūkst. karių, tačiau gegužę sakė, kad jų skaičius bus sumažintas maždaug perpus.
Pasak D. Tusko, pratybos skirtos treniruotis užimti Suvalkų koridorių – siaurą ruožą palei Lenkijos ir Lietuvos sieną tarp Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado srities. Šis koridorius laikomas NATO pažeidžiama vieta ir gali tapti pirmuoju kokios nors Rusijos atakos taikiniu.
Baltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka tokius būgštavimus atmetė kaip „visišką nesąmonę“.
Anksčiau šiais metais valstybinė žiniasklaida citavo Baltarusijos gynybos ministrą, sakiusį, kad pratybos buvo perkeltos tolyn nuo Lenkijos ir Ukrainos sienų, siekiant „sumažinti įtampą“.
Nepaisant to, Lenkija uždarė kelis dar veikusius pasienio punktus su Baltarusija ir apribojo oro eismą palei rytinę sieną. Latvija taip pat paskelbė apie dalinį oro erdvės uždarymą.
Baltarusijoje dislokuoti Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai suteikia pratyboms naują dimensiją. Rugpjūtį Minskas pareiškė, kad į pratybas įtraukta nauja eksperimentinė branduolines galvutes nešti galinti Rusijos raketa „Orešnik“, taip pat bus rengiami branduolinio smūgio mokymai.
Maskvoje dirbantis karinis analitikas Aleksandras Chramčichinas naujienų agentūrai AFP sakė, kad pratybų svarba yra perdėta, vadino jas „tik pasirodymu“, neturinčiu „ypatingos reikšmės“. Jis sakė, kad panašios pratybos buvo rengiamos kasmet šiuo metų laiku įvairiose Rusijos vietose, į mokymus ir anksčiau buvo įtraukti branduoliniai ginklai.
Tačiau kitas analitikas, su Kremliumi susijusios Rusijos tarptautinių reikalų tarybos narys Vasilijus Kašinas, tikino, kad pratybos yra „ir demonstracija, ir tikros kovinės treniruotės“.
„Prireikus turime būti pasirengę ginti Baltarusiją“, – sakė jis AFP ir pabrėžė, jog Lenkija ir jos sąjungininkės rugsėjį planuoja atsakomąsias pratybas. Jis pridūrė, kad veikiausiai Rusija ir NATO rytinės narės ir toliau rengs pratybas vienu metu, „kaip šaltojo karo metais“.
Rusija sako, kad per naktį numušė 221 Ukrainos droną
Rusija penktadienį pranešė, kad per naktį numušė 221 Ukrainos droną – tai vienas didžiausių skaičių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad šalies perspėjimo sistemos „perėmė ir sunaikino“ dronus, kurių daugelis skrido virš Briansko, Smolensko ir Leningrado sričių.
Pranešama, kad per ataką kilo gaisrai laive Primorsko uoste ir „Lukoil“ gamykloje Smolenske. Leningrado srities gyventojai teigė, kad tai buvo viena didžiausių atakų regione nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios.
Dėl dronų grėsmės regione teko uždaryti Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostą – tai vis dažnesnė procedūra, intensyvėjant Ukrainos dronų atakoms. Dėl uždarymo buvo sutrikdyta arba atšaukta beveik 50 skrydžių.
Sprogimų naktis Rusijoje: dronai pasiekė Maskvą, uždarytas Sankt Peterburgo oro uostas
Rusijos pareigūnai ir žiniasklaida rugsėjo 12 d. pranešė, kad per plataus masto naktinę ataką dronai smogė keliems Rusijos regionams, įskaitant sostinę Maskvą.
Pranešta apie sprogimus netoli Maskvos, Sankt Peterburgo ir Smolensko, o dėl dronų grėsmės laikinai buvo uždarytas Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostas.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad netoli Maskvos oro gynybos pajėgos numušė mažiausiai devynis Ukrainos dronus, rašo „Kyiv Independent“.
S. Sobianinas platformoje „Telegram“ pranešė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužos, išsiųstos avarinės tarnybos. Meras nepatikslino, kur tiksliai dronai buvo numušti. Informacijos apie žalą ar aukas kol kas nėra.
Rusijos „Telegram“ kanalai, remdamiesi gyventojų pasakojimais, pranešė apie sprogimus Maskvos srityje, į vakarus nuo sostinės.
Pasak pareigūnų ir vietos gyventojų, dronai taip pat buvo nukreipti į Smolensko miestą. Smolensko srities gubernatorius Vasilijus Anokinas teigė, kad oro gynybos pajėgos atrėmė ataką virš regiono, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Pranešama, kad per išpuolį kilo gaisras „Lukoil“ gamykloje Smolenske.
Sumų sritį sudrebino rusų ataka: žuvo žmonės, namai virto griuvėsiais
Rusijos pajėgos ankstų penktadienio rytą raketomis ir dronais smogė Sumų sričiai Ukrainoje – žuvo trys civiliai, keli žmonės sužeisti, o gyvenamieji namai virto griuvėsiais, rašo „Unian“.
Pasak Sumų srities karinės administracijos vadovo Oleho Hryhorovo, rusai smogė Sumų bendruomenei naudodami dronus ir raketas. Smūgiai užfiksuoti Sumų pakraštyje esančioje pramoninėje zonoje ir gyvenamajame rajone.
„Žuvo trys žmonės: Sumų automobilių serviso apsaugos darbuotojas ir du gyventojai“, – pranešė jis.
Pasak O. Hryhorovo, nukentėjo penki vietos gyventojai – dvi moterys (75 ir 62 metų) buvo paguldytos į ligoninę, dar trims suteikta pagalba vietoje.
Pranešama, jog kilus gaisrui, buvo sunaikinti 5 gyvenamieji namai.