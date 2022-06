Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

23:49 | Arestovyčius įspėja dėl rusų keršto

Kyjivo gyventojai šį vakarą ir artimiausiomis dienomis neturėtų ignoruoti oro pavojaus signalų dėl padidėjusios Rusijos raketų smūgių grėsmės, sako Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.

Apie tai, anot UNIAN, O. Arestovyčius kalbėjo „Feygin Live“.

Pasak jo, pavojingasis laikotarpis tęsis iki birželio 25–26 d. Tai susiję su sėkmingais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmais Juodojoje jūroje. Čia ukrainiečiai šią savaitę smogė rusų užgrobtai naftos gręžimo platformai.

„Jie turėtų pabandyti atsiskaityti už tai, kas įvyko Juodojoje jūroje. „Karštas“ deputatas prabilo, manau, kad galimas būtent toks „smūgis sprendimų priėmimo centrams“, – kalbėjo O. Arestovyčius.

23:36 | Turkijos pareigūnas: Turkija turėtų būti atsargesnė tiekdama ginklus Ukrainai

Turkija turėtų būti atsargi tiekdama daugiau ginklų Ukrainai, pareiškė Turkijos ginklų gamybos agentūros vadovas Ismailas Demiras, rašo „The Guardian“. Apie tai jis kalbėjo interviu „The Wall Street Journal“.

„Turkija, manau, yra vienintelė šalis, kuri gali paskambinti abiem pusėms ir pakviesti jas prie taikos stalo. Kaip tai padaryti, jei vienai pusei siunčiate dešimtis tūkstančių ginklų?“ – svarstė I. Demir.

Paklaustas, ar Turkija ir toliau tieks ginklus, įskaitant bepiločius „Bayraktar TB-2“, kurie padėjo Ukrainai iš pradžių pasipriešinti Rusijos invazijai, D. Demiras atsakė: „Vyksta tam tikri dalykai, bet aš negaliu pasakyti, bet mes esame daug atsargesni.“

„Mes turime sugebėti kalbėtis su abiem pusėmis, kažkas turėtų būti pakankamai artimas abiem pusėms, kad įgytume pasitikėjimą. Mūsų prioritetas – užtikrinti, kad įsivyrautų taika“, – teigė jis.

23:17 | Ukrainiečiai skelbia per dieną sunaikinę 2 rusų sandėlius ir 10 šarvuočių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos antradienį sunaikino iki dešimt Rusijos šarvuočių ir du rusų šaudmenų sandėlius, rašo UNIAN.

Apie tai savo „Facebook“ puslapyje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.

„Birželio 21 d. Karinių oro pajėgų priešlėktuvinės raketos sunaikino du Rusijos okupacinių pajėgų bepiločius orlaivius Kyjivo srityje ir Donbase. Be to, oro gynybos pajėgų dalinys likvidavo raketą X-59 „oras-oras“, – pranešė vadovybė.

Taip pat pažymima, kad atakos lėktuvų ir bombonešių grupės, prisidengdamos naikintuvais, surengė kelis oro smūgius į Rusijos pajėgų pozicijas.

„Buvo sunaikinta iki 10 šarvuotų kovos mašinų ir priešo karių, taip pat sunaikinti du rusų amunicijos sandėliai“, – cituojamas įrašas.

Nuo karo pradžios ukrainiečiai skaičiuoja sunaikinę 34,1 tūkst. rusų karių, 1496 tankus, 3606 šarvuočius, 216 lėktuvų, 181 sraigtasparnį, 611 bepiločių, 98 oro gynybos sistemas, 14 laivų ir kitos technikos.

23:03 | Rusijai grasinant Lietuvai, JAV pabrėžia „tvirtą kaip geležis“ NATO įsipareigojimą gynybai

Reaguodamos į Rusijos grasinimus Lietuvai dėl dalies prekių tranzito į Kaliningradą ribojimo, Jungtinės Valstijos antradienį pareiškė tvirtai remiančios Vilnių ir NATO įsipareigojimą Aljanso gynybai.

„Mes palaikome savo NATO sąjungininkus ir palaikome Lietuvą“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

„Konkrečiai kalbu apie mūsų įsipareigojimą laikytis penktojo NATO straipsnio, kuris numato, kad puolimas prieš vieną iš narių reiškia puolimą prieš visus. Šis Jungtinių Valstijų įsipareigojimas yra tvirtas kaip geležis“, – pridūrė jis.

Rusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas antradienį įspėjo Lietuvą dėl „rimtų pasekmių“, uždraudus dalies prekių tranzitą geležinkeliais į Karaliaučiaus sritį.

Jis pridūrė, kad rengiamos „atitinkamos priemonės“ ir kad jų „bus imtasi netolimoje ateityje“.

Vilnius tikina vienašališkų ribojimų neįvedęs ir pabrėžia, jog juos numato ES sankcijos, įvestos dėl Kremliaus invazijos Ukrainoje. Tokią poziciją pirmadienį vakare išsakė ir Bendrijos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.

Lietuvos muitinės duomenimis, kovo 15-ąją priimtame ketvirtajame ES sankcijų pakete numatyti ribojimai rusiškam plienui, kitų juodųjų metalų produktams.

Vilnius taip pat pabrėžia, jog sausumos tranzitas tarp Kaliningrado ir Rusijos nėra sustabdytas, toliau vyksta tiek keleivių, tiek nesankcionuotų prekių pervežimas.

N. Price'as teigė, kad Jungtinės Valstijos sveikina „precedento neturinčias ekonomines priemones“, kurių Lietuva ir kitos šalys ėmėsi prieš Rusiją dėl jos karo Ukrainoje.

Paklaustas apie Kremliaus pareiškimus, Valstybės departamento atstovas sakė: „Nesiruošiame spekuliuoti dėl Rusijos ginklų žvanginimo ar gąsdinimo, net nenorime skirti tam papildomo eterio laiko.“

22:55 | Rusija skelbia smogusi aerodromui prie Odesos

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos raketos pataikė į aerodromą netoli Ukrainos Odesos uostamiesčio, remdamasi rusų naujienų agentūromis rašo „The Guardian“.

Anot Rusijos, smūgiai buvo suduoti atsakant į Ukrainos ataką prieš dujų gavybos platformas Juodojoje jūroje.

Šių teiginių nepriklausomai patikrinti neįmanoma.

22:38 | Arestovyčius abejoja rusų sėkme Donecko srityje

Tikėtina, kad Rusijos kariuomenei Donecko srityje nepavyks pasiekti jokios sėkmės. Blogiausias scenarijus – galimas Luhansko srities užėmimas, kurį okupantai vadins didžiausia savo pergale ir „specialiosios operacijos“ tarpinio tikslo įgyvendinimu, sako Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius, rašo UNIAN.

Anot jo, kad pasiektų savo tikslą, Rusijos pajėgos turės paaukoti daugybę karių ir technikos.

„Ir net Rusijos Federacija negali sau leisti kovoti tokiu tempu. Ne veltui daugelyje dalinių rezervistų skaičius jau dabar nesiekia 60 proc., o senų modelių, pavyzdžiui, T-62, įrangos skaičius jau dabar nesiekia 30–50 proc. Jie yra išsekę, kad ir ką sakytų. Šiuo požiūriu jie pamažu nusidėvi“, – teigė jis.

Donecko regionas, pasak O. Arestovyčiaus, yra didelis branduolys.

„Vienas mazgas Slavianskas–Kramatorskas nieko vertas. Gynyba ten jau parengta, mūsų karių yra pakankamai. Na, pažiūrėkime, kaip jie į tai reaguos. Labai abejoju, ar tai pavyks. Tačiau aš tikiu, kad jie fiziškai baigsis“, – sakė jis.

22:16 | Valydami „Azovstal“ žuvo 2 rusų kariai

Rusijos kariai, valydami Mariupolyje esančios plieno gamyklos „Azovstal“ teritoriją, susprogdino miną, rašo UNIAN. Sprogimo metu du rusų kariai žuvo.

Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Piotras Andriuščenka.

„Šiandien Rusijos žvalgybininkai kartu su kariškiais išminavo „Azovstal“ gamyklos teritoriją aukštakrosnių teritorijoje. Rezultatas – du įsibrovėliai dainuos kartu su Kobzonu. Sprogimą išgirdo pusė miesto“, – rašė jis.

Dar 2018-aisiais miręs Josifas Kobzonas buvo Kremliaus šalininkas.

Anot mero patarėjo, Rusijos pusė teigė, kad buvo susprogdintas „Azovstal“ energetikos sektorius. Teigiama, kad taip Rusija nori nuslėpti savo karių žūtį gamykloje.

UNIAN primena, kad dar anksčiau „Azovstal“ teritorijoje susisprogdino bent šeši rusų žvalgai.

Šiuo metu gamyklą gynę Ukrainos kariai yra laikomi nelaisvėje. Ukrainos skaičiavimais, jų skaičius viršija 2,5 tūkst.

„Azovstal“ tapo tikru ukrainiečių pasipriešinimo rusams simboliu. Kelis mėnesius apgulti kariai priešinosi rusams, galiausiai jiems buvo nurodyta saugoti savo gyvybes ir palikti gamyklą. Kariai buvo nugabenti į Rusijos kontroliuojamas teritorijas.

21:49 | Per Rusijos apšaudymą Ukrainos rytinėje Charkivo srityje žuvo 15 žmonių

Pateikiama daugiau informacijos apie rusų ataką Charkive.

Per Rusijos apšaudymą Ukrainos rytinėje Charkivo srityje antradienį žuvo 15 žmonių, įskaitant aštuonerių metų vaiką, pranešė regiono karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

„Penkiolika žmonių žuvo ir 16 buvo sužeisti. Tokie siaubingi Rusijos dieninio apšaudymo Charkivo srityje padariniai“, – savo „Telegram“ kanale pranešė O. Synjehubovas.

Jis nurodė, kad žmonės žuvo ir buvo sužeisti per keturis atskirus incidentus.

21:22 | Rusai užėmė dvi gyvenvietes Luhansko srityje

Rusijos pajėgos užėmė Podleske ir Myrna Dolyna gyvenvietes Luhansko srityje ir stiprina savo pozicijas, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašo UNIAN.

Seversko kryptimi rusai ir toliau puola pasienio rajonus, užminuoja vietoves, taip pat apšaudo Černihivo srities gyvenvietes.

Slavjansko kryptimi Rusija telkia pagrindines pajėgas, kad išlaikytų anksčiau užimtas pozicijas.

Taip pat pranešama, kad okupantai stiprina pozicijas Ustinovkos gyvenvietėje, rengia išpuolius Bila Gora kryptimi, kur jiems iš dalies sekasi. Ukraina praneša, kad koviniai veiksmai tęsiami.

Generalinis štabas teigia, kad rusams iš dalies sekasi ir prie Horskoje gyvenvietės. Nurodoma, kad ukrainiečių kariai sėkmingai atrėmė puolimą Vysokių kryptimi.

„Bachmuto kryptimi priešas apšaudė Berestovojės ir Kamyševachos vietoves. Jis pradėjo puolimą Aleksandropilijos-Kamyševachos kryptimi. Jie neturėjo sėkmės ir pasitraukė“, – priduriama pranešime.

20:55 | Ukraina: rusai ruošiasi kovai Chersone

Ukraina išlaisvins okupuotą Chersono sritį gavusi Vakarų ginklų, o Rusijos kariai gali terorizuoti civilius gyventojus, sako Chersono pareigūnas Serhijus Chlanas, rašo UNIAN.

Anot jo, rusai šiuo metu aktyviai ruošiasi gintis.

„Dabar Chersono gyventojai mums sako, kad okupantai stiprina miesto pakraščius, pramonines bazes, ruošiasi gatvių mūšiams. Jie supranta, kad negali sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, todėl ruošiasi gatvės mūšiams Chersone. Tai kelia nerimą“, – sakė jis.

S. Chlanas viliasi, kad netrukus dešiniojo Chersono kranto dalis bus išlaisvinta nuo okupantų, o procesas prasidės ir kairiajame krante.

„Kairiajame Chersono srities krante – ten vyks aršiausios kovos, artilerija dirbs sunkiau. Būtent ten vyks didžiausios kovos. O Chersone, kad ir kaip jie konsoliduotųsi, jiems teks pasitraukti, nes pastaruoju metu matytos ofenzyvos išskaidys priešo grupuotes. Jiems neliks nieko kito, kaip tik palikti dešinįjį Dniepro krantą“, – pridūrė jis.

Laikinai okupuoto Chersono gyventojai raginami evakuotis.

20:43 | Ukrainiečiai žengia link Chersono

Ukrainos pajėgos sėkmingai žengia link rusų laikinai užimto Chersono ir išstumia rusų karius iš gynybos linijų, rašo UNIAN. Informaciją apie tai „Kanal 24“ pateikė Pietų gynybos ir saugumo pajėgų spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.

„Mūsų karių veiksmai pietų kryptimi, Chersono link, yra gana sėkmingi. Gyventojams labai sunku. Jau išleidome pajėgas antrai ir trečiai gynybos linijai, turime panaudoti rezervines linijas, nes net ir iš jų jau stumiame priešą. Mes einame į priekį“, – sakė ji.

N. Humeniuk paragino ukrainiečius laukti oficialių kariuomenės pranešimų ir nepradėti skelbti dezinformacijos apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą.

„Kai vyksta karinė operacija, raginu visus išlikti ramius ir laukti oficialių pranešimų. Tik kariuomenė žino, kur jie yra, kur jie juda į priekį ir kokią pažangą daro“, – teigė ji.

20:24 | Turkijoje kitą savaitę rengiamos derybos dėl Ukrainos grūdų eksporto – žiniasklaida

Turkijoje kitą savaitę rengiamos Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Tautų pareigūnų derybos, kuriomis siekiama atnaujinti sustabdytą grūdų eksportą per Juodąją jūrą, antradienį pranešė vietos žiniasklaida.

Prieš susitikimą Stambule Turkijos gynybos pareigūnų delegacija šią savaitę lankysis Maskvoje, pranešė šaltiniai Turkijos prezidentūroje. Juos citavo televizijos NTV ir „CNN Turk“.

Ukrainos uostuose yra įstrigę milijonai tonų kviečių ir kitų grūdų. Uostus šiuo metu blokuoja arba yra užėmusios Rusijos pajėgos, o laivai negali plaukti dėl minų pavojaus.

Remiantis Turkijos užsienio reikalų ministerija, JT pateikė planą, kaip sukurti saugų jūrinį koridorių grūdų eksportui, apeinant žinomas minas.

Šiam planui nereikės ilgų ir sudėtingų išminavimo operacijų, praėjusią savaitę sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu (Mevliutas Čavušohlu).

Ministras pabrėžė, jog saugų maršrutą laivams galima nutiesti tomis kryptimis, kur minų grėsmės nėra.

Šią iniciatyvą parėmė Europos Sąjunga, tačiau Kyjivas į šį planą sureagavo atsargiai. Jis ieško būdų, kaip eksportuoti grūdus sausumos keliais, nesitariant su rusais.

M. Cavusoglu šį mėnesį Ankaroje priėmė Rusijos kolegą Sergejų Lavrovą ir su juo aptarė grūdų eksporto klausimą, tačiau konkrečių rezultatų nepasiekė.

Turkijos žiniasklaidos pranešimuose nenurodoma, kas dalyvaus kitą savaitę numatytame susitikime.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) pirmadienį su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu (Antoniju Guterišu) taip pat aptarė grūdų eksporto klausimus.

Turkija „kartu su Jungtinėmis Tautomis deda bendras pastangas dėl ukrainietiškų grūdų eksporto per Juodąją jūrą, kad būtų išvengta pasaulinės maisto krizės“, antradienį pranešė R. T. Erdogano biuras.

20:13 | Ukraina sako atakavusi Rusijos karių naudojamą gręžimo platformą Juodojoje jūroje

Ukraina antradienį pripažino, kad smogė naftos gręžimo platformai Juodojoje jūroje, ir pareiškė, kad Rusijos kariai ją naudoja kaip karinį objektą.

Odesos uostamiesčio karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas sakė, kad Rusija šią platformą naudoja kaip karinį objektą, kuriame saugoma „oro gynybos, radiolokacinės kovos ir žvalgybos įranga, padedanti rusams pasiekti visišką šiaurės vakarinės Juodosios jūros dalies kontrolę“.

Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio vadovas Sergejus Aksionovas pirmadienį apkaltino Ukrainos pajėgas atakavus gręžimo platformas Juodojoje jūroje. Anot jo, per smūgį vienai iš platformų buvo sužeisti trys žmonės, o dar septyni dingo.

Tai buvo pirmasis smūgis Krymo energetikos infrastruktūrai Juodojoje jūroje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją.

S. Aksionovas, kurį Rusija po 2014 metų aneksijos paskyrė Krymo gubernatoriumi, pirmadienį sakė, kad buvo taikytasi į tris platformas. Pasak jo, buvo evakuoti 94 žmonės, buvę tuose objektuose.

Platformos priklauso Kryme įsikūrusiai naftos ir dujų bendrovei „Černomorneftegaz“; jai Jungtinės Valstijos nuo 2014 metų taiko sankcijas.

19:52 | Zelenskis pasirašė įstatymą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo.

Apie tai jis paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.

„Pasirašyta. Stambulo konvencijos ratifikavimo įstatymas. Pagrindinė jo reikšmė paprasta, bet labai svarbi. Tai įsipareigojimas apsaugoti moteris nuo smurto ir įvairių formų diskriminacijos“, – pasidalindamas nuotrauka rašė jis.

Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina laikosi europietiškų vertybių.

„Žmogaus gyvybė ir sveikata mums yra didžiausia vertybė“, – pabrėžė jis.

Dar birželio 20-ąją Aukščiausioji Rada pritarė Stambulo konvencijos ratifikavimui. 259 parlamentarai balsavo už, o 8 – prieš.

Stambulo konvenciją Ukraina pasirašė dar 2011 m.

19:33 | Estija kaltina Rusiją pažeidus oro erdvę

Estija apkaltino Rusiją sraigtasparniu pažeidus jos oro erdvę, rašo „Sky news“. Estija taip pat pareiškė, kad Rusijos karinėse pratybose kasdien yra imituojami raketų smūgiai prieš šalį.

„Toks yra grėsmės vaizdas. Kaip mes matome Rusijos grėsmę... Tai dar niekada nebuvo tokia rimta kaip dabar“, – antradienį kalbėdamas su žurnalistais sakė Estijos gynybos ministerijos vyriausiasis tarnautojas Kusti Salmas.

Estija pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Taline, protestuodama dėl pasieniečių sraigtasparnio MI-8 skrydžio trajektorijos. Estijos teigimu, sraigtasparnis šeštadienio vakarą dviem minutėms be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę.

„Sraigtasparnio perskridimas per sieną negali būti klaida – pastarosiomis dienomis tokių pavyzdžių buvo ne vienas. Be pasienio veiksmų, pastarosiomis dienomis buvo ir provokacinių veiksmų, kai buvo skraidoma labai arti sienos“, – teigė K. Salmas.

Rusija taip pat rengia karines pratybas, kurių metu yra imituojami raketų smūgiai Estijai, sako jis.

„Tai yra realus gyvenimas. Jie iš tikrųjų imituoja raketų atakas prieš NATO teritoriją ir leidžia mums žinoti, kad tai daro“, – sakė K. Salmas.

19:11 | Rusija užėmė gyvenvietę Luhansko srityje

Rusijos pajėgos užėmė Toshkivką, Rytų Ukrainoje esančia gyvenvietę, savo „Telegram“ kanale skelbia Luhansko srities vadovas Serhijus Haidajus. Anot jo, rusai ten atsiuntė „didžiulį kiekį įrangos ir personalo“.

S. Haidajus taip pat skelbia, kad rusai Luhansko srityje vėl bando apsupti Ukrainiečių pajėgas, stipriai apšaudo Lysyčanską. Vis dėlto, nepaisant to, rusai vis dar negali patekti į miestą ir jo atkirsti.

Savo žinutėje jis priduria, kad rusai kasdien netenka dešimčių savo karių, o dvigubai daugiau jų būna sužeidžiami. Dėl to jų ligoninės yra perpildytos.

„Policija ir nacionalinė gvardija reguliariai įtikinėja „Azot“ evakuotis iš Sjevjerodonetsko, nacionalinė gvardija atneša jiems maisto ir vaistų“, – teigė jis.

18:56 | Apšaudžius Charkivą žuvo penki žmonės, tarp jų vaikas

Antradienį Rusijai apšaudžius Charkivą žuvo penki žmonės, dar 11 buvo sužeista, rašo UNIAN. Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pirmiausia pranešė Charkivo srities tarybos pirmininko patarėja Natalija Popova.

Anot jos, tarp žuvusiųjų yra vienas vaikas.

Kiek vėliau daugiau informacijos pateikė Charkivo policijos Tyrimų departamento vadovas Sergejus Bolvinovas.

„Rusijos kariuomenė apšaudė pramonės rajoną. Buvo apšaudyti komerciniai ir gyvenamieji pastatai. Nė vieno karinio objekto. Preliminariai, Uragan MLRS“, – „Facebook“ rašė jis.

Pirmadienį Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius pateikė nuviliančią situacijos Charkive prognozę ir patarė miesto gyventojams palikti namus bei išsivežti vaikus.

18:39 | Sinkevičius: septintasis sankcijų Rusijai paketas šiuo metu nesvarstomas

Septintasis sankcijų Rusijai paketas bei rusiškų dujų embargas Europos Komisijoje (EK) šiuo metu nėra svarstomi, sako Lietuvos deleguotas eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.

„Kol kas net nėra svarstomas septintas sankcijų paketas. O apie dujų įtraukimą, deja, bet irgi nėra kalbos. Mes matėme kaip sunkiai, kiek ilgai nafta skynėsi kelią“, – Lietuvos žurnalistams Briuselyje antradienį sakė už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas EK narys.

„Dabar, manau, yra labai svarbu susifokusuoti į sankcijų įgyvendinimą“, – teigė V. Sinkevičius.

18:08 | Ukraina: Rusija riboja dujų tiekimą ES dėl „neteisėtų“ priežasčių

Ukraina antradienį apkaltino Rusijos energetikos milžinę „Gazprom“ neteisėtai sumažinus gamtinių dujų tiekimą Europos šalims, todėl Bendrijos valstybės buvo priverstos imtis veiksmų, kad kompensuotų energijos trūkumą.

„Gazprom“ apribojo dujų tiekimą Europai dėl išgalvotų ir neteisėtų priežasčių, teisindamasi, kad „Nord Stream 1“ neveikia visu pajėgumu“, – sakė Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės „Naftogaz“ vadovas Jurijus Vitrenka.

„Toks „Gazprom“ elgesys yra nesąžiningas“, – pridūrė jis.

17:50 | Nepaprastąją padėtį dėl Rusijos karo prieš Ukrainą siūloma pratęsti iki rugsėjo 15 dienos

Lietuvoje įvestą nepaprastąją padėtį dėl Rusijos karo prieš Ukrainą siūloma pratęsti iki rugsėjo 15 dienos imtinai.

Vyriausybė trečiadienį svarstys Vidaus reikalų ministerijos parengtą nutarimo projektą dėl nepaprastosios padėties įvedimo visoje Lietuvos teritorijoje nuo birželio 30 dienos iki rugsėjo 15 dienos 24 valandos. Galutinį sprendimą dėl to turės priimti Seimas.

Nepaprastoji padėtis visoje Lietuvoje įvesta vasario 24 dieną Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą. Šiuo metu ji galioja iki birželio 29 dienos imtinai.

Nutarimo projekte nurodoma, kad nepaprastoji padėtis įvedama dėl precedento neturinčiu mastu sutelktų Rusijos ir Baltarusijos pajėgų, kurios vykdo karinę agresiją prieš kaimynystėje esančią Ukrainos valstybę.

Projekte taip pat pažymima, kad Rusijos karas prieš Ukrainą sukėlė humanitarinę bei pabėgėlių krizę, taip pat grasina NATO, Europos Sąjungos ir kitų Europos valstybių saugumui ir kelia grėsmę Lietuvos saugumui.

„Dėl galimų hibridinių atakų ir įvairiausio pobūdžio provokacijų visuomenės rimčiai kyla grėsmė, kurios neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir Nepaprastosios padėties įstatyme numatyto naudojimosi nurodytomis teisėmis ir laisvėmis proporcingo apribojimo ir netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių“, – sakoma projekte.

Pagal projektą, toliau galiotų draudimas Lietuvoje retransliuoti Rusijos ir Baltarusijos televizijų programas, draudžiami susirinkimai Rusijos karui prieš Ukrainą palaikyti, veiktų kiti ribojimai.

17:36 | Ukrainiečiai skelbia smogę rusams legendinėje Gyvačių saloje

Ukrainos kariuomenė smogė Rusijos pozicijoms legendinėje Gyvačių saloje, rašo UNIAN.

Pasak minėtos naujienų agentūros, apie tai pranešė vietos operacinė vadovybė. Teigiama, kad smūgio metu rusai patyrė didelių nuostolių.

„Buvo pradėtas sutelktas smūgis, panaudojant įvairias pajėgas ir kovos būdus, kurio metu tai, ką rašeivos išdidžiai vadino „salos įgula“, patyrė didelių nuostolių“, – cituojamas pranešimas.

Daugiau informacijos apie ukrainiečių smūgį kol kas nepateikiama.

„Karinė operacija tęsiasi, todėl iki jos pabaigos būtina užtikrinti informacijos slaptumą“, – teigiama pranešime.

Gyvačių sala plačiai nuskambėjo dar karo pradžioje, kai jos gynėjai pasiuntė rusų karo laivą velniop.

Anot vadovybės, rusų laivų sudėtis per praėjusią naktį nepasikeitė, todėl grėsmės išlieka tos pačios. Padėtis Chersono srityje yra vertinama kaip sudėtinga, rusai ten naudoja įvairius ginklus. Situacija Beryslavo rajono kaimuose dėl vandens ir elektros tiekimo išlieka kritiška.

Nuo karo pradžios ukrainiečiai skaičiuoja sunaikinę 34,1 tūkst. rusų karių, 1496 tankus, 3606 šarvuočius, 216 lėktuvų, 181 sraigtasparnį, 611 bepiločių, 98 oro gynybos sistemas, 14 laivų ir kitos technikos.

16:59 | Ukrainą pasiekė pirmosios vokiečių savaeigės haubicos

Pirmosios vokiečių savaeigės haubicos „Panzerhaubitze2000“ jau yra fronte, teigia Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, rašo UNIAN.

„Ukrainos artilerijos gretose atsirado vokiečių „Panzerhaubitze2000“ su apmokytomis ukrainiečių įgulomis“, – teigė jis.

Anot O. Reznikovo, tai jau šeštoji 155 mm kalibro artilerijos rūšis, skirta Ukrainos gynybai sustiprinti.

„Mūsų kariai jau smogė priešui su M777, FH70, M109, AHS „Krab“ ir „Cezar“. Nuo šiol prie šio „geriausiųjų klubo“ prisijungė ir Ph2000“, – cituojamas ministras.

Jis taip pat pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos įrangą mūšio lauke tikrai panaudos efektyviai.

„Žinoma, ypatingai didelis ačiū mūsų artileristams, kurie jau tapo pasauline legenda. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų Vokietijos partneriams už paramą, kurios ir toliau tikimės. Labai vertinu savo kolegės, Vokietijos gynybos ministrės Christine Lambrecht pastangas“, – teigė O. Reznikovas.

Kiek anksčiau Ukraina kritikavo Vokietiją dėl nepakankamo sunkiosios ginkluotės skyrimo Rusijos agresiją atremiančiai šaliai.

16:38 | JAV generalinis prokuroras vieši Ukrainoje

JAV generalinis prokuroras Merrickas Garlandas antradienį vieši Ukrainoje, kad aptartų baudžiamąjį persekiojimą asmenų, susijusių su karo nusikaltimais šioje valstybėje, į kurią vasario pabaigoje įsiveržė Rusija, pranešė vienas Teisingumo departamento pareigūnas.

M. Garlandas susitiks su ukrainiečių generaline prokurore Iryna Venediktova ir aptars JAV ir tarptautines pastangas padėti Ukrainai „nustatyti, sulaikyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvavusius karo nusikaltimuose ir kituose žiaurumuose Ukrainoje“, sakė pareigūnas.

16:14 | Naktį sugriauta mokykla

Rusijos raketos per naktį sugriovė mokyklą Avdijivkos mieste Donecke, teigia Ukrainos užsienio reikalų ministro pirmoji pavaduotoja Emine Dzheppar, rašo „Sky news“. Ji taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti liepsnojantis pastatas.

Vaizdo įraše matyti, kad degant stogui ir kylant dūmams, priešais pastatą vis dar kabo Ukrainos vėliava.

Anot E. Dzheppar, tai jau yra trečia mieste rusų sunaikinta mokykla. Rusai iš viso sunaikino apie 200 mokyklų Donecko regione.

„Rusijos okupantai toliau naikina, žudo ir atima ukrainiečių vaikų ateitį“ , – prie vaizdo įrašo parašė ji.

#Avdiivka , #Donetsk region. Tonight, #Russian multiple rocket launchers destroyed school №6. It is the third school destroyed by the enemy in the city. In total Russia destroyed about 200 schools in Donetsk region.🇷🇺invaders continue destroying,killing&robbing🇺🇦children's future pic.twitter.com/NUFw63n35a

15:58 | Ukraina: ši savaitė Sjevjerodoneckui – lemiama, mūšiai tik intensyvės

Sjevjerodonecko administracijos atstovas Romanas Vlasenka sutiko su Karo tyrimų instituto specialistų išvadomis, kad ši savaitė taps lemiama miestui ir jo gynėjams, o mūšiai tik suintensyvės.

Jo teigimu, šioje fronto linijos vietoje jau sutelkti visi Rusijos karių ir karinės technikos rezervai iš visų okupuotų teritorijų.

„Gatvių mūšiai (Sjevjerodonecke) nestoja. Mūsų vyrukai kontroliuoja Sjevjerodonecko apylinkes, priemiesčius“, – pareiškė jis.

Anksčiau buvo skelbiama, kad Ukrainos kariuomenės pajėgos kontroliuoja pramoninį miesto rajoną. Svarbus susisiekimo Donbase taškas Sjevjerodoneckas mūšių tarp Ukrainos ir Rusijos epicentre laikosi visą pastarąjį mėnesį. Rusams pavyko pamažu užimti dalį miesto, tačiau pastaruoju metu didesnio proveržio pasiekti nepavyksta, nepaisant aršaus ukrainiečių kontroliuojamos teritorijos bombardavimo ir puolimo antžeminėmis priemonėmis.

15:36 | Ukraina: Baltarusija sutelkusi 4 tūkst. karių pasienyje

Baltarusija yra sutelkusi apie 4 tūkst. karių pasienyje, kurie sudaro apie 7 Bresto ir Gomelio srityse dislokuotus batalionus.

Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzianikas pranešė, kad baltarusiai sutraukė į pasienį apie 4 tūkst. karių, kurie gali būti panaudoti kaip placdarmas Rusijos pajėgoms perkelti į Ukrainos teritoriją.

O. Motuzianikas pažymėjo, kad šiuo metu nėra požymių apie ruošiamą puolimą iš Baltarusijos teritorijos. Nepaisant to, Baltarusija galimai sutelkė kariuomenę, kuri parengtų pasienio teritoriją Rusijos dalinių perkėlimui.

14:56 | „Reuters“: ES planuojama skelbti sankcijas Rusijos auksui

ES šalių vadovai rengiasi stiprinti sankcijų spaudimą Rusijai, o nauji ribojimai gali apimti ir Rusijos aukso atsargas, skelbiama „Reuters“.

Žurnalistai susipažino su jau šią savaitę vyksiančio valstybių lyderių susitikimo dokumento projektu ir pakalbino su ES vidiniais šaltiniais.

Jų teigimu, šiuo metu ES yra derinami įvairių šalių interesai. Pavyzdžiui, Nyderlandai ir Vokietija labiau pageidauja jau paskelbtų sankcijų įgyvendinimo stiprinimo. Šiuo metu Europos Sąjunga yra paskelbusi jau 6 sankcijų Rusijai ir Baltarusijai paketus.

Maža to, bus siekiama ne tik įtvirtinti jau galiojančias sankcijas bei apriboti jų apėjimo galimybės, bet ir paskelbti naujas. „Reuters“ šaltinių tikinimu, viena iš naujų sričių – Rusijos auksas. Tiesa, kol kas neaišku, ar prekybos auksu ribojimai apimtų eksportą, importą ar abu variantus.

14:22 | Putinas: Rusijos kariuomenė stipriausia visose srityse, o Ukrainoje vyksta „kova su neonaciais“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas su karinių universitetų išleistuvininkais, akcentavo šalies karinę galią, o Ukrainoje vyksta „kova su neonaciais“.

Anot Rusijos prezidento, šalies kariuomenės jėgą sudaro „tikėjimas daromais darbais ir milžinišku liaudies palaikymu, kurį jaučia kariai“.

Rusijos prezidentas eilinį sykį pasigyrė „analogų neturinčia Rusijos ginkluote“, kalbėdamas apie iki metų pabaigos žadamą kariuomenei pateikti balistinę raketą „Sarmat“ ir naują oro gynybos sistemą S-500.

V. Putinas pažadėjo, kad Rusija ir toliau tobulins savo karinį potencialą.

Maža to, nors ir oficialiai nepripažindamas, kad Ukrainoje vyksta karas, jis gyrė savo karininkus ir karius už jų „kovą dėl Tėvynės, tautos ir Donbaso gynimą nuo neonacių“.

14:13 | Ukraina: rusai užėmė prie fronto esantį Toškivkos kaimą Donbase

Rusijos pajėgos antradienį veržėsi gilyn į Donbasą, o Ukraina paskelbė, kad buvo užimtas prie fronto esantis Toškivkos kaimas, įsikūręs netoli miestų dvynių Sjevjerodonecko ir Lysyčansko, kur jau kelias savaites vyksta įnirtingi mūšiai.

„Mūsų duomenimis, šiandien Toškivką visiškai kontroliuoja rusai“, – Ukrainos televizijai sakė Sjevjerodonecko rajono vadovas Romanas Vlasenka ir pridūrė, kad mūšis dėl Donbaso „dabar vyksta pilnu tempu“.

„Visa Luhansko sritis dabar yra Ukrainos ir Rusijos kariuomenės kovų epicentras“, – teigė jis.

Toškivka, kur prieš karą gyveno apie 5 000 žmonių, yra maždaug už 25 km į pietus nuo Sjevjerodonecko, kur Rusijos kariai jau kelias savaites kaunasi su Ukrainos kariuomene.

13:57 | FSB vado žinutė Lietuvai: „Maskva netrukus reaguos į Vilniaus sprendimą, tai rimtai paveiks Lietuvos gyventojus“

Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos sekretorius ir Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pirmininkas Nikolajus Patruševas pareiškė tiesioginį grasinimą Lietuvai dėl sprendimo drausti krovinių tranzitą per Lietuvą į Kaliningradą.

„Maskva netrukus reaguos į Vilniaus sprendimą paskelbti Kaliningrado srities transporto blokadą, tai rimtai paveiks Lietuvos gyventojus“, – pareiškė antradienį iš Maskvos į Kaliningradą atvykęs N. Patruševas.

Kaip žinia, N. Patruševas antradienį skubiai atvyko iš Maskvos į Kaliningradą. „RIA Novosti“ skelbia, kad ten jis dalyvavo Rusijos šiaurės vakarų nacionalinio saugumo posėdyje. Tikėtina, kad jame aptarti su Lietuvos bei Europos Sąjungos taikomomis sankcijomis susiję klausimai.

13:42 | Rusijos sraigtasparnis pažeidė Estijos oro erdvę

Rusijos sraigtasparnis pažeidė Estijos oro erdvę, antradienį pranešė estų gynybos pajėgų Generalinio štabo spaudos tarnyba.

Birželio 18-osios vakarą Rusijos Federacijos pasieniečių sraigtasparnis Mi-8 pažeidė Estijos oro erdvę šalies pietryčiuose, Koidulos rajone. Incidentas truko maždaug dvi minutes.

Sraigtasparnis skrido nepateikęs skrydžio plano, išjungtu atsakikliu. Rusų pilotai nepalaikė abipusio ryšio su estų skrydžių kontrolės tarnyba.

Estijos užsienio reikalų ministerija antradienį iškvietė Rusijos pasiuntinį ir įteikė jam notą.

Tai antras Estijos oro erdvės pažeidimas šiais metais. Pernai rusų lėktuvai Estijos sieną pažeidė penkis kartus.

13:27 | Galingas ukrainiečių smūgis

Ukrainos 40-osios artilerijos brigados, pavadintos didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu, kariai veiksmingai neutralizavo rusų pajėgas Ukrainoje. Apie tai kartu su atakos vaizdo įrašu pranešė operatyvinė vadovybė „Pietūs“.

Pranešama, kad Ukrainos gynėjai rusų pajėgų irštvą susekė iš oro. Karių teigimu, Ukrainos pajėgų apšaudytame pastate okupantai įrengė savo vadovybės ir stebėjimo postą, o šalia – amunicijos, tarp jų ir prieštankinių raketų sistemų, sandėlį.

Po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgio, rusų užimtas pastatas degė atvira liepsna, buvo girdėti sproginėjantys šoviniai.

„Perkūnas ir liepsna“, – vaizdo įrašą pakomentavo operatyvinė vadovybė „Pietūs“.

12:46 | Ukraina: Rusijos pajėgos intensyviai apšaudo Lysyčanską

Ukraina antradienį pranešė, kad Rusija smarkiai apšaudo rytinį pramoninį Lysyčansko miestą Donbaso regione, kur jau kelias savaites vyksta intensyviausi mūšiai tarp ukrainiečių ir rusų pajėgų.

„Kautynės Sjevjerodonecko pramoninėje zonoje ir katastrofiškas niokojimas Lysyčanske“, – sakoma Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus pareiškime, paskelbtame socialiniuose tinkluose.

Remiantis pareiškimu, Lysyčanskas ankstesnę dieną buvo intensyviai bombarduojamas Rusijos pajėgų.

S. Haidajaus duomenimis, patvirtinta, kad pirmadienį per visą dieną trukusį „smarkų apšaudymą“ žuvo vienas žmogus, taip pat buvo sugriauta dešimt gyvenamųjų pastatų ir policijos nuovada.

„Dar tiksliname galutinį aukų skaičių, nes vakar buvo beveik neįmanoma saugiai judėti mieste“, – sakė S. Haidajus.

Lysyčanskas, prieš karą turėjęs apie 100 tūkst. gyventojų, yra šalia Sjevjerodonecko. Dėl pastarojo miesto kontrolės šiuo metu įnirtingai kaunasi Rusijos ir Ukrainos pajėgos.

12:17 | Skubus skrydis į Kaliningradą: atvyko Rusijos Saugumo Tarybos pirmininkas

Atsiradus papildomai įtampai tarp Vilniaus ir Maskvos, Rusijos kariuomenės lėktuvas antradienio rytą nusileido Kaliningrade. Tikėtina, kad juo skrido Rusijos saugumo tarybos pirmininkas Nikolajus Patruševas.

Apie 8 val. ryto į Kaliningrado sritį atskrido „spec. paskirties“ Rusijos lėktuvas, priklausantis šalies gynybos ministerijai ir naudojamas skraidinti aukštas pareigas užimančius politikus ar kariuomenės atstovus.

Vėliau pasirodė pranešimai, kad į Kaliningradą specialaus vizito atvyko Rusijos saugumo tarybos pirmininkas N. Patruševas.

„RIA Novosti“ skelbiama, kad ten jis dalyvaus Rusijos šiaurės vakarų nacionalinio saugumo posėdyje. Tikėtina, kad bus aptariami su Lietuvos bei ES taikomų sankcijomis susiję klausimai.

Anot Saugumo Tarybos spaudos tarnybos, posėdyje dalyvaus prezidento pasiuntinys Šiaurės Vakarų federalinėje apygardoje Aleksandras Gutsanas, regionų gubernatoriai, taip pat daugelio kitų ministerijų ir departamentų atstovai.

Pažymima, kad Rusijos saugumo tarybos vadovo kelionė į Kaliningradą buvo suplanuota dar prieš Lietuvai įvedus tranzito į Kaliningrado sritį apribojimus ir nėra tiesiogiai susijusi su šiais įvykiais. Kartu nurodoma, kad Patruševui taip pat numatytas atskiras pokalbis su įgaliotiniu bei Kaliningrado srities gubernatoriumi Antonu Alikhanovu.

11:43 | Holivudo žvaigždė B. Stilleris V. Zelenskiui: „Esate mano didvyris“

Holivudo žvaigždė Benas Stilleris (Benas Stileris) pirmadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį pavadino „didvyriu“ už tai, kad jis sutelkė pasaulio paramą savo šaliai Rusijos agresijos akivaizdoje.

„Man tai didžiulė garbė... Jūs esate mano didvyris!“ – sakė B. Stilleris, Jungtinių Tautų geros valios ambasadorius, susitikęs su Ukrainos vadovu minint Pasaulinę pabėgėlių dieną.

„Tai, ką jūs padarėte, tai, kaip sutelkėte šalį, pasaulį, tikrai įkvepia“, – kalbėjo 56 metų amerikiečių komikas, turėdamas omenyje daugybę V. Zelenskio kalbų, pasakytų auditorijoms visame pasaulyje, siekiant sutelkti paramą karo draskomai šaliai.

"You are my hero": Hollywood actor Ben Stiller came to Ukraine, visited Irpin and the Bucha district and met with Vladimir Zelensky.



The video was published by the office of the Ukrainian president. pic.twitter.com/x2i7ES5ehi