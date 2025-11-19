Šiurpūs vaizdai: rusams smogus į gyvenamąjį daugiabutį žuvo mažiausiai 9 žmonės

Lenkija ir Rumunija pakėlė naikintuvus, uždaryti oro uostai – stebimi Rusijos veiksmai netoli sienos
Lenkija trečiadienį pranešė, kad dėl naujų Rusijos atakų prieš Ukrainą buvo pakelti naikintuvai, taip pat nuspręsta laikinai uždaryti šalies pietryčiuose esantį Žešuvo ir rytuose veikiantį Liublino oro uostus. Naikintuvus į orą dėl į šalies teritoriją įskridusio rusų drono kėlė ir Rumunija.
Po Rusijos smūgių – perspėjimas gyventojams uždaryti langus ir vengti buvimo lauke
Ukrainos Vakaruose esančio miesto Ternopilio gyventojams buvo rekomenduota likti namuose ir užsidaryti langus. Skelbiama, kad po smūgių mieste bent 6 kartus viršijamas leistinas chloro kiekis ore. Tikslios priežastys, kodėl pasikeitė oro cheminė sudėtis, nenurodoma.
JAV patvirtino Ukrainos užsakymą dėl sistemų „Patriot“ patobulinimo ir palaikymo
Jungtinės Valstijos antradienį pritarė 105 mln. dolerių (90,6 mln. eurų) vertės paketui, pagal kurį Ukrainai turi būti parduota priemonių raketinės gynybos sistemų „Patriot“ patobulinimui ir palaikymui.
Valstybės departamentas sakė informavęs Kongresą apie šį susitarimą parduoti atsarginių dalių, taip pat apmokymo ir aptarnavimo paslaugų. Planas apima raketų paleidimo įrenginių M901 pertvarkymą į paleidimo stotis M903, galinčias vienu metu paleisti daugiau raketų.
„Siūlomas pardavimas padidins Ukrainos gebėjimą atremti esamas ir būsimas grėsmes“, – sakoma Valstybės departamento pareiškime.
Ukraina sumokės už „Patriot“ patobulinimus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritiškai vertino JAV karinę pagalbą Kyjivui, kurios bendra vertė nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį yra maždaug 67 mlrd. dolerių (57,8 mlrd. eurų).
Nepaisydama D. Trumpo raginimų užbaigti karą Rusija nesutinka su ilgalaikiu ugnies nutraukimu ir tęsia atakas prieš Ukrainą.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį vyksta į Turkiją. JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ten turėtų prisijungti prie turkų derybų su Ukrainos prezidentu, naujienų agentūrai AFP nurodė vienas ukrainiečių pareigūnas.
Praėjusį mėnesį V. Zelenskis sakė, kad Ukrainai reikia dar 25 sistemų „Patriot“ intensyvėjančioms rusų atakoms atremti.
Košmariška ataka prieš Ukrainą: susprogdino daugiabutį Ternopilyje, skriejo raketos ir dronai
Rusija smogė Ternopiliui raketomis ir dronais, apgriauti pastatai ir gyvenamieji namai, yra nukentėjusių, pranešė miesto meras Serhijus Nadalas. Daugiau informacijos jis pažadėjo pateikti vėliau.
Taip pat yra pranešimų apie smūgius Lvivui, soc. tinkluose pasirodė vaizdo įrašai iš dūmuose paskendusio miesto.
Žiniasklaida: JAV ir Rusija slapta kuria naują taikos planą, įtraukiami ir Ukrainos atstovai
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, konsultuodamasi su Rusija, slapta rengia naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje, pasakojo portalui „Axios“ JAV ir Rusijos pareigūnai.
Nakties košmaras Charkive: dešimtys sužeistųjų – Rusija smogė gyvenamiesiems rajonams
36 nukentėjusieji, tarp jų 2 vaikai – tokios naktinio Rusijos smūgio Charkivui pasekmės. Naktį iš antradienio į trečiadienį Charkivas vėl patyrė Rusijos smogiamųjų dronų atakas, kurios sukėlė didelius gaisrus ir sprogimus keliuose miesto rajonuose.
Viename iš rajonų (Osnovjanskio), prie daugiaaukščio gyvenamojo namo užsidegė 10 lengvųjų automobilių. Gelbėjimo tarnybos evakavo 51 žmogų, tarp jų 3 vaikus (įskaitant 9 ir 13 metų). Gaisras buvo greitai lokalizuotas.
Slobodskio rajone užsidegė garažai, keli lengvieji automobiliai ir trijų aukštų privačios įmonės pastato stogas. Taip pat buvo apgadintas vienas iš prekybos objektų.
Miestą viso atakavo 18 bepiločių, skelbiama UNIAN.
Šiurpūs vaizdai: rusams smogus į gyvenamąjį daugiabutį žuvo mažiausiai 9 žmonės
Ternopilyje, kurį raketomis ir dronais atakavo Rusijos pajėgos, jau devyni žuvusieji, o po griuvėsiais vis dar gali būti žmonių, skelbiama „Nexta“. Ternopilis yra Vakarų Ukrainos miestas, toli nuo fronto linijos Rytų Ukrainoje.
Viename iš gyvenamųjų namų, kurį rusai atakavo dronais, tiesiogine prasme nugriauti keli aukštai. Labai daug sužeistųjų.
Praėjusią naktį taip pat buvo smarkiai bombarduotos Kyjivo, Mykolajivo, Čerkesų, Černihivo, Dniepropetrovsko, Charkivo, Lvivo, Ivano-Frankivo, Donecko ir Ternopilio sritys.
Rusai paleido į Ukrainą 470 dronų ir 48 įvairių tipų raketų.