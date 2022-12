Svabiausi įvykiai Ukrainoje:

09:44 | Ukraina reikalaus pašalinti Rusiją iš JT Saugumo Tarybos

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad pirmadienį Ukraina planuoja paraginti pašalinti Rusiją iš Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuolatinių narių.

„Rytoj oficialiai pareikšime savo poziciją. Turime labai paprastą klausimą: ar Rusija turi teisę likti nuolatine JT Saugumo Tarybos nare ir apskritai būti Jungtinėse Tautose? – teigė jis, kalbėdamas vėlai sekmadienį per nacionalinę televiziją. – (...) Turime įtikinamą ir pagrįstą atsakymą – ne, neturi.“

D. Kuleba sakė, kad klausimas dėl nuolatinės veto teisę turinčios Rusijos vietos JT Saugumo Taryboje, kurią taip pat turi Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Kinija, jau svarstomas diplomatiniuose sluoksniuose.

„Šie klausimai dar nėra aptariami spaudos konferencijose ir viešuose valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimuose, tačiau žemesniame lygmenyje žmonės jau kelia klausimą, kokia turėtų tapti Rusija, kad nekeltų grėsmės taikai ir saugumui“, – teigė jis.

Galingąją Saugumo Tarybą sudaro 15 narių, kuriems pavesta spręsti pasaulines krizes įvedant sankcijas, suteikiant leidimą kariniams veiksmams ir tvirtinant JT chartijos pakeitimus.

Tačiau nuolatinis penketukas, turintis veto teisę, galinčią užblokuoti bet kokią rezoliuciją, atspindi Antrojo pasaulinio karo pabaigos galios dinamiką.

Šalys jau seniai prašo reformuoti Saugumo Tarybą, o kai kurios kritikuoja nepakankamą Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių atstovavimą, kai kalbama apie nuolatines vietas.

Be to, vienas veto teisę turintis narys gali paversti šį organą neveiksniu, kaip galima buvo pamatyti vasario mėnesį, kai diplomatai skaitė iš anksto parengtus pareiškimus, Rusijai pradėjus bombarduoti Ukrainą.

Rugsėjį JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad pritaria Saugumo Tarybos plėtrai ir tam, kad ji „taptų labiau įtrauki“ – tai buvo retas Vašingtono raginimas imtis veiksmų, atsižvelgiant į tai, kad George'o W. Busho administracijos laikais amerikiečių sostinė apėjo Tarybą ir įsiveržė į Iraką.

Nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Vakarų galybės, siekdamos užtikrinti, kad Rusija neblokuotų Saugumo Tarybos posėdžių, griežtai laikėsi JT procedūrinių taisyklių.

Siekdamos pasmerkti Kremliaus veiksmus, jos kreipėsi į kitą JT instituciją – 193 narių Generalinę Asamblėją.

09:17 | Po apšaudymo Donecke prabilo Rogozinas: Kremliaus ruporui gresia paralyžius

Buvusiam Rusijos ministro pirmininko pavaduotojui, rusų kosmoso agentūros „Roskosmos“ vadovui Dmitrijui Rogozinui po patirtų sužalojimų okupuotame Donecke gresia paralyžius, skelbia UNIAN.

Naujienų agentūros teigimu, dėl skeveldros, kuri pataikė į D. Rogoziną Donecko srityje jo paties gimtadienio metu, Kremliaus atstovas turi būti operuojamas, mat kitu atveju jo kūnas gali būti paralyžiuotas.

Apie savo sveikatos būklę D. Rogozinas sekmadienį prabilo Rusijos propagandinei naujienų agentūrai TASS.

„Aš galiu [lovoje], ruošiuosi operacijai. Rytoj [numatoma operacija]. Skeveldra – kaklo slankstelyje. Ji negali būti paliekama, nes gresia paralyžius. Ją pašalinti taip pat problema. Jie [daktarai] taip mano“, – teigė D. Rogozinas.

Tiesa, pats Kremliaus ruporas neatskleidė, kurioje vietoje bus atliekama operacija, tačiau anksčiau buvo paskleista informacija, liudijanti, kad D. Rogozinas buvo nugabentas į Maskvą.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad promaskvietiškų karių kontroliuojamas Doneckas yra pramoniniame Donbaso regione, pastarojo meto įnirtingų kovų tarp Rusijos ir Ukrainos epicentre.

Vienas iš sužeistųjų išpuolio buvo D. Rogozinas, buvęs Rusijos vicepremjeras, teikiantis karinius patarimus dviem okupuotiems Ukrainos regionams, kuriuos Maskva neteisėtai laiko savais.

Kaip rusų naujienų agentūrai TASS sakė jo padėjėjas, D. Rogozino gyvybei pavojus negresia. „Donecko pakraštyje buvo apšaudytas viešbutis, kuriame neseniai gyveno Dmitrijaus Rogozino vadovaujama karinių patarėjų grupė.

Dmitrijus [Rogozinas] buvo sužeistas į nugarą. Jis paguldytas į ligoninę. Pavojaus gyvybei nėra“, – sakė D. Rogozino padėjėjas.

Per apšaudymą taip pat nukentėjo apsišaukėliškos Donecko „liaudies respublikos“ vyriausybės vadovas Vitalijus Chocenka, Rusijos naujienų agentūroms sakė jo atstovas spaudai. Pirminiais duomenimis, D. Rogozinas buvo apšaudytas švęsdamas savo gimtadienį.

D. Rogozinas savo gimtadienį šventė Donecko viešbučių ir restoranų komplekse „Šesh-Beš“. Kaip rašo Rusijos telegramos kanalas „Baza“, kartu su D. Rogozinu buvo sužeistas kitas buvęs „Roskosmos“ pareigūnas Artemas Melnikovas.

08:28 | Rusijoje nugriaudėjo sprogimai

Rusijos Engelso kariniame aerodrome pirmadienio naktį nugriaudėjo keli sprogimai, pranešą „SkyNews“, remdamasi „RBC-Ukraine naujienų agentūros pranešimu.

Pastebima, kad Kremliaus žiniasklaidoje taip pat cituojami šio regiono gyventojai, kurie teigė išgirdę oro pavojaus sirenas, o vėliau ir sprogimus.

Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas socialiniame tinkle rašė, kad pavojaus gyventojams nėra, evakuacija nėra vykdoma, o žala nebuvo padaryta civilinei infrastruktūrai.

There are reports of Air Raid Sirens and Explosions being heard at Engel’s Air Force Base in the Saratov Region of Russia, this Air Base is a Major Bomber Base and is the primary Operations Base for the Tupolev Tu-160 “Blackjack” Heavy Strategic Bomber. pic.twitter.com/XciJuje56u