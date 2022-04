Karas Ukrainoje. Rusija: Gyvačių salą atakavęs laivas stipriai pažeistas

Ketvirtadienis yra 50-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame sekti svarbiausias ketvirtadienio naujienas:

06:04 | Laisvas stipriai apgadintas, sako Rusija

Rusijos gynybos ministerija sako, kad visa rusų karo laivo „Moskva“ įgula buvo evakuota. Ukrainiečių pajėgos laivą trečiadienį apšaudė, rašo the Guardian.

Tai yra tas pats laivas, kurį Gyvačių salos gynėjai dar kavo pradžioje pasiuntė velniop.

„Kreiseris „Moskva“ Juodojoje jūroje buvo stipriai pažeistas dėl įvykusio šaudmenų sprogimo, įgula evakuota“, – rusų agentūrai TASS sakė Rusijos gynybos ministerija.

„Dėl gaisro kreiseryje denotuota amunicija. Laivas buvo smarkiai apgadintas, įgula buvo visiškai evakuota“, – rašoma pranešime.

Ukrainian military hit Russia cruiser Moskva, which is the same warship that has been told by Snake Island defenders to go fuck itself. It was hit with Neptune anti-ship cruise missile that was developed by Kyiv based Luch Design Bureau in 2014-2020 pic.twitter.com/cWrIOZjhbi