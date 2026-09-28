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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusai „pramiegojo“ ukrainiečių operaciją – virš 250 pateko į nelaisvę

2026-09-28 07:03 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-28 07:03
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Trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis skelbia, kad trečiojo operacijos „Vivaldi“ etapo metu rusų nuostoliai pasiekė 2 000 karių, daugiau nei 250 okupantų pavyko paimti į nelaisvę, rašo „Ukrainska Pravda“.

Rusai „pramiegojo“ ukrainiečių puolimą – virš 250 pateko į nelaisvę

Trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis skelbia, kad trečiojo operacijos „Vivaldi“ etapo metu rusų nuostoliai pasiekė 2 000 karių, daugiau nei 250 okupantų pavyko paimti į nelaisvę, rašo „Ukrainska Pravda“.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
11:38

Rusai „pramiegojo“ ukrainiečių operaciją – virš 250 pateko į nelaisvę

Trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis skelbia, kad trečiojo operacijos „Vivaldi“ etapo metu rusų nuostoliai pasiekė 2 000 karių, daugiau nei 250 okupantų pavyko paimti į nelaisvę, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Priešo nuostoliai – 2 000 karių, daugiau nei 250 rusų paimta į nelaisvę. Taip baigėsi trečiasis „Vivaldi“ etapas, kuris buvo lūžis visai operacijai“, – cituojamas jis.

A. Bileckio teigimu, pagrindinis trečiojo operacijos etapo tikslas buvo Novos gyvenvietėje.

„Kas kontroliuoja aukštumas aplink šią gyvenvietę, tas ir valdo iniciatyvą operacijos plokštumoje“, – komentuoja A. Bileckis.

Anot jo, rusai manė, kad pagrindinė puolimo kryptis bus kitur, Zeljonaja Dolina. Dėl to rusai buvo priversti „beprasmiškai išeikvoti savo rezervus kontratakose būtent šioje kryptyje“.

„Rusai nenumatė tikrojo smūgio, kuris buvo sutelktas į Novos užėmimą“, – sako A. Bileckis.

Anot jo, tam, kad pramuštų rusų gynybą, ukrainiečių korpusas panaudojo savo pačių išradimą – sovietinius BTR-60, pertvarkytus į robotizuotus kompleksus. Jais buvo susprogdinti patys tvirčiausi rusų įtvirtinimai.

„Rusai pasidavė į nelaisvę ištisais daliniais kartu su karininkais, pilotais ir artileristais“, – priduria brigados generolas.

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11:43

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 112 rusų dronų

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 112 dronų, kuriais Rusija nuo sekmadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos. 

Nuo sekmadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido 165 dronus, įskaitant „Shahed“,  „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius. 

Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Preliminariais duomenimis, numušta/neutralizuota 112 dronų.

14 vietų registruoti smūgiai, septyniose – numuštų oro taikinių nuolaužos.

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10:38

Rusija už informaciją apie Ukrainos bepiločių vado buvimo vietą siūlo 20 mln. dolerių

Rusija per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus pasiūlė 20 mln. JAV dolerių atlygį už informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Bepiločių sistemų pajėgų vado Roberto Brovdžio, žinomo šaukiniu „Madyaras“, buvimo vietą. Apie tai remdamasi leidiniu „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Bepiločių sistemų pajėgos teigia, kad Kremlius per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus paskleidė žinią apie 20 mln. JAV dolerių atlygį už informaciją apie majoro Brovdžio buvimo vietą“, – rašo leidinys.

Leidinio duomenimis, Rusijos teismai už akių pripažino R. Brovdį kaltu dėl „terorizmo“, susijusio su Ukrainos karinėmis operacijomis, ir skyrė jam ilgas laisvės atėmimo bausmes.

WSJ pažymi, kad „Madyaras“ tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių dėl Ukrainos dronų veiksmingumo. Dėl grėsmės gyvybei vadas ir jo pavaldiniai laikosi griežtų saugumo reikalavimų.

Pats R. Brovdis tokį priešo dėmesį sieja su Rusijos kariuomenės patiriamų nuostolių mastu. Pasak jo, Bepiločių sistemų pajėgos sudaro vos 2,5 proc. visų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių, tačiau jos atsakingos už maždaug trečdalį Rusijos karių nuostolių per pastaruosius metus.

Jis taip pat pažymėjo, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos pajėgos nukovė 79 „Madyaro paukščių“ padalinio karius. Jų vardai išdrožinėti sienoje prie įėjimo į vadavietę. Vado skaičiavimais, vienam žuvusiam Bepiločių sistemų pajėgų kariui tenka 656 nukauti arba sužeisti rusai.

„Nemanau, kad toks keitimo kursas yra pakankamai geras“, – JAV dienraščiui sakė „Madyaras“.

Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Bepiločių sistemų pajėgų vadas R. Brovdis teigė, kad vienas iš iššūkių, su kuriais Ukraina susidurs artimiausiu metu, bus intensyvėjančios Rusijos atakos raketomis ir reaktyviniais dronais.

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10:15

Zelenskis: Rusija manipuliuoja

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį griežtai pasmerkė naujausias Rusijos atakas prieš Kyjivą ir kitus šalies miestus. Atakos prieš vaikų darželius, mokyklas ir gyvenamuosius namus visame pasaulyje būtų laikomos terorizmu, socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.

„Deja, per jas žuvo ir žmonių“, – teigė jis. Tarp apgadintų pastatų buvo ir Saudo Arabijos ambasadoriaus Kyjive rezidencija.

Pasak V. Zelenskio, Maskva šiomis atakomis nesiekia jokių karinių tikslų. Tai esą tėra mėginimas palaužti Ukrainos žmones ir padaryti kuo daugiau žalos Ukrainos visuomenei.

V. Zelenskis apkaltino Maskvą melagingais taikos signalais klaidinant tarptautinę bendruomenę, kad išvengtų griežtų sankcijų ar kitokio Vakarų atsako.

„Rusija moka siųsti būtent tokius vilčių teikiančius diplomatinius signalus, kokius pasaulis tiesiog nori girdėti, – rašė jis. – Ji moka siųsti tokius signalus, kad atitolintų griežtas tarptautinės bendruomenės priemones reaguojant į karą.“

Pasak V. Zelenskio, Ukraina tikisi veiksmingų tarptautinės bendruomenės sprendimų ir stipraus partnerių spaudimo, kad Maskva suprastų, jog „manipuliuodama diplomatiniais signalais negali išlošti vis daugiau laiko karui ir terorui“.

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10:05

Per Rusijos smūgį gyvenamajam rajonui Odesos srities pietuose sužeisti du žmonės

Per Rusijos smūgius Odesos srityje buvo sužeisti du žmonės. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Odesos srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Kiperis, kurį cituoja „Ukrinform“.

Pasak jo, nukentėjo 63-ejų moteris ir 62-ejų vyras. Medikai suteikė jiems pagalbą įvykio vietoje.

Naktį Rusijos pajėgos taip pat smogė tuščiam sandėliui. Kilusį gaisrą tarnybos greitai užgesino. Žmonės nenukentėjo.

Kaip anksčiau pranešė O. Kiperis, Rusijos pajėgos smogė gyvenamajam rajonui Odesos srities pietuose. Buvo apgadinti septynių privačių namų fasadai, stogai ir langai, taip pat automobiliai.

Kaip skelbė „Ukrinform“, rugsėjo 27-osios naktį Rusijos pajėgos atakavo kelias Odesos srities vietoves. Vienas žmogus žuvo, dar du buvo sužeisti.

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09:53

JAV ambasadorius pripažino: Ukrainos atakos vis labiau spaudžia Putiną

Ukrainos atakos prieš Rusiją vis labiau spaudžia Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną prie derybų stalo, sako JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris, rašo „Fox News“.

Jis taip pat pabrėžė manantis, kad konfliktas bus išspręstas tik diplomatinėmis priemonėmis, o ne mūšio lauke.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas toliau spaudžia Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį derėtis dėl karo pabaigos.

Laidoje „The Big Weekend Show“ ambasadorius pabrėžė, kad norint užbaigti karą reikės abiejų bendradarbiavimo.

„(Ukraina – red. past.) toliau vykdydama galingus išpuolius prieš Rusiją... mano manymu, padeda priartinti šalis viena prie kitos“, – cituojamas jis.

M. Whitakeris perspėjo, kad kol kas Maskva ir Kyjivas pagrindiniais klausimais yra labai toli vienas nuo kito.

„Šis konfliktas nebus išspręstas mūšio lauke. Jis bus išspręstas tik diplomatinėmis priemonėmis ir derybomis“, – sako ambasadorius.

„Būtent todėl prezidentas Trumpas ir jo komanda toliau bendrauja su abiem pusėmis, siekdami rasti pozicijų panašumų, kurie padėtų jas suartinti“, – priduria jis.

Jei V. Putinas nesutiks eiti į kompromisą, susitarimą pasiekti bus „neįmanoma“, sako jis.

„Tačiau manau, kad jei susitarimas įmanomas, prezidentas Trumpas, kaip verslininkas ir derybininkas, jį pasieks“, – komentuoja M. Whitakeris.

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09:34

Dmitrijus Peskovas pagrasino Elonui Muskui

Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pagrasino JAV milijardieriui Elonui Muskui, skelbia „Moscow Times“.

09:24

Rusijai dronais ir raketomis atakuojant Kyjivą žuvo 2 žmonės, 8 sužeisti

Rusija sekmadienio vakarą ir anksti pirmadienį tęsė atakas prieš Kyjivą, smogdama civiliniams taikiniams, pranešė portalas „The Kyiv Independent“.

Sekmadienio vakarą per Rusijos smūgį maisto turgui „Stolyčnyj“ visai netoli sostinės žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. Dėl smūgio šioje didmeninėje maisto prekyvietėje kilo gaisras.

Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip liepsnos apėmė automobilių stovėjimo aikštelėje esančias transporto priemones.

Pranešama, kad virš Kyjivo centro veikė oro gynybos sistemos. Oro pavojus truko devynias valandas.

Pareigūnai taip pat sustabdė atakos laiku išvykti turėjusius traukinius ir evakavo keleivius į požemines slėptuves.

Vėliau pirmadienio naktį, paskelbus naują oro pavojų, buvo pranešta, kad dronai apgadino negyvenamąjį pastatą Kyjivo istoriniame Podilo rajone.

Ukrainos valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba pranešė, kad tame rajone buvo sužeisti trys žmonės, o dar vienas asmuo nukentėjo Holosijivo rajone, dronui pataikius į dviejų aukštų namą.

Pranešta apie gaisrus ir kitose sostinės vietose, įskaitant biurų pastatus Pečersko ir Ševčenkos rajonuose.

V. Klyčko taip pat pranešė, kad Obolonės rajone kilo gaisras degalinėje.

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08:25

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 090 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 28 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 531 tūkst. 060 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 090 priešo kareivių.

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 385 (+1) priešo tankus, 25 450 (+8) šarvuotų kovos mašinų, 50 477 (+49) artilerijos sistemas, 2 165 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 679 (+2) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 774 (+12) antžemines robotizuotas sistemas, 537 228 (+ 1 382) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 118 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 154 735 (+490) automobilius ir degalų cisternas, 4 763 (+7) specialiosios įrangos vienetus.

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08:24

Putino planas žiemai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas tikisi Ukrainą priversti pasiduoti iki 2027 m. pavasario, pastebi JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

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07:57

Rusai smogė Charkivui: bomba pataikė į daugiabutį, tarp nukentėjusiųjų – vaikai

Ryte rusai atakavo Charkivą, smogė daugiabučiam namui, skelbia UNIAN. Nukentėjo daugiau nei 20 žmonių, tarp jų – daug vaikų.

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07:39

Trumpas turėjo prašymą Zelenskiui

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

07:14

Pietų Korėja reikalauja Ukrainos atsiprašyti

Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašyti už tai, kad ši paneigė susitarimą neviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului.

Ginčas kilo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, pridurdamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.

Aštrėjantis ginčas gali apsunkinti Kyjivo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkių, įskaitant Pietų Korėją, kad galėtų gintis nuo Rusijos smūgių.

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas tuomet pareiškė, kad Ukraina pažeidė konfidencialumo susitarimą.

V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas mėgino sumenkinti šio atskleidimo reikšmę, sakydamas, kad prezidentas paviešino tik patį faktą, jog kariai buvo perduoti Pietų Korėjai. Ukraina yra „atvira šalis“, sakė jis, pažymėdamas, kad būtų buvę neįprasta perduoti karius paslapčiomis.

Tačiau Seulas pasmerkė šį žingsnį kaip pasitikėjimo pažeidimą.

Prezidentūros vyresnysis sekretorius viešiesiems ryšiams Seong Ghi-hongas sekmadienį vėlai vakare paskelbtame pareiškime sakė, kad Pietų Korėja „svarsto papildomas priemones, kurių gali prireikti šiuo klausimu“.

„Jau vien tai, kad Ukrainos pusė pažeidė abiejų šalių konfidencialumo susitarimą ir vienašališkai paviešino informaciją, yra labai rimtas dalykas.

„Tačiau melagingas Ukrainos prezidentūros spaudos tarnybos pareiškimas, kad jokio konfidencialumo susitarimo nebuvo (...) smarkiai pakerta abiejų vyriausybių tarpusavio pasitikėjimą ir daro didelę žalą draugiškiems abiejų šalių santykiams“, – sakė jis.

Pasak Seong Ghi-hongo, Pietų Korėjos prezidentūra reikalauja „oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo“.

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07:01

Dronų ataka Rusijoje: užsiliepsnojo naftos bazė Krasnodaro krašte

Per plataus masto dronų ataką Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Pavlovskajos naftos bazėje praėjusią naktį kilo gaisras, remdamasis vietos pranešimais skelbia portalas „The Kyiv Independent“.

Ukrainiečių „Telegram“ kanalas „Exilenova+“ paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras, ir nurodė, kad tai – Pavlovskajos naftos bazė.

„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio.

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Pirmyn, ukrainiečiai
Pirmyn, ukrainiečiai
2026-09-28 07:57
Dusinkit russofašistines žiurkes!
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Kukučių sakmės
Kukučių sakmės
2026-09-28 07:29
Šlovė Ukrainai!!!
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Marius
Marius
2026-09-28 07:58
"JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms."
- kodėl jis rusų neprašo neatakuoti ukrainos. Rusai ten gali duoti kur nori, o ukraina turi tylėti ir kenteti??
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