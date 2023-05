Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:00 | Rusija pietiniame regione įvedė kovos su terorizmu režimą – gubernatorius

Rusijos valdžios institucijos pietiniame Belgorodo regione pirmadienį įvedė antiteroristinį režimą.

To buvo imtasi po to, kai Maskva anksčiau apkaltino iš Ukrainos į šalį įsiveržusią diversantų grupuotę.

„Siekiant užtikrinti Belgorodo srities piliečių saugumą, šiandien įvestas teisinis kovos su terorizmu režimas“, – sakoma Belgorodo gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo pareiškime.

18:53 | Girdimi sprogimai Belgorode

Socialiniame tinkle „Telegram“ vietos gyventojai skelbia vaizdo įrašus, kuriame girdimi sprogimai Belgorodo mieste:

18:48 | Rusų kariai paviešino vaizdo įrašą iš Belgorodo

„Rusų savanorių korpuso“ kariai paviešino vaizdo įrašą iš Belgorodo regiono, sakydami, kad „pasienio raktas buvo perlaužtas perpus“.

Nufilmuotoje vaizdinėje medžiagoje taip pat girdimi sprogimai.

„Senis Putinas greitai pavirs liepų medumi. Viskas gerai“, – sakė vienas iš karių.

18:18 | Armėnija gali pasitraukti iš Rusijos vadovaujamo karinio bloko – premjeras

Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas pirmadienį pareiškė, kad jo šalis gali pasitraukti iš Maskvos vadovaujamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO), taip dar kartą parodydamas nepasitenkinimą dėl nepakankamos sąjungininkės Rusijos paramos.

Jerevanas vis labiau nusivilia tuo, ką vadina Rusijos nesugebėjimu apsaugoti Armėniją Azerbaidžano karinės grėsmės akivaizdoje.

„Neatmetu galimybės, kad Armėnija priims sprendimą pasitraukti iš KSSO“, jei blokas nesilaikys savo sutartinių įsipareigojimų, sakė jis spaudos konferencijoje Jerevane.

N. Pašiniano pastabos nuskambėjo prieš derybas su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Aliyevu (Ilchamu Alijevu). Jas ketvirtadienį Maskvoje turi surengti Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.

Armėnija ir Azerbaidžanas, kurių teritorinis konfliktas tęsiasi dešimtmečius, padedant Europos Sąjungai ir Jungtinėms Valstijoms siekia susitarti dėl taikos.

Vakarų diplomatinis dalyvavimas Kaukaze papiktino tradicinę regiono galią Rusiją.

„Saugumo klausimus pradėjome aptarinėti su Vakarų partneriais, nes matome, kad saugumo sistema regione neveikia“, – pirmadienį sakė N. Pašinianas.

Armėnija ir Azerbaidžanas 2020 metais ir XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje du kartus kariavo dėl ginčijamo Kalnų Karabacho – armėnų anklavo Azerbaidžane.

2020 metų rudenį šešias savaites trukę karo veiksmai baigėsi Rusijai tarpininkaujant sudarytomis paliaubomis. Pagal susitarimą Armėnija turėjo užleisti daug teritorijų, kontroliuotų ne vieną dešimtmetį.

Armėnija, kuri nuo 1991-ųjų, kai žlugo Sovietų Sąjunga, remiasi Rusijos karine ir ekonomine parama, kaltina Maskvą nevykdant taikos palaikymo vaidmens Kalnų Karabache.

Jerevano susirūpinimas išaugo po to, kai Azerbaidžano aktyvistai gruodį užblokavo vienintelę šio regiono sausumos jungtį su Armėnija. Balandį Azerbaidžanas prie šios jungties įrengė kontrolės punktą.

17:40 | Baltarusijos valstybinė žiniasklaida: Lukašenka vyks į Rusiją

Baltarusijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad šalies diktatorius Aliaksandras Lukašenka šią savaitę turėtų susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Pasak pranešimo, susitikimas turėtų įvykti Maskvoje tam, kad būtų aptartos „kai kurios problemos“, susijusios su dvišaliais santykiais.

Tuo metu Rusijos propagandinė žiniasklaida pridūrė, kad V. Putinas ir A. Lukašneka susitikimo metu taip pat ketina aptarti abiejų sąjunginių valstybių numatytų programų įgyvendinimą.

Primenama, kad dar prieš savaitę nebuvo žinoma A. Lukašenkos esama buvimo vieta, mat, kaip buvo skelbiama, diktatorius sunkiai susirgo.

17:20 | Pranešta apie sužeistuosius, Ukraina sako neturinti nieko bendra su diversantų grupe Rusijoje

„Baza“ skelbia, kad apšaudant administracijos pastatą Belgorodo srityje, buvo sužeistas Graivorono miesto administracijos vadovo pavaduotojas, taip pat dar du Nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojai.

Tuo metu Ukraina pirmadienį paneigė, kad yra susijusi su įsiveržimu į Rusijos teritoriją, apie kurį paskelbė rusų pareigūnai.

Rusijos pietvakariuose esančio Belgorodo regiono gubernatorius anksčiau pirmadienį pareiškė, kad rusų kariai ir žvalgybos agentai siekia likviduoti šalies sieną kirtusią ukrainiečių diversantų grupę.

„Ukraina susidomėjusi stebi įvykius Rusijos Belgorodo regione ir studijuoja situaciją, bet neturi nieko bendra su ja“, – sakė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas.

Dėl naujausio incidento gali būti atsakingos rusų partizanų grupės, sakė M. Podoliakas.

„Vienintelė politinė varomoji jėga totalitarinėje šalyje... visuomet būna koks nors ginkluotas partizaninis judėjimas, – sakė jis. – Kaip žinote, tankai pardavinėjami visose rusų karinėse parduotuvėse, o pogrindines partizanų grupes sudaro Rusijos piliečiai.“

17:10 | Paviešinta, kaip krinta Mi-8 sraigtasparnis

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Belgorodo srityje Mi-8 sraigtasparnis pradeda kristi.

16:44 | Kremlius: V. Putinas informuotas apie sabotažo grupės įsiveržimą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo informuotas apie, kaip teigia Kremlius, ukrainiečių sabotažo grupės įsiveržimą į pasienio teritoriją.

„Gynybos ministerija, [Rusijos saugumo agentūra] FSB ir pasienio tarnyba pranešė Rusijos prezidentui... apie Ukrainos sabotažo grupės bandymą įsiveržti į Belgorodo sritį“, – Rusijos naujienų agentūroms sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

D. Peskovas nurodė, kad šiuo įsiveržimu siekta nukreipti dėmesį nuo Bachmuto ir kiek įmanoma labiau sumažinti Ukrainos nuostolius dėl šio rytinio miesto, kuris, Maskvos teigimu, yra užimtas.

Ukraina pirmadienį tvirtino, kad toliau kovoja dėl Bachmuto ir tebekontroliuoja vieną miesto dalį.

Rusijos pietvakariuose esančio Belgorodo regiono gubernatorius anksčiau pirmadienį pareiškė, kad rusų kariai ir žvalgybos agentai siekia likviduoti šalies sieną kirtusią ukrainiečių diversantų grupę.

Pasak Viačeslavo Gladkovo, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sabotažo ir žvalgybos grupė pateko į Belgorodo sritį.

Po to, kai 2022 metų vasarį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė savo kariuomenę į Ukrainą, Belgorodo regionas buvo ne kartą apšaudytas, dešimtys asmenų žuvo.

Rusijos valdžios institucijos pranešė ir apie kelis incidentus regione, susijusius su sabotažinių grupių nariais iš Ukrainos.

Balandžio mėnesį Rusijos naikintuvas netyčia numetė sprogmenų ant Belgorodo miesto.

16:08 | „Baza“: Rusijoje pranešama apie nukritusį skraigtasparnį

„Baza“ skelbiama, kad Rusijos saugumo pajėgos tikrina pasirodžiusią informaciją apie šalies teritorijoje nukritusį sraigtasparnį.

Pirminiais duomenimis, tai yra Mi-8 sraigtasparnis ir nukrito jis Belgorodo srityje, tačiau apie 100 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir šis įvykis nėra siejamas su šiuo metu vykstančiais mūšiais šiame regione.

15:30 | Rusų partizanų ataka tęsiasi: užimtas gyvenvietės „kultūrnamis“, vyksta susidūrimai su kariuomene

Ukrainos karinės žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas patvirtino, kad Rusijos teritorijoje šiandien veikia „Rusijos laisvės legiono“ ir „Rusų savanorių korpuso“ kariai. Jo teigimu, jų tikslas „sukurti saugią erdvę pasienyje, kad būtų apsaugoti ukrainiečių civiliai“.

Neoficialiais duomenimis, Gora-Podol kaime Graivorono rajone buvo užimti Kultūros namai, o Rusijos pajėgos bando atakuoti ten įsitvirtinusius partizanus.

Aplinkinėse gyvenvietėse girdimi artilerijos pabūklų šūviai, vaizdo įrašuose matomi pažeme skraidantys sraigtasparniai.

Taip pat buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti nukautas rusų pasienietis. Patvirtinti jo tikrumo kol kas negalime.

14:51 | Rusijos pasienio mieste skelbiama apie mūšį

Rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos „masiškai apšaudo“ Belgorodo regioną, esantį Rusijos pasienyje su Ukraina. Kartu publikuotas vaizdo įrašas su tanku, kuris esą įlėkė į Rusijos pasienio kontrolės punkto teritoriją.

Ant jo matyti nupieštas „kryžius“ ir Ukrainos vėliava, kryžiumi pažymėtas ir šarvuotas automobilis, kuris taip pat matomas šiame vaizdo įraše. Tokį žymėjimą naudoja rusų partizanai, kovojantys prieš Putino režimą.

Rusų savanorių korpusas – į Ukrainą pabėgę rusai, suformavę savo dalinį. Prieš mėnesį jie jau buvo surengę išpuolį Rusijos teritorijoje. Šiandien jie taip pat paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matomi šalia kelių Rusijos gyvenviečių pavadinimų.

Vaizdo įrašų autentiškumo patvirtinti negalime.

Anot regiono valdžios, Belgorodo srities Graivorono miesto rajono apšaudymas prasidėjo pirmadienį 9 val. Kaip skelbia „Baza“, Antonovos kaimo teritorijoje suveikė oro gynyba, tačiau dalis raketos nuolaužų nukrito į sodą prie vieno namo – sprogmenų ekspertai ten jau buvo išvykę.

Taip pat skelbiama, kad buvo apšaudytas Kozinkos miestas: vienas sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą ir sukėlė gaisrą, antrasis nuskriejo į privatų namą, o trečiasis prasiveržė pro tvorą.

Vietos valdžios teigimu, žmonės nenukentėjo.

14:10 | Rusų partizanai užėmė gyvenvietę Rusijos teritorijoje: žygiuojame toliau

Gegužės 22-ąją Rusijos Belgorodo srityje užfiksuoti susidūrimai tarp Rusijos kariuomenės pajėgų ir rusų partizanų dalinių, kurie veikia Ukrainos kariuomenės sudėtyje. Rusų savanorių dalinys „Legion“ paskelbė, kad „atsiėmė“ Kozinkos gyvenvietę Belgorodo srityje.

13:42 | R. Pratasevičiui suteikta malonė – valstybinė žiniasklaida

Baltarusijos opozicijos žiniasklaidos platformos NEXTA vienas įkūrėjų, Lietuvoje gyvenęs Ramanas Pratasevičius, kuriam teismas šio mėnesio pradžioje skyrė aštuonerių metų įkalinimo bausmę, žurnalistams sakė, kad jam buvo suteikta malonė, pirmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „BelTa“.

R. Pratasevičius, sulaikytas 2021-ųjų gegužę Minske nutupdžius iš Graikijos į Lietuvą skridusį „Ryanair“ lėktuvą, buvo nuteistas dėl kaltinimų neramumų organizavimu ir sąmokslo užgrobti valdžią.

13:12 | Armėnija: esame pasirengę atiduoti Kalnų Karabachą, galvojama apie pasitraukimą iš Rusijos karinės sąjungos

Armėnija pasiruošusi pripažinti Kalnų Karabachą Azerbaidžano dalimi, paskelbė premjeras Nikolas Pašinianas. Maža to, jis pareiškė ir apie galimą Armėnijos pasitraukimą iš Rusijos kontroliuojamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO).

12:37 | „Wagner“ žada netrukus palikti Bachmutą ir perduoti jo kontrolę rusų kariuomenei

Rusijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pirmadienį pareiškė, kad jo kovotojai iki birželio 1 dienos paliks Bachmutą ir perduos šio Ukrainos rytuose esančio miesto kontrolę rusų kariuomenei.

Tiek „Wagner“, tiek reguliarioji Rusijos kariuomenė teigė, kad užėmė Bachmutą, tačiau Kyjivas tai neigia ir tvirtina, kad ukrainiečiai laikosi viename miesto kampe ir kad mūšiai tebevyksta.

„Wagner“ iš Artiomovsko išvyks nuo gegužės 25 dienos iki birželio 1 dienos“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame garso įraše sako J. Prigožinas.

1924–2016 metais Bachmutas buvo vadinamas Artiomovsku vieno sovietų revoliucionieriaus garbei.

J. Prigožinas sakė, kad prieš planuojamą kontrolės perdavimą Rusijos kariuomenei samdiniai vakariniame miesto pakraštyje įrengė gynybos linijas.

„Gynybos ministerija neturi pakankamai darbuotojų, [bet] mes turime tūkstančius generolų“, – teigė J. Prigožinas, vis dažniau viešai konfliktuojantis su Rusijos karine vadovybe.

12:10 | Britų žvalgyba praneša apie naujas rusų pajėgas

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba praneša, kad Rusija, stipriai tikėtina, kuria naują „elitinę“ aviacinę puolimo grupę, kodiniu pavadinimu „Audra“. Jos tikslas bus veikti virš Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgų teigimu, dalinyje gali būti bent viena naikintuvų-bombonešių Su-24 ir Su-34 eskadrilė, taip pat atakos sraigtasparnių eskadrilė.

„Toks orlaivių tipų derinys rodo, kad grupuotė vaidins svarbų vaidmenį smogiant antžeminiams taikiniams“, – pridūrė žvalgyba.

Žvalgai, remdamiesi Rusijos žiniasklaida, pažymi, kad Rusijos gynybos ministerija siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų pilotų, siūlydama didelius atlygius grynaisiais, taip pat leisdama įsitraukti į atsargą išėjusiems pilotams.

„Grupės sukūrimas parodo, kaip Rusija vertina savo reguliariąsias oro eskadriles, kurios labai prastai atlieka savo pagrindinę funkciją – aviacijos smūgius Ukrainos fronto linijoje“, – skelbia britų žvalgai.

