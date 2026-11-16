Rekordinis smūgis Rusijai nuo karo pradžios, Krymo tilto arka „pasviro 15 laipsnių kampu“

Von der Leyen: Europa dalyvaus taikos derybose ir užtikrins maksimalų spaudimą Rusijai
Europa aktyviai dalyvaus derybose dėl Ukrainos E5 + ES formatu ir užtikrins maksimalų spaudimą Rusijai.
Apie tai socialiniame tinkle „X“ paskelbė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Šį vakarą su Alexanderiu Stubbu aptarėme Ukrainos ir Rusijos taikos derybas. Europa aktyviai dalyvaus šiame procese E5 + ES formatu. Tuo pat metu užtikrinsime didžiausią paramą Ukrainai ir maksimalų spaudimą Rusijai“, – rašė U. von der Leyen.
U. von der Leyen padėkojo Suomijai už nepaliaujamas pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Ji išreiškė įsitikinimą, kad didesnė ir stipresnė Europos Sąjunga padėtų sukurti klestinčią ir nepriklausomą Europą.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir U. von der Leyen aptarė papildomą paramą Ukrainai žiemos laikotarpiu.
Ukraina sudavė smūgį Krymo tiltui
Ukraina sudavė smūgį Krymo tiltui, eismas sustabdytas, teigia vietos „valdžios atstovai“. Kol kas nėra aiškus pažeidimų lygis, bet žadama, kad tiltas bus uždarytas visam transportui „bent iki vidurdienio“.
„Priešas užpuolė Krymo tiltą. Dėl to eismas bus ribojamas maždaug iki vidurdienio. Visos reikalingos tarnybos buvo dislokuotos padariniams likviduoti, o Kerčėje įkurtas avarinių situacijų centras“, – sakė Rusijos paskirtas aneksuoto Krymo „vadovas“ Sergejus Aksionovas.
Rusijos smūgis Kyjivo priemiestyje: kilo milžiniškas gaisras
„Nexta“ rašoma, kad šaltiniai Ukrainoje praneša apie smūgį Vyšgorode, Kyjivo priemiestyje. Manoma, kad dega sandėlių kompleksas.
Ukrainos „Telegram“ kanalų paskelbtame vaizdo įraše matyti didžiulis dūmų stulpas.
Volodymyras Zelenskis: Ukrainos sąjungininkai nustatys Europos poziciją deryboms
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sekmadienį paskelbė, kad yra rengiamas Kyjivo sąjungininkų, vadinamosios Norinčiųjų koalicijos, susitikimas, siekiant nustatyti Europos poziciją derybose dėl Rusijos karo pabaigos.
Jis taip pat sakė, jog reikia, kad kitą savaitę numatytas Ramšteino grupės – 57 Ukrainos gynybą remiančių šalių – susitikimas būtų produktyvus ir „pasiųstų stiprų signalą Rusijai, kad Ukraina neliks be paramos“.
Europa pasirinko penkias šalis – Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK), Lenkiją, Vokietiją ir Italiją – siųsti atstovus į būsimas derybas dėl Ukrainos.
„Rengiame „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Tai svarbus susitikimas, ir jis gali būti istorinis“, – savo kasdieniame vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis ir pridūrė: „Galime nustatyti šimtu procentų tvirtą Europos poziciją pergalei pasiekti.“
Iki šiol derybos dėl baisiausio Europos karo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų vyko Ukrainos, Rusijos ir JAV formatu, o Maskva norėjo neprileisti europiečių prie derybų.
„Trišalis Ukrainos, JAV ir Rusijos formatas turi tapti ne tik keturšaliu, bet ir gerokai stipresniu“, – sakė V. Zelenskis.
Artėjant žiemai, Maskva intensyviai apšaudo Ukrainą, tęsdama smūgius ir per praėjusią savaitę Abu Dabyje vykusias dvi derybų dienas.
V. Zelenskis teigė, kad pastaruoju metu Maskvos strategija buvo „pasirinkti vieną regioną kaip specialų taikinį ir kelias dienas sutelkti savo smūgius į jį – į (elektros) tinklus, į pastotes“.
Jis sakė, kad nuo rugsėjo pradžios labiausiai kentėjo centrinis Dnipropetrovsko regionas.
Dėl šių smūgių tūkstančiai Ukrainos civilių, krintant oro temperatūrai, dažnai lieka be elektros.
JAV ragina užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, tačiau diplomatinėmis pastangomis iki šiol nepavyko pasiekti persilaužimo ir artinantis dar vienai žiemai karas toliau tęsiasi.
Meras: Rusija numušė daugiau nei 100 į Maskvą nutaikytų dronų
Praėjusią naktį Rusija perėmė daugiau nei 100 į Maskvą nutaikytų dronų, pirmadienį pranešė sostinės meras.
Tai dar viena atakų banga likus kelioms dienoms iki prezidento Vladimiro Putino susitikimo su JAV ir Kinijos vadovais Kinijoje.
Viršūnių susitikimas Šendžene bus pirmasis toks V. Putino, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) susitikimas, tačiau JAV pareigūnai nurodo, kad Rusijos beveik penkerių metų karo prieš Ukrainą aptarti neketinama.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešimų serijoje platformoje „Telegram“ naktį ir pirmadienio rytą nurodė, kad Rusijos oro gynyba perėmė maždaug 139 dronus.
„Vietoje, kur nukrito nuolaužos, dirba pagalbos tarnybų specialistai“, – naujausiame pranešime teigė jis.
Jo pranešimai pasirodė po to, kai Ukrainos pajėgos smogė didelei Rusijos naftos chemijos gamyklai, naftos perdirbimo gamyklai ir karinės gamybos objektui.
Smūgiai Rusijai – pleška naftos bazės, Zelenskis prabilo apie pasiektą svarbų skaičių
Naktį į lapkričio 16-ąją Ukrainos bepiločiai orlaiviai atakavo Rostovo srities Azovo miestą. Vietos gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų. Kaip pagal liudininkų nuotraukas ir vaizdo įrašus nustatė „Astra“, dronų taikiniu tapo rajonas, kuriame įsikūrusi naftos bazė ir dujų skirstymo stotis (DSS). Po smūgių šiame rajone kilo gaisras. Ukrainos stebėsenos kanalo „Exilenova+“ duomenimis, dega tiek naftos bazė, tiek DSS.
Bendrovei „Fleš enerdži“ (ООО «Флэш энерджи») priklausanti naftos bazė yra skirta įvairių markių naftos produktams priimti, saugoti ir išduoti. Ją sudaro 10 rezervuarų, kurių bendras tūris viršija 6,5 tūkst. kubinių metrų. DSS priklauso bendrovei „Jug-Impeks“ (ООО «Юг-Импэкс»), kuri užsiima prekyba kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru bei panašiais produktais, taip pat jų saugojimu. Oficialiai valdžia atakos nekomentavo, rašoma „The Moscow Times“.
Atakos Rostovo srityje ir Krasnodaro krašte
Išvakarėse, lapkričio 15-ąją, dronai atakavo Rostovo srities Taganrogo miestą. Regiono gubernatoriaus Jurijaus Sliusario duomenimis, žuvo vienas žmogus, keturi buvo sužeisti. Dronų taikiniu tapo tiltas greitkelyje ir dvi elektros pastotės. Kaip rašo „Astra“, konkrečiai buvo apgadinta viena iš pastočių, tiekiančių elektrą miesto pramoninei zonai.
Taip pat praėjusią naktį Ukrainos dronai atakavo Krasnodaro kraštą. Regiono operatyvinis štabas pranešė, kad Severskajos rajone nukritus nuolaužoms nukentėjo trys žmonės, tarp jų – vaikas. Ilskio gyvenvietėje kilo gaisras vienos iš įmonių teritorijoje, pridūrė operatyvinis štabas, tačiau detalių nepatikslino. Šioje gyvenvietėje veikia Ilskio naftos perdirbimo gamykla, patenkanti į penketuką didžiausių Rusijos pietuose. Pastarąjį kartą dronai ją atakavo rugsėjo 26 dieną.
Zelenskis: sustabdėme daugiau nei 55 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų
„Šiandien buvo Michailo Drapato pranešimas apie ukrainietiškas tolimojo nuotolio sankcijas. Faktiškai kiekvieną dieną yra rezultatų. Ir apskritai mes jau sustabdėme daugiau kaip 55 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Tai visiškai teisingas mūsų atsakas į Rusijos atsisakymą deeskaluoti ir į jos smūgius mūsų energetikai“, – po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pranešimo pranešė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Ukraina dirbs su partneriais dėl dronų gamybos didinimo, ir išskyrė jų efektyvumą fronte: „Per spalį buvo daugiau kaip 50 tūkst. Rusijos nuostolių – žuvusių ir sužeistų. Per lapkritį turėtų būti panašus aukštas rodiklis. Mūsų kariai gali išlaikyti liniją, esu jiems už tai dėkingas. Reikia, kad partneriai taip pat išlaikytų, palaikytų“, – sakė jis.
Lapkričio 13 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patvirtino, kad buvo smogta Volgogrado naftos perdirbimo gamyklai „Lukoil-Volgogradneftepererabotka“, kuri yra viena didžiausių Rusijoje.
Lapkričio 11 d. Ukrainos bepiločiai orlaiviai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Omske, tačiau patvirtinimo apie pataikymą nebuvo. Omsko naftos perdirbimo gamyklos rajone buvo matyti pašvaistė, tikėtina, dėl degančių gamyklos fakelų, skirtų saugiam ir valdomam degiųjų dujų sudeginimui (toks procesas dažnai aktyvuojamas kilus atakos grėsmei).
„Reuters“ pranešė, kad po to, kai spalio pabaigoje Ukraina atnaujino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, naftos perdirbimo pajėgumai Rusijoje sumažėjo maždaug 30 procentų.
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Rekordinis smūgis Rusijai nuo karo pradžios, Krymo tilto arka „pasviro 15 laipsnių kampu“
Pirmadienio naktį virš Rusijos regionų ir Krymo buvo numušti 1 336 bepiločiai orlaiviai, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Remiantis žinybos suvestine, pagal numuštų dronų skaičių ši ataka pralenkė spalio 29-osios naktį vykusį antskrydį, kuris buvo didžiausias nuo karo pradžios.
Remiantis Rusijos gynybos ministerijos pareiškimu, dronai buvo numušti virš 15 šalies regionų, Krymo, taip pat Azovo ir Juodosios jūrų.
Apie 600 bepiločių nuo sekmadienio 17 valandos iki pirmadienio 8 ryto skrido Maskvos regiono link, pranešė sostinės meras Sergejus Sobianinas. Anot jo, 191 droną oro gynyba „neutralizavo artėjant prie Maskvos“.
Rostovo srityje, Azovo mieste, dėl atakos „kilo gaisrai keturiuose gamybiniuose objektuose“, pranešė regiono gubernatorius Jurijus Sliusaris. Remiantis leidinio „Astra“ geoanalize, gaisras tikriausiai pkilo rajone, kur yra dvi naftos bazės. Mieste nukentėjo trys žmonės, rašė J. Sliusaris. Jis taip pat pranešė apie dujotiekio apgadinimą Rostovo srities Millerovo rajone.
Iki šiandienos didžiausia naktine atataka į Rusijos regionus pagal sunaikintų bepiločių skaičių, remiantis Rusijos gynybos ministerijos pareiškimais, buvo antskrydis spalio 29-osios naktį. Tuomet Rusijos kariškiai ataskaitoje nurodė sunaikinę 1 214 dronų.
Vienas iš atakos taikinių tapo Krymo (Kerčės) tiltas. Apie smūgį statiniui pranešė Krymo vadovas Sergejus Aksenovas. Rusijos statytinis anonsavo eismo tiltu apribojimą „apytikriai iki dienos vidurio“. Apie ataką prieš objektą pranešė okupacinė valdžia, ukrainiečių OSINT ir Z kanalai. Žalos mastas kol kas neaiškus, tačiau „Mash“ tvirtina, kad smūgis teko į dešiniąją tilto arką iš Krymo pusės, todėl ji „vizualiai pasviro maždaug 15 laipsnių kampu“. Taip pat Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė naftos bazei ir dujų stočiai Rostovo srities Azovo mieste.