Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:32 | Švedijos užsienio reikalų ministrė pasirašė šalies stojimo į NATO paraišką

Švedijos užsienio reikalų ministrė Ann Linde antradienį pasirašė šalies stojimo į NATO paraišką per televizijos tiesiogiai transliuotą ceremoniją, pranešė suomių visuomeninis transliuotojas „Yle“.

11:14 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 27 900 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 201 lėktuvą, 167 sraigtasparnius, 1235 tankus, 3009 šarvuočius, 578 artilerijos pabūklus, 198 raketų sistemas, 13 laivų, 2109 mašinas, 76 kuro cisternas, 436 bepiločius orlaivius, 90 priešraketinės gynybos sistemų, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 43 specialiosios įrangos vienetus.

10:45 | Rusų pajėgos apšaudė Černihivo sritį, yra aukų

Apie tai rytiniame pranešime kalbėjo Černihivo srities valstybės administracijos pirmininkas Viačeslavas Čausas.

„Šis rytas Černihivo srityje – negeras. Ryte priešas paleido raketų atakas Desnos kaime. Ten dirba Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai ir teisėsaugos institucijos“, – sakė jis.

V. Čauso teigimu, preliminariais duomenimis, yra žuvusiųjų ir daug sužeistųjų.

„Tai dar kartą patvirtina tai, ką aš visą laiką sakau. Karas nesibaigė, nepaliko Černihivo srities, nepaliko mūsų miestų“, – pabrėžė jis ir ragino regiono gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų.

10:22 | JT siūlo Rusijai mainus

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas siūlo sušvelninti sankcijas Rusijai, jei ji sutiks atverti grūdų eksportą, kuris šiuo metu neįmanomas, nes Rusija blokuoja Juodąją jūrą. Apie tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis diplomatais.

A. Guterresas šiuo metu derasi su Rusija, Turkija ir kitomis šalimis, kad atvertų Ukrainos maisto produktų eksportą į pasaulio rinkas ir užkirstų kelią pasauliniam maisto stygiui.

Diplomatai mano, kad Rusija nevykdo rimtų derybų. Anot jų, Turkija išreiškė pasirengimą dalyvauti susitarimuose, įskaitant jūros išminavimą ir laivybos valdymą.

Mainais už grūdų blokados atlaisvinimą A. Guterresas siūlo grąžinti rusišką ir baltarusišką kalį į pasaulio rinką. Rusijos ir Ukrainos atstovai Jungtinėse Tautose atsisakė komentuoti šį klausimą.

Kol kas JT Saugumo Taryba negali priimti rezoliucijos, kuri įpareigotų Rusiją atidaryti Ukrainos jūrų uostus, nes Rusijos Federacijos atstovai greičiausiai vetuos šią rezoliuciją.

Todėl šalys, kurios priklauso nuo Ukrainos grūdų, darys spaudimą Maskvai, kad ji leistų bent ribotai pristatyti produkciją, lydimą laivais su tarptautinių organizacijų ar Rusijai neutralios ar draugiškos šalies vėliavomis.

09:56 | Tęsiasi Mariupolio gynėjų evakuacija

Ukrainos pareigūnai nurodė, kad antradienį dedamos pastangos evakuoti paskutinius metalurgijos komplekse „Azovstal“ įsitvirtinusius pietrytinio Mariupolio uostamiesčio gynėjus, per ankstesnę gelbėjimo operacija išvežus šimtus karių.

Didelis pramonės kompleksas tapo ukrainiečių pasipriešinimo Rusijos invazijai simboliu. Apie 600 karių, įsitvirtinusių požeminiuose tuneliuose ir bunkeriuose, tebesikauna, neleisdami Rusijos pajėgoms paskelbti visiškos pergalės strategiškai svarbiame uostamiestyje.

Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (8 nuotr.) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) +4 Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį daugiau kaip 260 karių buvo evakuoti humanitariniais koridoriais į teritorijas, kontroliuojamas Rusijos ir promaskvietiškų separatistų pajėgų. Ukrainos gynybos ministerija nurodė, kad vėliau tikimasi surengti tolesnę „apsikeitimo procedūrą“.

„Kalbant apie gynėjus, tebesančius „Azovstal“ teritorijoje, valstybė imasi visos būtinų gelbėjimo priemonių“, – sakoma ministerijos pranešime, paskelbtame per platformą „Telegram“.

„Mariupolio gynėjų dėka Ukraina įgijo kritiškai svarbaus lauko suformuoti rezervus ir pergrupuoti pajėgas bei gauti pagalbos iš partnerių, – sakė gynybos viceministrė Hana Maliar. – Ir jie įvykdė visus savo uždavinius, Tačiau „Azovstal“ neįmanoma deblokuoti karinėmis priemonėmis.“

09:34 | Netoli Kyjivo – naujas masinis kapas, tarp aukų – ir Čekijos pilietis

Netoli Makarivo, Kyjivo srityje, rasta masinė nužudytų civilių kapavietė. Tarp jų – ir Čekijos pilietis, praneša Ukrainos policija.

Duobėje Kyjivo sostinės srityje rasti trijų vyrų kūnai, tarp jų ir vienas užsienietis – Čekijos pilietis, Ukrainos policijos spaudos tarnybą cituoja UNIAN. Pranešama, kad žuvusieji buvo sušaudyti Rusijos pajėgų. Netoli kapo rasta

Duobėje buvo trijų vyrų, tarp jų ir vieno užsieniečio, kūnai. Žuvusiuosius, policijos teigimu, sušaudė įsibrovėliai. Netoli kapo rasta ir rusiška F-1 granata.

„Du žmonės žuvo nušauti į galvą, vienas į pilvą. Kapavietėje rasti vieno iš aukų, Čekijos piliečio, dokumentai. Likusių dviejų asmenų tapatybės šiuo metu nenustatytos, tačiau jie vilkėjo civilių drabužiais“, – pranešė Kyjivo srities policijos vadovas Andrejus Nebitovas.

Nustatyta, kad Čekijos pilietis dar prieš karą dirbo Ukrainoje sunkvežimio vairuotoju, o prasidėjus karo veiksmams tapo savanoriu.

09:06 | Rusija praneša apie apšaudymą

Rusijos vakarinės Kursko provincijos, besiribojančios su Ukraina, kaimas antradienį buvo apšaudytas, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė regiono gubernatorius Romanas Starovoitas, tačiau sužeistųjų nebuvo, nors apgadinti trys namai ir mokykla.

08:45 | Londonas: Suomija ir Švedija turėtų „kaip įmanoma greičiau“ integruotis į NATO

Jungtinė Karalystė pirmadienį pasveikino Švedijos ir Suomijos sprendimus pateikti paraiškas dėl narystės NATO, ragindama „kaip įmanoma greičiau“ integruoti šias šalis į Aljansą.

„Jungtinė Karalystė tvirtai remia Suomijos ir Švedijos paraiškas dėl narystės NATO“, – pareiškime nurodė britų užsienio reikalų sekretorė Liz Truss, pabrėždama, kad „jų įstojimas sustiprins kolektyvinį Europos saugumą“.

08:22 | JK: Rusija, tikėtina, imsis stipriai bombarduoti Donbasą

Rusijos kariuomenės padarytos žalos mastas į šiaurę nuo Kyjivo rodo Rusijos norą panaudoti artileriją apgyvendintose vietovėse, naujausioje žvalgybos naujienoje nurodė Jungtinės Karalystė Gynybos ministerija ir pridūrė, kad Maskva ateinančiomis savaitėmis greičiausiai labiau pasikliaus artilerija Donbase.

„Apskaičiuota, kad Černihivo srityje į šiaurę nuo Kyjivo buvo sugriauta arba apgadinta apie 3500 pastatų, 80 proc. žalos padaryta gyvenamiesiems pastatams. Šios žalos mastas rodo Rusijos pasirengimą panaudoti artileriją prieš apgyvendintas teritorijas.

Tikėtina, kad Rusija, nenorėdama rizikuoti koviniais lėktuvais ir turėdama ribotą galimybę pasiekti savo taikinius, vis labiau pasitelks beatodarišką bombardavimą artilerija“, – rašoma ministerijos ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2022

07:55 | Rusai iš visų jėgų bandys apsaugoti pasienį

Rusijos pasitraukimas iš Charkivo apylinkių skiriasi nuo ankstesnių Rusijos pasitraukimų iš Kyjivo ir kitų miestų, kai jie traukėsi atgal į Rusijos teritoriją, teigia JAV Karo studijų centras (ISW). Šį kartą skirtumas tas, kad Rusijos pajėgos bando išlaikyti poziciją Ukrainoje.

„Rusų karių grupė aplink Charkivo miestą ypač stengiasi apsaugoti pasienį ir neleisti Ukrainos kariuomenei veržtis toliau į šiaurę.

Rusijos kariai gali siekti išlaikyti pozicijas Ukrainoje ir tęsti artilerijos smūgius į ukrainiečių pozicijas, kad Ukrainos pajėgos nepatektų į poligoną Belgorodo pakraštyje, svarbiame Rusijos mieste ir viename pagrindinių Rusijos karinių pajėgų taške.

Kitu atveju rusai gali tikėtis surengti kontrpuolimą, kad stumtųsi į pietus link Charkivo, nors mažai tikėtina, kad tokios pastangos bus sėkmingos“, – rašoma naujausioje ISW analitikų analizėje.

07:31 | Luhanske, rusų pajėgoms apšaudžius Severodonecko miestą, žuvo 10 žmonių

Pasak Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus, labai sunku patikrinti sprogimų vietas ir griuvėsius, ieškant aukų, dėl naujų apšaudymų.

In #Severodonetsk, #Luhansk region as a result of shelling 10 people were killed.



According to the head of the Luhansk regional administration Serhiy Haidai, it is extremely difficult to check the terrain due to new shelling. pic.twitter.com/x2QiAtt8C6 — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022

06:57 | Ukraina pranešė apie daugiau kaip 260 karių evakuaciją iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje

Ukrainos pajėgų pulkas „Azov“, atkakliai gynęs „Azovstal“ metalurgijos įmonę Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje, pirmadienį paskelbė įvykdęs savo misiją, kai daugiau kaip 260 karių, įskaitant kai kuriuos sunkiai sužeistus, buvo evakuoti ir išvežti į Maskvos kontroliuojamas teritorijas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad evakuacija į prorusiškų separatistų kontroliuojamą teritoriją buvo atlikta siekiant išgelbėti karius, ištisas savaites atlaikiusius nesiliaujančias Rusijos atakas ir bombardavimus „Azovstal“ požeminių tunelių labirinte. Jis nurodė, kad „sunkiai sužeistiesiems“ teikiama medicinos pagalba.

„Ukrainiečių didvyriai Ukrainai reikalingi gyvi. Tai mūsų principas“, – sakė jis.

Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (8 nuotr.) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) +4 Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX) Iš „Azovstal“ išvyko keliolika autobusų su Mariupolio gynėjais (nuotr. SCANPIX)

06:29 | Klyčko nepataria grįžti į Kyjivą

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko vis dar pataria gyventojams, pabėgusiems į saugesnę vietą, ten ir likti, o ne grįžti į Ukrainos sostinę.

„Negalime 100 proc. garantuoti saugumo visiems“, – BBC sakė meras.

Rusijos pajėgos pasitraukė iš Kyjivo ir perorientavo puolimą į šalies rytus, kai anksčiau per invaziją buvo atstumtos iš sostinės apylinkių.

V. Klyčko sakė, kad miestas „pamažu atgyja“ ir vėl atsidaro kavinės ir barai, tačiau perspėjo, kad Kyjivas tebėra „Rusijos agresorių taikinys“ – vis dar skamba įspėjimai apie oro antskrydžius ir galioja naktinė komendanto valanda.

Jis apskaičiavo, kad mažiausiai milijonas sostinės gyventojų negrįžo į miestą, ir sakė, kad Kyjivas „vis dar tuščias“, šalį nusiaubė karas, sugadinta infrastruktūra ir didėjantis nedarbas.

06:04 | Raketų smūgiai šalia Lenkijos

Remiantis Lvivo regiono karinės administracijos vadovo Maksimo Kozyckio informacija, ankstų antradienio rytą Rusija raketomis apšaudė Ukrainos karinę bazę, esančią maždaug už 15 kilometrų nuo sienos su Lenkija.

Lvivo centre apie 00:45 val. vietos laiku, netrukus po to, kai nuaidėjo oro pavojaus sirenos, pasigirdo sprogimų serija. CNN komandos narys mieste matė suveikusią oro gynybos sistemą, įsižiebiančią į šiaurės vakarus – Javorivo karinės bazės kryptimi maždaug už 40 km.

⚡️⚡️ #Ukrainian media reported that #Lviv was attacked by the largest missile strike since the beginning of the war. pic.twitter.com/Yx5BzdvJTK — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Pasak M. Kozyckio, Ukrainos oro gynybos sistemos sureagavo į ataką. Lvivo meras Andrijus Sadovyj įraše savo „Facebook“ puslapyje sakė negalintis patvirtinti jokios informacijos apie galimus raketų smūgius pačiame Lvive.

Nuo karo pradžios į Javorivą buvo taikomasi mažiausiai tris kartus. Per pirmąjį išpuolį kovo 13 dieną žuvo daugiau nei 30 žmonių.

Ukrainos mamos (7 nuotr.) Mamos Ukrainoje Mamos Ukrainoje Mamos Ukrainoje +3 Mamos Ukrainoje Mamos Ukrainoje Mamos Ukrainoje Mamos Ukrainoje

Svarbiausi pirmadienio įvykiai

► Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Suomijos ir Švedijos sprendimas įstoti į NATO nepagerins Europos saugumo.

► Ukrainos rytinės Luhansko srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad praėjusią naktį per rusų pajėgų smūgius ligoninei Sjeverodonecko mieste du žmonės žuvo ir dar devyni, įskaitant vaiką, buvo sužeisti.

► Ukraina paskelbė, kad jos pajėgos susigrąžino kontrolę prie sienos su Rusija netoli antro pagal dydį šalies miesto Charkivo, kuris buvo nuolat apšaudomas nuo Maskvos invazijos pradžios.

► Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pareiškė, jog nėra jokių garantijų, jog 27 šalių Bendrijai pavyks greitai sutarti dėl naujų sankcijų Rusijai, nes nedidelė Vengrijos vadovaujama šalių grupė prieštarauja naftos embargui.

► Rusija pirmadienį perspėjo, kad Suomijos ir Švedijos apsisprendimas stoti į NATO karinį aljansą yra „didelė klaida“.

► Ukraina pirmadienį ruošėsi naujoms Rusijos pajėgų atakoms rytiniame Donbaso regione, bet Kyjivas nurodė, kad jo kariuomenės kontratakos ties šiaurės rytiniu Charkivo miestu įgijo pagreitį.