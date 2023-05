Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:37 | Sprogimai Mariupolyje

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad laikinai okupuotame Mariupolyje pasigirdo sprogimai.

„Žinoma apie tris galingus sprogimus, kuriuos išgirdo mariupoliečiai. Anksčiau nukentėjo okupantų personalo buvimo vieta Mariupolio oro uosto teritorijoje", – praneša Mariupolio miesto taryba.

21:28 | Lenkijoje rasta rusiškos raketos kovinė galvutė

„Nexta“ skelbia, kad Lenkijoje buvo rasta prieš kelis mėnesius nukritusios rusiškos raketos kovinė galvutė.

Skelbiama, kad joje nebuvo sprogmenų ir keliama versija, kad ji buvo jaukas Ukrainos oro gynybai suveikti.

21:04 | Medvedevas: Rusija 2023 metais į kariuomenę priėmė per 100 tūkst. žmonių

Maskvai ieškant savanorių savo puolimui Ukrainoje, į Rusijos kariuomenę šiemet įstojo daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, penktadienį pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas.

Kyjivui rengiantis kontrpuolimui po ne vieną mėnesį trukusios aklavietės Rytų Ukrainos fronte, Maskva pastaraisiais mėnesiais vykdė agresyvią verbavimo į kariuomenę kampaniją.

„Nuo sausio 1-osios iki gegužės 19 dienos į ginkluotųjų pajėgų gretas pagal sutartis ir į savanorių junginius priimta 117 400 žmonių“, – pareiškė D. Medvedevas.

Pasak buvusio Rusijos prezidento, kuris dabar yra Kremliaus Saugumo Tarybos vadovo pavaduotojas, Rusijos pareigūnai ir toliau verbuoja karius pagal sutartis.

Pernai rugsėjį prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė vadinamąją dalinę karinę mobilizaciją – pirmąją Rusijoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Tai sukėlė šoką visoje šalyje ir paskatino dešimtis tūkstančių žmonių bėgti iš Rusijos.

Tad, siekdama išvengti antrosios mobilizacijos bangos, Maskva pasirinko plataus masto reklamos kampaniją, tikėdamasi suvilioti rusus dosniomis finansinėmis išmokomis.

Savo tikslų valdžia neskelbia, tačiau įvairūs skaičiavimai rodo, kad Maskva galbūt mėgina užverbuoti 400 tūkst. savanorių.

20:35 | Okupantai nejuokais išsigandę: rusai ieško būdų, kaip palikti Krymą

Kontrpuolimo bijantys okupantai ieško budų, kaip palikti Krymą, sako Ukrainos pietų pajėgų atstovė Natalija Humeniuk.

„Jie toliau krauna daiktus, suvokia savo neraminančią situaciją ir iš principo studijuoja žemėlapius, galimus išvažiavimo variantus “, – sakė N. Humeniuk.

Anot jos, vadinamasis Krymo tiltas išlieka pagrindiniu keliu iš pusiasalio. Tačiau ji pridūrė: „tiltas bijo audros“.

„Be to, jie naudojasi keltų perkėla ir vis dar tikisi, kad iš dalies galės praplaukti laikinai užimtą žemyninę Ukrainos dalį. Tačiau kiekvieną kartą jie vis labiau nerimauja ir bando ieškoti alternatyvių būdų“, – sakė N. Humeniuk.

20:13 | Zelenskis sveikina Bideno sprendimą remti „naikintuvų koaliciją“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino JAV sprendimą remti tarptautinę „naikintuvų koaliciją“.

V. Zelenskis apie tai parašė socialiniame tinkle „Twitter“.

„Džiaugiuosi istoriniu JAV prezidento Joe Bideno sprendimu remti tarptautinę „naikintuvų koaliciją“. Tai žymiai sustiprins mūsų kariuomenę danguje. Tikiuosi, kad per G-7 viršūnių susitikimą Hirosimoje aptarsiu praktinį šio sprendimo įgyvendinimą. “, – rašė prezidentas.

19:48 | Darbo jėgos Rusijoje trūksta labiausiai nuo 1996-ųjų

Rusijoje užfiksuotas didžiausias darbo jėgos stygius nuo tada, kai prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą atėjo į valdžią, ir šis deficitas neabejotinai sietinas su mobilizacija šalyje Kremliaus sukeltam karui Ukrainoje, skelbia leidinys „Politico“.

Rusijos Jegoro Gaidaro ekonominės politikos instituto, kuris kiekvieną mėnesį apklausia maždaug tūkstančio šalies pramonės įmonių vadovus, naujausi tokių tyrimų rezultatai parodė, kad praėjusį mėnesį 35 proc. įmonių trūko darbuotojų, ir šis rodiklis – rekordinis nuo 1996-ųjų.

Pasak instituto, darbuotojų trūkumą iš dalies lėmė nuo pernai rugsėjo Rusijoje prasidėjusi „dalinė mobilizacija“.

Rusijos leidinys RBC paskelbė, kad naujausių apklausų rezultatus konferencijoje ketvirtadienį pristatęs instituto verslo tyrimų vadovas Sergejus Ciuchlo pabrėžė, jog darbuotojų trūkumas yra „gili ir ilgalaikė problema“, stabdanti šalies pramonės plėtrą.

Jis pažymėjo, jog labiausiai trūksta darbuotojų lengvosios pramonės ir mechanikos inžinerijos įmonėms. Ekspertas pridūrė, kad nors Vakarų prekių ženklų, tokių kaip „McDonald's“ ir „Starbucks“, pasitraukimas iš šalies suteikė galimybių vietos verslininkams, dabartinis darbuotojų stygius reiškia, kad „atsilaisvinusių darbo vietų tiesiog nėra kam užimti“.

V. Putinas praėjusį mėnesį pripažino, kad šalyje „nepakanka darbuotojų“, o ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas prieš tai sakė, kad mokymo ir darbo našumo problemos šalyje tampa „išgyvenimo klausimais“.

19:27 | CNN: Bidenas patvirtino, kad JAV prisidės prie Ukrainos pilotų mokymų valdyti naikintuvus F-16

JAV prezidentas Joe Bidenas patikino G-7 lyderius, kad JAV rems pastangas apmokyti ukrainiečių pilotus valdyti vakarietiško tipo orlaivius, įskaitant naikintuvus F-16.

Apie tai skelbia CNN, kurie remiasi aukšto rango pareigūnu JAV administracijoje, praneša „Ukrinform“.

„Kaip ir tikėtasi, treniruotės vyks ne JAV, o visa apimtimi Europoje. Tačiau amerikiečių personalas dalyvaus mokymuose kartu su sąjungininkais ir partneriais“, – pareigūną citavo leidinys.

Manoma, kad tai užtruks keletą mėnesių.

„Kadangi ateinančiais mėnesiais pratybos tęsis, jose dalyvaujančių šalių koalicija spręs, kada parūpinti orlaivių, kiek ir kas juos aprūpins“, – pažymėjo pareigūnas.

19:00 | Rusijos grūdų eksportas šiais žemės ūkio metais – rekordinis

Rusija nuo šių metų ūkio metų pradžios (praėjusių kalendorinių metų vidurio) iki praėjusio mėnesio pabaigos eksportavo rekordinį per tokį laikotarpį kiekį grūdų – 50,7 mln. tonų, skelbia Rusijos žiniasklaida, cituodama šalies žemės ūkio rinkos ekspertus.

Bendrovės „Rusagrotrans“ analitikų skaičiavimais, vien tik kviečių eksportas per šį laikotarpį siekė 41 mln. tonų ir buvo 10,7 proc. didesnis nei prieš metus.

Rusijos ekspertų naujausiomis prognozėmis, per visus šiuos žemės ūkio metus šalis turėtų eksportuoti 59,3 mln. tonų grūdų, iš jų 48 mln. tonų turėtų sudaryti kviečiai.

Šių metų Rusijos bendro grūdų derliaus prognozė, pagerėjus gamtinėms sąlygos šalies pietinėje dalyje, pagerinta iki beveik 130 mln. tonų, o vien tik kviečių – iki ne mažiau kaip 81 mln. tonų.

Nacionalinė statistikos tarnyba „Rossat“ skelbė, jog 2022-aiaisis šalyje buvo prikulta kiek daugiau nei 150 mln. tonų grūdų.

18:38 | „Volkswagen“ užbaigė savo aktyvų Rusijoje pardavimą

Vokietijos automobilių gamintoja „Volkswagen“ penktadienį pranešė užbaigusi savo aktyvų Rusijoje pardavimą vietos platinimo grupei „Avilon“, pasitraukdama iš šalies po Maskvos invazijos į Ukrainą.

Pardavimas apima gamyklą Kalugoje į pietvakarius nuo Maskvos, kurioje dirba apie 4 tūkst. žmonių ir kuri per metus gali pagaminti 225 tūkst. transporto priemonių.

„Naujoji savininkė įsigis visas patronuojamųjų įmonių Rusijoje akcijas“, – sakoma „Volkswagen“ grupės pranešime.

„Sandoriui pritarė Rusijos vyriausybės institucijos“, – priduriama jame.

Kaip ir kitos didžiosios automobilių gamintojos, „Volkswagen“ pernai sustabdė savo veiklą Rusijoje, Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, į kurią Vakarų šalys atsakė griežtomis sankcijomis.

18:13 | Nerami situacija aplink Zaporižios atominę elektrinę: ruošdamiesi bėgti rusai užminuoja apylinkes

Skelbiama, kad aplink Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, buvo iškastos naujos tranšėjos ir padėtos minės.

„Reuters“ skelbia, kad rusai jau kelis mėnesius yra įrengę apšaudymo pozicijas kai kuriuose elektrinės pastatuose.

Savo ruožtu Ukrainos „Enerhoatom“ vadovas Petro Kotinas mano, kad Rusijos kariai bus priversti trauktis, jei supras, kad vienintelis maršrutas, jungiantis Zaporižios AE su okupuotu Melitopoliu, buvo nutrauktas. Leidinys „Freedom“ pažymi, kad tai kelias, suteikiantis Rusijos Federacijai sausumos koridorių į okupuotą Krymą.

„Mano nuomone, jie ruošiasi evakuacijai, todėl viską veža į vieną vietą, kad būtų pasiruošę viską pasiimti ir iš ten išvykti“, – pridūrė P. Kotinas.

17:34 | Zaporižioje okupantai panikuoja dėl kontrpuolimo: bando užtvindyti laukus

Artėjantis Ukrainos pajėgų kontrpuolimas sėja paniką okupantų gretose. Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško sako, kad rusai ėmėsi priemonių, bijodami artėjančio Ukrainos smūgio, skelbia UNIAN.

Pasak J. Malaško, okupantai bando užtvindyti laukus.

„Rusų kareiviai užtvindo laukus Vasiljevskio rajone, kelia vandens lygį kanaluose, kasa užtvankas, tvindo laukus ir visą fronto liniją, ruošiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui ir jų sugrįžimui namo“, – sakė jis.

Taip pat, anot J. Malaško, padaugėjo rusų atakų. Pasak jo, rusai suintensyvino atakas aviacija, daugkartinėmis raketų paleidimo sistemomis ir artilerija.

„Smūgiais prieš taikias gyvenvietes okupantai bando stabdyti mūsų kontrpuolimą. Jau maždaug mėnesį stebime ir okupantų plėšikavimą: iš Zaporižios atominės elektrinės išnešami dokumentai, iš žmonių namų – asmeniniai daiktai. Blokuodami maisto tiekimą, okupantai įveda priverstinę evakuaciją. Po išvežimo žmonės paliekami likimo valiai“, – informavo J. Malaško.

17:11 | JAV iždas: Rusijos pajamos iš naftos gerokai susitraukė įvedus viršutinę ribą

Rusijos pajamos iš naftos smarkiai sumažėjo po to, kai Vakarų šalys nustatė viršutines ribas rusiškos naftos kainoms, atsakydamos į Maskvos invaziją į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė JAV iždas.

„Nepaisant plačiai paplitusio pradinio rinkos skepticizmo dėl kainų viršutinės ribos, rinkos dalyviai ir geopolitiniai analitikai dabar pripažino, kad viršutinės kainų ribos leido pasiekti abu susijusius tikslus“, – teigiama Iždo ataskaitoje.

Nustačius 60 JAV dolerių už barelį viršutinę ribą, dėl kurios sutarė Didysis septynetas (G-7), Europos Sąjunga ir Australija, Rusijos pajamos iš naftos sumažėjo nuo 35 proc. viso Rusijos biudžeto prieš karą iki 23 proc. šiais metais, pranešė Iždas.

Iždas, remdamasis Rusijos finansų ministerijos duomenimis, pažymėjo, kad Maskvos pajamos iš naftos nuo šių metų sausio iki kovo sumažėjo daugiau nei 40 proc., palyginti su analogišku laikotarpiu praėjusiais metais.

Pajamos mažėjo nepaisant bendro Rusijos naftos eksporto į šalis, įskaitant Indiją, išaugusio per praėjusius metus.

16:54 | Rusija apšaudė vieną iš Ukrainos šiluminių elektrinių

Rusijos pajėgos apšaudymo metu pataikė į vieną iš Ukrainos šiluminių elektrinių. Skelbiama, kad stotis nustojo veikti, praneša „Nexta“.

Ukrainos energetikai nenurodo, kuri šiluminė elektrinė nukentėjo. Tačiau pažymima, kad smūgio metu sugadintos pagrindinės linijos.

16:33 | Lenkija prašo Kinijos pasmerkti Rusijos agresiją Ukrainoje

Varšuvoje vykusiame susitikime su Kinijos specialiuoju pasiuntiniu Ukrainai Li Hui Lenkija penktadienį paragino Pekiną pasmerkti Rusijos agresiją Ukrainoje, pranešė lenkų užsienio reikalų ministerija.

Užsienio reikalų viceministras Wojciechas Gerwelis „išreiškė viltį, kad Kinija... pasmerks Rusijos agresiją ir darys spaudimą Rusijai, kad ji vėl pradėtų laikytis tarptautinės teisės principų“, sakoma ministerijos pareiškime.

16:12 | Zelenskis: kai kurių arabų šalių lyderiai ignoruoja Rusijos invaziją į Ukrainą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, penktadienį sakydamas kalbą Arabų lygos aukščiausiojo lygio susitikime Saudo Arabijoje, apkaltino kai kuriuos arabų šalių lyderius ignoruojant Rusijos invazijos į jo šalį baisumus.

„Deja, pasaulyje ir čia, tarp jūsų, yra tokių, kurie užmerkia akis prieš... neteisėtas aneksijas“, – sakė V. Zelenskis aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams, ragindamas juos sąžiningai pažvelgti į karą.

15:48 | Leyen: Ukraina ir Rusija neturėtų derėtis lygiomis sąlygomis

Ukraina ir Rusija neturėtų ieškoti taikaus sprendimo lygiomis sąlygomis, penktadienį per G7 viršūnių susitikimą Japonijoje pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

„Mes visi norime, kad šis karas baigtųsi. Ukrainiečiai labiausiai nori taikos, bet, žinoma, teisingos taikos. Taikos derybos, kuriose sulyginamas agresorius ir auka, turi būti atmestos. Turime remti prezidento Zelenskio pastangas gauti paramos jo Taikos formulei“, – sakė G7 viršūnių susitikime penktadienį kalbėjo U. von der Leyen.

Didžiojo septyneto grupės lyderiai penktadienį susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai.

To imtasi po to, kai Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga atskirai paskelbė apie naujas pastangas dar labiau sugriežtinti spaudimą Maskvai, praėjus 15 mėnesių po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo savo plataus masto invaziją į Ukrainą.

15:08 | Cichanouskaja: penki baltarusiai žuvo kovodami už Ukrainą Bachmute

Lietuvoje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė penktadienį pranešė, kad penki Ukrainos pusėje kovojančio baltarusių pulko nariai žuvo Bachmute, konflikto draskomame mieste Rytų Ukrainoje.

„Skauda širdį dėl penkių baltarusių Konstantino Kalinausko pulko narių, kovojančių už Ukrainą Bachmute, žūties“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja.

14:39 | Ukraina: rusai į pasienį atsiuntė sabotažo grupes

Specialiosios pajėgos atvyko į Rusijos Kursko sritį vykdyti sabotažo ir kontrsabotažo veiklos pasienyje su Ukraina, taip pat kelti Rusijos karių moralę, skelbia Ukrainos nacionalinės rezistencijos centras, rašo „Focus“.

„Pasienyje su Ukraina, Rusijos Federacijos Kursko srities Tetkino kaime, pogrindininkai užfiksavo elitinių dalinių, pavaldžių Rusijos Vyriausiosios žvalgybos valdybai (GRU), dislokavimą“, – skelbia centras.

Kaip skelbia centras, anot pogrindininkų, į Kurską atvyko 3-iosios atskiros specialiosios paskirties sargybinių brigados ir 22 atskiros specialiosios paskirties sargybinių brigados.

Ukrainos nacionalinės rezistencijos centro teigimu, pagrindiniai padalinių uždaviniai yra: kontrsabotažinė veikla pasienio zonoje po sėkmingų partizanų operacijų, sabotažas ir Rusijos Federacijos karių moralės kėlimas.

14:09 | Rusijos teismas skyrė Kremliaus kritikui piniginę baudą už komentarus apie karą Ukrainoje

Jekaterinburgo miesto teismas žinomam Kremliaus kritikui Jevgenijui Roizmanui penktadienį skyrė 260 000 rublių (apie 3 000 eurų) baudą baudžiamojoje byloje už komentarus apie karą Ukrainoje.

Rusijos prokurorai ketvirtadienį pareikalavo J. Roizmaną pripažinti kaltu ir skirti jam piniginę baudą dėl kaltinimų Rusijos kariuomenės diskreditavimu.

Balandžio pradžioje prasidėjusiame teismo procese 60-metis buvęs meras savo kaltės nepripažino. Jam grėsė iki penkerių metų kalėjimo.

„Mano nuomone, šiomis aplinkybėmis tai yra išteisinamasis nuosprendis“, – po nuosprendžio paskelbimo sakė J. Roizmanas ir pridūrė, kad neketina teikti apeliacijos.

J. Roizmanas kaltintas diskreditavęs Rusijos kariuomenę komentaruose apie Maskvos karinę intervenciją Ukrainoje 2022 metų liepą paskelbtame vaizdo įraše „YouTube“ platformoje.

13:43 | G-7 susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai, siekiant finansiškai palaužti jos karo mašiną

Didžiojo septyneto (G-7) grupės lyderiai penktadienį susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai.

To imtasi po to, kai Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga atskirai paskelbė apie naujas pastangas dar labiau sugriežtinti spaudimą Maskvai, praėjus 15 mėnesių po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo savo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Japonijos Hirošimos mieste susitikę G-7 šalių vadovai pareiškė toliau sieksiantys apriboti Rusijos galimybes patekti į jų ekonomiką.

„Išplėsime savo veiksmus ir užtikrinsime, kad visų Rusijos agresijai svarbių prekių eksportas... būtų ribojamas visose mūsų jurisdikcijose“, – sakoma jų pareiškime.

„Mes neleisime Rusijai naudotis G-7 technologijomis, pramonine įranga ir paslaugomis, kuriomis ji remia savo karo mašiną“, – pridūrė grupė, kuriai priklauso JK, JAV, Japonija, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Italija ir ES.

13:11 | Sakartvele nusileido pirmasis nuo 2019-ųjų Rusijos keleivinis lėktuvas – AFP

Rusijos keleivinis lėktuvas penktadienį pirmą kartą nuo 2019 metų nusileido Sakartvele, rusų prezidentui Vladimirui Putinui praėjusią savaitę priėmus sprendimą panaikinti skrydžių draudimą.

Sostinės Tbilisio oro uoste dirbantis naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad oro bendrovės „Azimut“ lėktuvas nusileido 13 val. 17 min. vietos (12 val. 17 min. Lietuvos) laiku.

Rusų laineris pirmą kartą per ketverius metus iš Maskvos į Tbilisį išskrido penktadienio rytą. Sakartvelo opozicinės partijos pažadėjo jį pasitikti protestais oro uoste.

12:46 | Ukraina numušė mažiausiai vieną rusų naikintuvą, naudodami JAV oro gynybos sistemas „Patriot“ – CNN

JAV gynybos ministerijos ir Kongreso atstovai CNN patvirtino, kad Ukraina panaudojo amerikiečių zenitinį raketų kompleksą „Patriot“ numušti mažiausiai vieną rusų naikintuvą. Amerikiečiai akcentuoja, kad „tai yra pačios Ukrainos reikalas spręsti, kaip panaudoti jiems suteiktas oro gynybos sistemas“.

12:30 | Maskva tvirtina S. Šoigu aplankius karius okupuotoje Ukrainoje

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apsilankė karinėje vadavietėje Ukrainos pietiniame Zaporižios regione ir susitiko su kariais, penktadienį pranešė Maskva.

„Sergejus Šoigu apžiūrėjo vienos iš „Vostok“ kariuomenės grupės priešakinį vadavietės postą Zaporižios srityje“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Kur tiksliai lankėsi ministras, nenurodoma. Gynybos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip S. Šoigu sraigtasparniu skrenda virš laukų, o kitame kadre jis sėdi susitikime su vadais.

Rusijos kariai nuo 2022 metų kovo yra okupavę dalį Zaporižios regiono. Regiono centrą, Zaporižios miestą, ir toliau kontroliuoja Ukraina.

Anksčiau rusų smogikų „Wagner“ vadas J. Prigožinas ragino S. Šoigu apsilankyti karščiausiame fronto taške Bachmute.

11:55 | Hoffmannas: Rusija dabar itin silpna

Pastarosiomis dienomis Ukraina teigė numušusi Rusijos hipergarsinę raketą „Kinžal“, kuri, Vladimiro Putino teigimu, yra „neįveikiama“.

Paprastai manoma, kad užpuolikas turi pranašumą, kai kalbama apie raketas, nes jas šaudyti yra lengviau nei nuo jų apsiginti, tačiau Ukrainoje „puolimo ir gynybos balansas apsivertė aukštyn kojomis“, teigia Fabianas Hoffmannas, mokslinis tyrėjas Oslo branduoliniame projekte, rašo „Sky News“.

„Tai tikrai nepaprastas pokytis, – pridūrė jis. – Atrodo, kad Rusija taip pat prarado arba šiuo metu praranda savo pranašumą dėl didelio nuotolio smogimo galimybių. Rusijos raketos perimamos masiškai, o Ukraina pagaliau pradėjo gauti britų ilgojo nuotolio raketas „Storm Shadow“.

Jis akcentavo, kad, skirtingai nei Ukraina, Rusija neturi veiksmingos priešraketinės gynybos sistemos, kuri atremtų sparnuotųjų raketų grėsmes.

„Mano nuomone, Rusija šiame kare niekada neatrodė silpnesnė nei dabar. Jos bandymas pulti žiemą beviltiškai žlugo, – kalbėjo mokslininkas. – Konvenciniu lygmeniu Rusijos pozicijos tik silps. Tikėtino scenarijaus, kur Rusijos konvencinė karinė galia padidės, nebėra“.

11:13 | JK paskelbė naujų sankcijų Rusijai, įskaitant deimantų draudimą

Jungtinė Karalystė penktadienį pristatė naujas sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš deimantų ir kelių metalų importą siekiant pakirsti Maskvos galimybes finansuoti savo karą Ukrainoje.

Prieš Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Japonijoje Londonas paskelbė, kad įves draudimą rusiškiems deimantams, variui, aliuminiui ir nikeliui, be to, į sankcijų sąrašus įtrauks daugiau subjektų, priklausančių Maskvos kariniam pramoniniam kompleksui.

Rusijos prekyba deimantais vertinama 4–5 mlrd. dolerių (3,7–4,6 mlrd. eurų) per metus.

Vėliau Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad pagal naujas sankcijas bus įšaldytas 86 žmonių ir organizacijų turtas. Tarp šių organizacijų yra kompanijų, susijusių su grūdų vogimu iš Ukrainos, su Rusijos energijos šaltinių gabenimu.

Nurodoma, kad sankcijos taip pat nukreiptos prieš pažangias karines technologijas ir dar likusius pajamų šaltinius.

10:39 | Rusijos premjeras kitą savaitę lankysis Kinijoje

Gegužės 23–24 dienomis Kinijoje lankysis Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas, penktadienį pranešė kinų užsienio reikalų ministerija.

„Valstybės tarybos premjero Li Qiango kvietimu Rusijos Federacijos ministras pirmininkas Mišustinas gegužės 23–24 dienomis su oficialiu vizitu lankysis Kinijoje“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai Wang Wenbino pranešime.

10:00 | Medvedevas pareiškė: Baltijos šalys – Rusijos provincijos

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas Baltijos šalis pavadino Rusijos provincijomis, o Lenkiją – laikinai okupuotą NATO pajėgų.

Rašydamas socialiniame tinkle „Twitter“, buvęs Rusijos prezidentas Lietuvą, Latviją ir Estiją pavadino „mūsų“ provincijomis, sakydamas, kad jos „apsidirbo“ iš baimės dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

09:34 | Rusai naktį apšaudė Kyjivą

Rusijos karinės pajėgos penktadienio naktį atakavo Kyjivą iš oro. Šį kartą, pasak vietos valdžios, rusai pasitelkė iranietiškus dronus-kamikadzes „Shahed“. Miesto oro gynybai pavyko numušti visus paleistus dronus.

Pasak Kyjivo srities karinės administracijos spaudos tarnybos, Rusijos Federacija taikė „kelių bangų“ taktiką su trumpais intervalais tarp atakų. Tokia taktika rusai bando išsekinti sostinės oro gynybos sistemą ir psichologiškai paveikti civilius, pažymi karinė administracija.

„Visi aptikti oro taikiniai, kurie judėjo Kyjivo kryptimi, buvo sunaikinti mūsų oro gynybos pajėgomis ir priemonėmis“, – praneša miesto karinė administracija.

Tai jau dešimtoji oro ataka prieš Kyjivą per 19 gegužės dienų – pertrauka nuo paskutinės – mažiau nei para.

08:54 | „Wagner“ vadovas: Bachmutas artimiausiomis dienomis turbūt nebus užimtas

Ukrainos rytuose esančio Bachmuto Rusijos pajėgos artimiausiomis dienomis turbūt neužims, anksti penktadienį sakė rusų karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas.

„Wagner“ kovotojai vadovauja sunkiam, ištisus mėnesius trunkančiam Bachmuto puolimui. Tai ilgiausias ir kruviniausias Rusijos karo Ukrainoje mūšis.

„Ryt ar poryt Bachmutas tikriausiai nebus visiškai užimtas“, – platformoje „Telegram“ parašė J. Prigožinas, pranešdamas apie intensyvias kovas pietvakariniuose Bachmuto priemiesčiuose.

„Bachmutas dar neužimtas. Yra [toks] priemiestis... Tai neįveikiama tvirtovė, suformuota iš virtinės daugiabučių, esanti Bachmuto pietvakariuose. Sunkiausi mūšiai šiuo metu vyksta ten“, – sakė jis.

08:13 | Zelenskis G-7 susitikime Japonijoje turėtų dalyvauti asmeniškai – šaltinis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime Japonijoje dalyvaus asmeniškai, penktadienį naujienų agentūrai AFP Hirošimoje sakė informuotas šaltinis.

Kol kas neaišku, kada Ukrainos vadovas turi atvykti. Anksčiau tikėtasi, kad jis į G-7 lyderius vaizdo ryšiu kreipsis sekmadienį.

07:39 | Sprogimai ne tik Kyjive

Oro pavojus praėjusią naktį buvo paskelbtas praktiškai visoje Ukrainos teritorijoje.

Kryvyj Rihe Dnipropetrovsko srityje griaudėjo sprogimai, pranešė vietos karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas.

Interneto pokalbių svetainėse skelbta apie raketas „Kalibr“, iš jūros leistas Odesos ir Mykolajivo sričių link.

Oro gynyba dirbo Voluinėje, sprogimus girdėjo Rivnės ir Lvivo sričių gyventojai.

07:00 | Susivienijęs G-7 smogia Rusijai naujomis sankcijomis

Jungtinės Valstijos ir jų Didžiojo septyneto (G-7) sąjungininkės penktadienį Rusijos karo mašinai paskelbė naujas sankcijas, nukreiptas prieš pelningą Maskvos prekybą deimantais ir daugiau subjektų, susijusių su Maskvos invazija į Ukrainą.

Septynių turtingų demokratinių valstybių grupės lyderiai susitinka vakariniame Japonijos mieste Hirošimoje, o jų dėmesio centre atsidūrė 4-5 mlrd. dolerių (eurų) vertės Rusijos metinė prekyba deimantais.

G-7 siekia dar labiau sugriežtinti galiojančias sankcijas, panaikinti jose esančias spragas ir baudžiamuosius apribojimus įvesti daugiau Rusijos įmonių bei jų tarptautinių partnerių.

Ankstyvą penktadienį Vašingtonas paskelbė daugiau sankcijų – aukštas JAV administracijos pareigūnas nurodė, kad į JAV juodąjį sąrašą bus įtraukta dar 70 subjektų iš Rusijos ir kitų šalių.

„Be to, bus įvesta daugiau nei 300 naujų sankcijų asmenims, subjektams, laivams ir orlaiviams“, – sakė pareigūnas.

Kol G-7 šalys svarsto, kaip bendrai pažaboti Rusijos prekybą deimantais, įskaitant aukštųjų technologijų atsekamumo metodus, Jungtinė Karalystė paskelbė apie savo rusiškų deimantų draudimą.

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Rusija anksti ketvirtadienį paleido sparnuotųjų raketų į Ukrainos sostinę ir Odesos regioną, pranešė pareigūnai. Beveik visos raketos buvo numuštos, pranešta apie vieną žuvusįjį.

► Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje nuo bėgių nuvažiavo grūdus vežęs traukinys, o Maskvos primesti pareigūnai ketvirtadienį šį incidentą pavadino tyčiniu veiksmu.

► Kinijos specialusis pasiuntinys Li Hui, pakartojęs raginimus Kyjivui ir Maskvai pradėti derybas, kad būtų užbaigtas karas, Ukrainai pasakė, kad nėra panacėjos šiai krizei išspręsti, ketvirtadienį pranešė Pekinas.