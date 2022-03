Karas Ukrainoje. Nerami naktis Ukrainoje: Rusija vykdo karines atakas, nugriaudėjo galingi sprogimai

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06.45 | Sprogimai Ukrainos mieste Lucke

Penktadienio naktį skirtingose Ukrainos teritorijose toliau griaudėjo galingi sprogimai.

NEXTA rašo, kad vienas iš sprogimų užfiksuotas Ukrainos mieste Lucke, kur galimai buvo susprogdinta gamykla „Motor“.

Taip pat karinės atakos buvo vykdomos Dniepro, Rivnės, Voluinės regionuose.

