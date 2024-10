Svarbiausios dienos naujienos:

11:00 | Ukrainiečių pajėgos pernakt virš septynių regionų numušė 12 rusų dronų

Ukrainiečių gynybos pajėgos antradienio naktį numušė 12 iš 17 rusų kovinių bepiločių orlaivių, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė.

„Spalio 15 d. naktį rusų pajėgos iš laikinai okupuoto Krymo atakavo Mykolajivo regioną septyniomis priešlėktuvinėmis valdomomis raketomis „S-300/400“, iš Kursko – Černihivo ir Sumų regionus dviem valdomomis raketomis „Kh-59“, taip pat iš Kursko ir Primorsko-Achtarsko paleido 17 kovinių bepiločių orlaivių“, – rašoma pranešime.

Atremiant antpuolį dalyvavo Ukrainos karinių oro ir gynybos pajėgų orlaiviai, zenitinių raketų pajėgos, elektroninės karybos daliniai ir mobiliosios ugnies grupuotės.

Mykolajivo, Kyjivo, Odesos, Poltavos, Černihivo, Kirovohrado ir Čerkasų regionuose numušta net 12 priešų dronų.

Keturi rusų dronai išnyko iš radarų ekranų, galimai pritaikius veiksmingas elektroninės karybos priemones. Vienas bepilotis orlaivis vis dar yra ore. Koviniai veiksmai tęsiami toliau.

Pranešama, kad spalio 15 d. naktį rusai puolė Ukrainą keliomis iš pietų paleistomis kovinių dronų grupėmis. Kelete regionų buvo paskelbtas oro pavojus.

10:29 | Nauja Rusijos taktika: nusitaikė į civilinius laivus

JAV Karo studijų instituto analitikai sako, kad Rusija smūgiuoja Ukrainos uostams, jog susilpnintų tarptautinę paramą Ukrainai ir priverstų Ukrainą greičiau pradėti derybas, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Nuo spalio 5 d. Rusijos pajėgos ketvirtą kartą atakavo Ukrainos uostuose prišvartuotus civilinius laivus – tai dalis akivaizdžios Rusijos smūgių kampanijos, nukreiptos į uostų rajonus, siekiant pakenkti Ukrainos grūdų koridoriui, susilpninti tarptautinę paramą Ukrainai ir pastūmėti Ukrainą į išankstines derybas“, – sako analitikai.

Odesos regiono pareigūnai pranešė, kad spalio 14 d. popietę Rusijos pajėgos smogė balistine raketa Odesos uostui ir pataikė į su Belizo vėliava plaukiojantį civilinį laivą „NS Moon“ ir su Palau vėliava plaukiojantį laivą „Optima“, taip pat į uosto infrastruktūrą ir grūdų sandėlį.

Anot pareigūnų, Rusijos smūgiai spalio 7 d. jau buvo apgadinę laivą „Optima“. Ukrainos šaltiniai teigė, kad pastaruoju metu Rusijos pajėgos smūgiuoja Odesos uoste prisišvartavusiems civiliniams laivams.

Rusijos ultranacionalistai tinklaraštininkai į spalio 9 d. smūgį reagavo retorika, kuria palaikė esamus Kremliaus naratyvus, kuriais siekiama pakirsti pasitikėjimą grūdų koridoriumi, taip pat bandė pateisinti smūgį.

„ISW neseniai įvertino, kad Rusijos smūgiais civiliniams laivams ir kitai grūdų koridoriaus infrastruktūrai beveik neabejotinai siekiama pakirsti Vakarų pasitikėjimą Ukrainos gebėjimu užtikrinti ir apsaugoti koridorių, daryti įtaką Vakaruose vykstančioms diskusijoms dėl ilgalaikės paramos Ukrainai ir trukdyti Ukrainai ekonomiškai išgyventi karo metu“, – rašo ISW.

10:13 | Zelenskis: Ukrainos ginklų pramonė pagamino milijoną dronų

Ukrainos ginklų pramonė, oficialiais duomenimis, iki šiol pagamino ir ginkluotosioms pajėgoms perdavė milijoną įvairių dronų. „Ir tai yra tik tai, ką daro valstybė“, – savo tradiciniame vaizdo kreipimesi pirmadienio vakarą sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be valstybės finansuojamų užsakymų bepiločius karui su agresore Rusija skiria ir privatus sektorius bei užsienio sąjungininkės. Prieš V. Zelenskio kreipimąsi ginkluotės ministras Oleksandras Kamyšinas aukščiausios kariuomenės vadovybės susitikime informavo apie dabartinę dronų gamybos situaciją.

Ukrainos ginklų pramonė ir privatus sektorius jau kelis mėnesius intensyviau tiekia į frontą dronus – nuo paprastų vaizdo dronų žvalgybiniams skrydžiams iki kovinių dronų ir tolimojo nuotolio dronų kamikadzių, kurie gali būti naudojami prieš taikinius Rusijos gilumoje. Ukrainos arsenale taip pat yra nuotoliu valdomų jūrinių dronų – sprogmenų prikrautų katerių.

Rusijos ginkluotosios pajėgos kare prieš Ukrainą taip pat dideliu mastu naudoja bepiločius.

V. Zelenskis savo kreipimesi padėkojo visiems, kurie padeda Ukrainos kariuomenę technologiniu požiūriu išlaikyti moderniausiame lygyje – „ukrainiečių gamintojams, viešajam sektoriui ir visiems partneriams, kurie investuoja į dronų Ukrainoje gamybą“. Gamyba esą bus toliau plečiama.

Aukščiausios karinės vadovybės posėdyje, pasak V. Zelenskio, buvo aptarta dabartinė padėtis fronte ir žvalgybų informacija apie rusų pajėgų planus rudeniui ir žiemai. Taip pat vėl buvo kalbama apie Šiaurės Korėjos karių kovą Rusijos dalinių gretose ir „realų Šiaurės Korėjos įsitraukimą į karą“.

9:33 | Rusija per pastarąją parą Ukrainoje neteko dar 1 210 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų spalio 15 dienos Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė 671 400 karių, iš jų 1 210 – per pastarąją parą.

Tokią informaciją feisbuke paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 8 988 (+13 per praėjusią parą) Rusijos tankus, 17 939 (+44) šarvuotas kovos mašinas, 19 430 (+9) artilerijos sistemų, 1 231 (+0) daugkartinio paleidimo raketų sistemą (MLRS), 978 (+0) priešlėktuvines sistemas, 369 (+0) lėktuvus, 329 (+0) sraigtasparnius, 17 019 (+10) bepiločių orlaivių, 2 620 (+1) kruizinių raketų, 28 (+0) karo laivus/ katerius, 1 (+0) povandeninį laivą, 26 654 (+32) transporto priemones ir degalų cisternas ir 3 441 (+4) specialiosios įrangos vienetą.

Duomenys nuolat atnaujinami.

Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 14 dieną iki 22.00 val. fronto linijoje įvyko 189 koviniai susirėmimai su Rusijos pajėgomis.

8:25 | Griežta NATO vadovo žinia Putinui: padarysime viską, kad jis nepasiektų savo

Rusijos bauginimo taktika neturės jokio poveikio NATO, pareiškė NATO vadovas Markas Rutte, rašo UNIAN. Anot jo, Aljansas ir toliau remsi Kyjivą.

7:58 | Per rusų smūgį Mykolajive vienas žmogus žuvo, 11 sužeista

Rusų paleistai raketai pataikius į Mykolajivą, vienas žmogus žuvo ir dar 11 buvo sužeista, platformoje „Telegram“ pranešė Mykolaivo regiono karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.

„Turimais duomenimis, sužeista 11 žmonių, vieno iš jų būklė sunki. Deja, vienas žmogus žuvo“, – rašė V. Kimas.

Pranešama, kad Mykolajive ankstyvą antradienio rytą buvo girdėti sprogimai. Pirmiau Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo apie balistinių raketų grėsmę pietų kryptimi.

7:13 | Paaiškėjo, kada Ukraina paviešins savo Pergalės planą: sieks teisingos pabaigos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šią savaitę bus viešai pristatytas Pergalės planas.

Jis tai pareiškė vaizdo kreipimesi, praneša „Ukrinform“.

„Šią savaitę visiems partneriams Europoje pristatysime savo strategiją, kaip priversti Rusiją teisingai užbaigti šį karą. Žinoma, Pergalės planas bus pristatytas viešai. Ir jau kartu su pirmąja mūsų partnerių reakcija“, – sakė prezidentas.

Jis pridūrė, kad Ukrainai „tikrai reikia maksimalios paramos“.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Serhijus Leščenka pareiškė, kad prezidentas tikriausiai pristatys Pergalės planą Aukščiausiojoje Radoje spalio 16 d.