Zelenskis prašo Vakarų skubios pagalbos, rusams per savaitę numetus 900 valdomųjų bombų

„Negalima gaišti laiko – reikia pasiųsti aiškų ryžto signalą, – rašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“. – Mūsų partneriai turi galimybę suteikti reikiamą kiekį ir reikiamos kokybės oro gynybos sistemų, priimti sprendimus dėl pakankamų mūsų didelio nuotolio pajėgumų ir užtikrinti savalaikį gynybinės pagalbos pristatymą mūsų kariams.“

V. Zelenskis sakė, kad rusai per pastarąją savaitę virš Ukrainos numetė apie 900 valdomųjų bombų, be to, paleido 40 raketų ir sudavė 400 smūgių įvairių tipų dronais. Jis paskelbė padarytos žalos vaizdo įrašą.

Vien sekmadienį Ukrainos oro gynyba pranešė numušusi 31 rusų droną. Iš viso praėjusią naktį buvo surengtos 68 dronų atakos ir keli raketų smūgiai. Informacijos apie galimą žalą nėra.