Svarbiausi įvykiai:

14:43 | Lenkija viešai užsipuolė Putino bičiulį Orbaną: šie poelgiai „erzina visus kitus“

Dėl Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano „savanaudiškumo“ bendraujant su Europos Sąjungos partneriais šalis tapo izoliuota ir nusilpo – tai naujausias didėjančio diplomatinio susipriešinimo ženklas. Tai interviu „Visegrad Insight“ pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis, praneša „Bloomberg“ .

Pasak jo, Vengrija nesulaukė paramos savo pozicijai, kai praėjusią savaitę kreipėsi į ES, siekdama rasti sprendimą su Ukraina dėl Rusijos naftos tiekimo nutraukimo. Yra žinoma, kad Kyjivas faktiškai uždraudė naftos tranzitą iš „Lukoil“, dėl ko Vengrija jau rugsėjį gali patirti degalų trūkumą.

„Jie elgiasi izoliuotai, kai prašo Europos solidarumo naftos tiekimo klausimu. Tokio solidarumo jie nesulaukia, nes sunku įgyti draugų, jei kas nors spinduliuoja savanaudiškumą“, – aiškino R. Sikorskis.

V. Orbanas palaiko glaudžius ryšius su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, o jo vadinamoji „taikos misija“ į Maskvą supykdė Ukrainoje. Tai sukėlė ir kitų ES valstybių narių pasipiktinimą, kurios nurodė, kad Vengrijos lyderis neturi įgaliojimų vesti derybas Europos Sąjungos vardu.

„Nematau, kaip ši Vengrijos simetrija – [blaškymasis] tarp Maskvos ir Briuselio – padidina Vengrijos įtaką. Priešingai, ji erzina visus kitus“, – kalbėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras.

14:03 | Rusija sako užėmusi dar vieną kaimą Rytų Ukrainoje

Rusija pirmadienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė Vovčės kaimą Rytų Ukrainoje – tai naujausias iš kelių pastarąsias savaites Maskvos skelbiamų pasiekimų fronto linijoje.

Rytinėje Donecko srityje įsikūrusi Vovčė yra maždaug už 16 km į šiaurės vakarus nuo Avdijivkos – miesto, kurį Rusija užėmė vasarį.

13:51 | Rusijos kariškiai per parą paleido 677 sviedinius į išvaduotą Chersono srities dalį

Rusijos kariškiai praėjusią parą į išvaduotą Chersono srities dalį iš įvairių rūšių ginklų paleido 677 sviedinius. Tai pirmadienį pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausioji valdyba Chersono srityje, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Praėjusią parą priešas surengė 133 apšaudymus, iš įvairių rūšių ginklų paleido 677 sviedinius į deokupuotą Chersono srities dalį“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad gelbėtojai 10 kartų vyko šalinti apšaudymų padarinių.

Degė gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai ir parduotuvė. Ekosistemose buvo likviduoti 5 gaisrai, kurių bendras plotas sudarė 6,5 ​​hektaro.

13:24 | Ukrainos žvalgyba patvirtino, kad buvo smogta Rusijos bombonešiui aerodrome Murmansko srityje

Per smūgį Rusijos Olenjos aerodromui Murmansko srityje buvo apgadintas strateginis bombonešis-raketnešis Tu-22M3.

Šią informaciją pirmadienį per televizijos maratoną patvirtino Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (VŽV) atstovas Andrijus Jusovas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Tai tikrai olimpiniai VŽV laimėjimai. Mes nekomentuojame, kas ir kur, bet vyriausiasis vadas pažymėjo, iš kokio didelio atstumo buvo smogtas smūgis. Žinoma, jo kryptį atspėti nesunku. Kai dėl žalos fakto, taip, mes patvirtiname žalos faktą. Kažkas kažkur pataikė. Taigi, mes galime patvirtinti faktą, kad buvo pataikyta į strateginį bombonešį ir jis buvo apgadintas“, – sakė pareigūnas.

Kaip rašė „Ukrinform“, anksčiau, remiantis šaltiniais žvalgyboje, buvo pranešta, kad liepos 27-osios naktį ir rytą Rusijoje buvo užpulti trys kariniai aerodromai, apgadinta naftos perdirbimo gamykla ir nukentėjo bombonešis.

Dronai atakavo karinį aerodromą Engelse, Saratovo srityje, Diagilevo karinį aerodromą Riazanės srityje ir Olenjos karinį aerodromą Murmansko srityje.

Pastarasis Rusijos karinis aerodromas yra už 1 800 kilometrų nuo Ukrainos sienos.

12:50 | Ukrainos pareigūnas: rusai pirmą kartą išvedė į jūrą iškart tris povandeninius laivus

Okupantai rusai pirmą kartą išvedė į jūrą iškart tris povandeninius laivus, kurie yra sparnuotųjų raketų nešėjai.

Tai pirmadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų atstovas 3-iojo rango kapitonas Dmytro Pletenčukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešas pirmą kartą išvedė į jūrą iškart tris povandeninius laivus, kurie yra sparnuotųjų raketų nešėjai. Iš esmės tai visi (povandeniniai laivai), kurie yra Azovo ir Juodosios jūros regione. Kartais (Rusijos) Juodosios jūros laivynas vadinamas povandeniniu. Dabar tai tiesa“, - pažymėjo D. Pletenčukas.

12:11 | Pilotuoti F-16 naikintuvus paruošti tik šeši Ukrainos pilotai – „The Telegraph“

„The Telegraph“ skelbia, kad kol kas F-16 naikintuvų skrydžio mokymo programą baigė tik šeši Ukrainos pilotai, nors naikintuvai šalį turėtų pasiekti jau šią vasarą. Be to, leidinio teigimu, Ukraina šiemet gaus tik vieną eskadrilę – maždaug 20 naikintuvų – gerokai mažiau, nei tikėjosi.

„Telegram“ kanale „Fighterbomber“, kuris specializuojasi aviacijos srityje, teigiama, kad turėdama šešis pilotus Ukraina vienu metu galės naudoti tik du naikintuvus, nes „pilotas negali dirbti visą parą“.

„Du pilotai apskritai per dieną gali atlikti ne daugiau kaip 10 kovinių išskridimų. Visai Ukrainai 10 F-16 išskridimų yra niekas“, – rašoma kanale.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainos kariuomenė išreiškė nusivylimą situacija dėl vakarietiškų naikintuvų tiekimo, pabrėždami, kad jų yra per mažai ir jie tiekiami per vėlai.

11:28 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 310 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 310 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų liepos 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 576 tūkst. kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 356 tankų (+12), 16 103 šarvuotųjų kovos mašinų (+8), 16 010 artilerijos sistemų (+74), 1 129 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 906 oro gynybos priemonių (+0), 363 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 12 805 dronų (+39), 2 406 sparnuotųjų raketų (+1), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 21 634 automobilių (+62), 2 690 specialiosios technikos vienetų (+19).

11:03 | Rusai atakavo Dnipropetrovsko sritį dronais ir artilerija

Sekmadienio vakarą ir pirmadienio rytą rusai atakavo Dnipropetrovsko srities Nikopolio rajoną dronais ir artilerija. Tai feisbuke pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Vakare agresorius atakavo Nikopolio rajoną. Jis dronais ir sunkiąja artilerija smogė Marhaneco ir Červonohrihorivkos bendruomenėms. Nukentėjo privatus namas, 4 šiltnamiai ir 5 ūkiniai pastatai. Rytą okupantai nukreipė į rajoną dronus kamikadzes. Buvo smogta Pokrovskės bendruomenei“, – rašoma pranešime.

Žmonės nenukentėjo, pažymėjo S. Lysakas.

10:42 | Rusija teigia numušusi 39 ukrainiečių dronus

Rusija pirmadienį pranešė, kad per naktį numušė 39 ukrainiečių paleistus dronus, daugiausia nukreiptus į pasienio sritis.

Socialiniame tinkle „Telegram“ Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad „oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino 19 dronų Kursko srityje, devynis virš Belgorodo, tris virš Voronežo ir penkis virš Briansko“, kurie visi ribojasi su Ukraina.

Ministerijos pranešime priduriama, kad dar trys dronai buvo neutralizuoti šiaurės vakarų Leningrado srityje netoli Sankt Peterburgo per „bandymą įvykdyti teroristinį išpuolį“.

10:04 | Ukrainos pajėgos numušė rusų raketą ir devynis dronus

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė vieną rusų paleistą aviacinę raketą Ch-59/Ch-69 bei devynis iš dešimties atakos dronų „Shahed“.

Raketa ir dronai buvo sunaikinti Dnipropetrovsko, Chersono ir Kirovohrado srityse, sakoma Ukrainos oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“.

09:35 | Sužeistųjų skaičius Chersono srities kaime išaugo iki devynių

Per rusų apšaudymą liepos 28 d. Chersono srities Komyšanų kaime sužeistų žmonių skaičius išaugo iki devynių.

Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Medikų pagalbos paprašė Komyšanų kaimo gyventojas, kuris nukentėjo per vakar rytą surengtą apšaudymą“, – rašoma pranešime.

40 metų amžiaus vyrui gydytojai nustatė galvos smegenų traumą, taip pat kontūziją.

Medikai nukentėjusiajam teikia reikiamą pagalbą.

09:08 | Šis Zelenskio žingsnis pakirto Rusijos sėkmę mūšio lauke – jau žiemą rusų laukia problemos

Rusija puolimą fronte pradėjo, kai Ukraina buvo pažeidžiama. Pesimistiškiausios prognozės šiai vasarai buvo grindžiamos tuo, kad Ukrainai kritiškai trūko žmonių, šaudmenų ir parengtų gynybinių pozicijų. Kiekviena iš šių problemų pradėta spręsti, nors ir pavėluotai, rašo „The Telegraph“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pasirašė mobilizacijos įstatymą, jis davė akivaizdžių vaisių.

„Šie skaičiai yra slapti, tačiau su jais susipažinę šaltiniai teigė, kad per mėnesį buvo surinkta kelis kartus daugiau karių nei anksčiau. Artimiausiais mėnesiais jie pradės masiškai atvykti į frontą“, – rašo leidinys.

Be to, balandį, prieš pat Charkivo puolimą, JAV Kongresas patvirtino karinės pagalbos Ukrainai paketą. Šio paketo gavimas jau sumažino, bet nepanaikino Rusijos pranašumą amunicijos srityje. Šią vasarą Ukrainoje tikimasi sulaukti dar ir naikintuvų F-16.

„Visa tai reiškia, kad Rusijos dominavimas mūšio lauke greičiausiai bus sunaikintas žiemą. O Maskva turi savų galvos skausmų. Rusijai netrūksta šarvuotosios technikos, tačiau jos atsargos mažėja“, – pažymėjo leidinys.

Rusijos Federacija taip pat neseniai padidino savanoriams siūlomą darbo užmokestį, o tai rodo, kad kyla problemų dėl savanorių verbavimo. Gali būti, kad tam tikru metu jai teks sulėtinti savo operacijas.

08:52 | Rusai praėjusią parą sužeidė tris Donecko srities gyventojus

Rusijos kariškiai praėjusią parą sužeidė tris Donecko srities gyventojus. Tai pirmadienį feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Liepos 28 d. rusai sužeidė tris Donecko srities gyventojus: du Torecke ir vieną Katerinivkoje“, – rašoma pranešime.

08:11 | Iš poligono prie Belgorodo pabėgo kaliniai, pasirašę sutartis su Rusijos gynybos ministerija

Iš karinio poligono Belgorodo srities Koročios rajone pabėgo devyni kaliniai, pasirašę sutartis su Rusijos gynybos ministerija. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė „Telegram“ kanalas „Pepel“.

Žiniasklaida skelbia bėglių pavardes ir nuotraukas, kurios buvo išsiuntinėtos Rusijos policijos skyriams. Du iš jų kalėjo už nužudymą, du – už sunkius kūno sužalojimus, vienas – už neteisėtą laisvės atėmimą, kiti buvo nuteisti už lengvesnius nusikaltimus.

Pažymima, kad tarnybą Rusijos armijoje pradėję kontraktininkai „neišlaikė bandomojo laikotarpio“. Šeši iš jų savavališkai paliko poligoną liepos 26-ąją, dar trys tai padarė kitą dieną.

07:30 | Juodojoje jūroje – du Rusijos raketnešiai su aštuoniomis raketomis „Kalibr“

Pirmadienį, liepos 29 d., 6 val., Juodojoje jūroje buvo du Rusijos raketnešiai, kurių bendra salvė – iki 8 raketų „Kalibr“.

Tai feisbuke pranešė Ukrainos karinių jūrų pajėgų spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Azovo jūroje rusų laivų nėra.

Viduržemio jūroje užfiksuotas vienas priešo laivas, sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjų nėra.

Per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė:

į Juodąją jūrą – aštuoni laivai, iš kurių vienas tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi;

į Azovo jūrą – devyni laivai, iš kurių du atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų atstovas 3-iojo rango kapitonas Dmytro Pletenčukas pareiškė, kad okupantams rusams išsaugoti savo buvimą Juodosios jūros akvatorijoje leidžia aviacija ir povandeniniai laivai.