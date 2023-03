Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:31 | Kinija praneša apie bendradarbiavimą su Rusija

Kinijos gynybos ministerija praneša apie glaudesnį bendradarbiavimą su Rusijos Federacija, įskaitant ir karinį bendradarbiavimą. Ministerijos atstovas Tanas Kefey teigia, kad šalys stiprins strateginę komunikaciją, dėl kurios Maskvoje susitarė šalių vadovai, o šalių kariuomenės yra pasirengusios bendradarbiauti tarpusavyje, praneša Rusijos žiniasklaida.

Atstovas taip pat pažymėjo, kad Kinijos kariuomenė dės visas pastangas, kad įgyvendintų „dviejų valstybių vadovų pasiektą sutarimą“.

„Kinijos kariuomenė yra pasirengusi dirbti kartu su Rusijos kariuomene, kad būtų visiškai įgyvendintas abiejų valstybių lyderių pasiektas sutarimas toliau stiprinti strateginį koordinavimą ir komunikaciją“, – sakė Tanas Kefei.

Kovo 20 d. Kinijos Liaudies Respublikos lyderis Xi Jinpingas tris dienas lankėsi Maskvoje, kur susitiko su valstybės vadovu Vladimiru Putinu.

14:07 | Xi Jinpingas kalba apie Kinijos ruošimąsi karui: ekspertai perspėja vertinti jo žodžius rimtai

Kinijos vadovas Xi Jinpingas viešai pareiškė apie šalies pasirengimą karui, kuris turi būti „rimtai vertinamas“ visame pasaulyje. „Foreign Affairs“ skelbiama, kad Kinija šiais metais vėl padidino gynybos finansavimą, o teritorijoje šalies Taivano sąsiaurio statomos naujos slėptuvės nuo bombų.

13:57 | Turkijos parlamentas balsuos dėl Suomijos stojimo į NATO

Turkija ketvirtadienį turi tapti paskutine NATO nare, pritarusia Suomijos narystei šiame JAV vadovaujamame gynybos aljanse.

Prieš 10 mėnesių Suomija ir kaimyninė Švedija, Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pateikė prašymus įstoti į NATO ir atsisakė dešimtmečius trukusios karinio neprisijungimo politikos.

Turkijos parlamentas dėl Suomijos paraiškos tapti 31-ąja NATO nare balsuos 14 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Ratifikavimu beveik neabejojama, nes prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau šį mėnesį užbaigė derybas ir išreiškė pritarimą Suomijos kandidatūrai.

13:33 | EK vadovė: Ukraina yra lemiamas veiksnys Kinijos ir ES ryšiams

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį perspėjo Kiniją, kad jos požiūris į Rusijos prezidento Vladimiro Putino vykdomą invaziją Ukrainoje bus labai svarbus formuojant Pekino ryšius su Europa.

„Šiuo klausimu turime būti atviri. Nuo to, kaip Kinija toliau reaguos į Putino karą, priklausys tolesni Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai“, – pabrėžė Europos Komisijos vadovė.

13:01 | Oro pavojus

Ketvirtadienio popietę visoje Ukrainoje aidi oro pavojaus sirenos.

12:32 | DB: rusai bando plėsti savo pajėgas

Naujausioje savo ataskaitoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba praneša, kad Rusija išsikėlė tikslą mobilizuoti dar 400 000 karių. Tačiau šią kampaniją rusai pristato kaip savanorių, profesionalių darbuotojų skatinimą, o ne naują privalomą mobilizaciją.

„Yra reali galimybė, kad praktiškai šis skirtumas bus neryškus ir kad regioninės valdžios institucijos bandys pasiekti jiems skirtus verbavimo tikslus, versdamos vyrus užsirašyti į tarnybą“, – rašoma britų ataskaitoje.

Vis dėlto, žvalgų teigimu, mažai tikėtina, kad kampanija pritrauks 400 000 tikrų savanorių.

„Tačiau norint atkurti Rusijos kovinę galią Ukrainoje, reikės ne tik karių; Rusijai reikia daugiau amunicijos ir karinės įrangos atsargų, nei ji turi šiuo metu“, – konstatavo britai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U2ty7b1e7h



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QweoSriH6U

