Įvertino situaciją fronte: ar rusai išlaikys pažangą ir ką tai reikš deryboms Aliaskoje?

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai jau bando pasinaudoti pažanga prie Dobropilios, kad paveiktų Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį atvyko į Berlyną, kur planuoja susitikimus su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis iš Kyjivo delegacijos.
„Atvykome“, – sakė šaltinis. V. Zelenskis ir Europos lyderiai surengs skubias internetines derybas su D. Trumpu, tikėdamiesi įtikinti jį gerbti Kyjivo interesus artėjančiame viršūnių susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas dalyvauti konferencijoje į Berlyną taip pat pakvietė Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir kitų Europos šalių lyderius bei Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovus.
Tikimasi, kad vėliau jie antrojoje konferencinio skambučio dalyje pasikalbės su D. Trumpu ir jo viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu).
Penktadienį vyksiantis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – pirmasis nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – kol kas planuojamas be V. Zelenskio.
Tai pakurstė būgštavimus, kad Kyjivas gali būti priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
ES lyderiai antradienį pabrėžė „nepriklausomą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą“ ir pridūrė, kad „tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“.
V. Zelenskis, antradienį kalbėdamas su žurnalistais, atmetė kariuomenės išvedimo iš Donbaso, į kurį Maskva reiškia pretenzijas, galimybę.
F. Merzo biuras pranešė, kad konferenciniame pokalbyje bus aptartos „tolesnės spaudimo Rusijai galimybės“ ir „galimų taikos derybų rengimas bei susiję teritorinių pretenzijų ir saugumo klausimai“.
Derybose dalyvaus Suomijos, Prancūzijos, JK, Italijos, Lenkijos, Ukrainos lyderiai, Europos Komisijos ir ES Tarybos vadovai, NATO generalinis sekretorius, taip pat JAV prezidentas ir jo pavaduotojas, pirmadienį pranešė Berlynas.
Tuomet JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir F. Merzas taip pat surengs naują vadinamosios Norinčiųjų koalicijos derybų raundą.
Vladimiro Putino rezidenciją saugo net 12 oro gynybos sistemų
Aplink Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino rezidenciją Valdajuje, Novgorodo srityje, buvo pastebėta net 12 priešlėktuvinių gynybos sistemų „Pantsir-S1“. Prieš metus jų buvo dvi.
Apie tai pranešė socialinio tinklo „X“ vartotojas, kuris teigė, kad „Yandex.Maps“ aptiko anksčiau neaptiktas oro gynybos sistemas.
Vėliau „Radio Svoboda“ žurnalistas Markas Krutovas patvirtino šiuos duomenis. M. Krutovas žemėlapyje parodė visas rajone esančias priešlėktuvinės gynybos sistemas.
Putin’s residence is guarded by 12 air defense systems, Radio Free Europe/Radio Liberty reports.— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025
Twelve towers equipped with Pantsir systems surround Putin’s residence — only five times fewer than the total number of air defense positions in Moscow and the Moscow region, where… pic.twitter.com/cVVltMI5ke
Prieš susitikimą Aliaskoje – netikėtas rusų proveržis fronte: ko siekia Putinas?
Pastarosiomis dienomis Rusijos karinės pajėgos įvykdė netikėtą šturmą Ukrainos rytuose. To priežastis – Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino siekis įgyti pranašumą mūšio lauke prieš penktadienį vyksiančias derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Rusijos kariuomenė nesiruošia baigti karo“
Pirmadienį D. Trumpas sumenkino proveržio Aliaskoje galimybę, tačiau teigė, kad tikisi „konstruktyvių pokalbių“ su V. Putinu.
„Tai iš tikrųjų yra šiek tiek pažintinis susitikimas“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bus kažkiek apsikeitimo, bus tam tikrų pokyčių kalbant apie teritoriją“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Rusija pareikalavo, kad Kyjivas išvestų savo pajėgas iš kelių regionų, kuriuos Maskva teigia aneksavusi, įsipareigotų būti neutralia valstybe, atsisakytų JAV ir ES karinės paramos ir atsisakytų ambicijų įstoti į NATO.
Ukraina pareiškė niekada nepripažinsianti Rusijos kontrolės savo suverenioje teritorijoje, nors pripažino, kad Rusijos užgrobtų žemių susigrąžinimas turėtų vykti diplomatiniais būdais, o ne mūšio lauke.
Antradienį Ukraina pareiškė, kad įsitraukė į sudėtingus mūšius su Rusijos pajėgomis, Maskvai sparčiai žengiant į priekį siaurame, bet svarbiame fronto linijos ruože šalies rytuose.
V. Zelenskis socialiniuose tinkluose teigė, kad „matome, jog Rusijos kariuomenė nesiruošia baigti karo. Priešingai, jie atlieka judesius, kurie rodo pasirengimą naujoms puolimo operacijoms“.
Įvertino situaciją fronte: ar rusai išlaikys pažangą ir ką tai reikš deryboms Aliaskoje?
Rusijos karinės pajėgos dar nesukaupė pakankamai pajėgų, kad išlaikytų taktinį pranašumą prie Dobropilos miesto, tačiau okupantai greičiausiai susidurs su sunkumais bandydami tai padaryti.
Tokią prielaidą ataskaitoje išreiškė JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) analitikai. Analitikai aprašė okupantų veiksmų algoritmą prie Dobropilos miesto. Visų pirma, rusai iš pradžių naudojo taktiką, įtraukdami nedideles kovines grupes, kurios įsiskverbė į artimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugarį, ieškodamos silpnų vietų Ukrainos gynyboje. Užnugaryje rusai laukia, kol susikaups didesnės pajėgos, ir tada puola, bandydami įsitvirtinti ir konsoliduoti pajėgas.
ISW analitikai pažymėjo, kad nors toks okupantų taktinis judėjimas prie Dobropilios yra gilesnis ir greitesnis, rusų galimybės šiuos taktinius laimėjimus paversti operatyviniu lūžiu yra mažai tikėtinos.
Instituto ekspertų nuomone, rusų pažanga Dobropilios kryptimi nebuvo staigi, o vyko po kelis mėnesius trukusių pasirengimų. Pirmiausia, atnaujinta kombinuota rusų dronų smūgių taktika per pastaruosius mėnesius padėjo prasiveržti į svarbiausius Ukrainos miestus.
Analitikai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad šis žengimas į priekį kainavo „daug Rusijos kariuomenės išlaidų“.
Institutas patikslino, kad Rusijos karinės pajėgos šioje kryptimi kovoja nuo 2024 m. vasario mėn. Net atsižvelgiant į neseniai įvykusį žygį netoli Zolotyj Kolodeco (rajonas netoli Dobropilios), per pastaruosius 17 mėnesių rusai pažengė tik 55 km gilyn į Ukrainą.
Tuo tarpu okupantai rusai puolimo operacijos, skirtos Avdiivkai užimti, pradžios 2023 m. spalio mėn. ir per intensyvias puolimo operacijas vakarinėje Donecko srityje prieš metus prarado daugiau nei 5 divizijas šarvuočių ir tankų Pokrovsko rajone.
Kaip tai atsilieps derybos Aliaskoje?
Rusijos pareigūnai jau bando pasinaudoti pažanga prie Dobropilios, kad paveiktų Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.
Tačiau ISW padarė išvadą, kad strateginis Kremliaus tikslas yra palaužti Ukrainos, JAV ir Europos valią ir pasiekti seniai siekiamus Rusijos tikslus – visišką Ukrainos kapituliaciją.