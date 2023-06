Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:49 | Zelenskis: Ukraina priešinasi suaktyvėjusiam okupantų puolimui, prarastų pozicijų nėra

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame pranešime sako, kad Rusija suaktyvino puolimo veiksmus, tačiau ukrainiečiams sekasi ginti savo pozicijas.

„Dalyje krypčių mūsų kariai juda į priekį, dalimi krypčių gina savo pozicijas ir priešinasi okupantų šturmams ir suaktyvėjusiam puolimui. Prarastų pozicijų neturime. Tik išlaisvintas. Jie [rusai] turi tik nuostolius.

Mėlyna ir geltona spalvos bus visose mūsų šalies vietose pietuose ir rytuose. O tokių įtvirtinimų ar rezervų, kurie sustabdytų Ukrainą, blogio valstybėje nėra. Nes mes esame savo žemėje, ir tai mums suteikia didžiausią jėgą.

Dėkoju visiems mūsų kariams – kiekvienam kariui, kiekvienam seržantui, karininkui ir kiekvienam generolui, kurie dabar dalyvauja mūsų aktyviose puolimo ir gynybos operacijose. Ačiū už kiekvieną išlaisvintą ir už kiekvieną apsaugotą poziciją!“, – pranešime sakė V. Zelenskis.

22:23 | Ukraina teigia, kad Vengrija blokuoja susisiekimą su grąžintais karo belaisviais

Kyjivas pirmadienį apkaltino Vengriją nuo jo atribojus 11 Rusijos anksčiau perduotų ukrainiečių karo belaisvių.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčia pranešė, kad anksčiau šį mėnesį į Budapeštą buvo perkelta grupė vengrų kilmės ukrainiečių karo belaisvių.

Kaliniai yra kilę iš Užkarpatės – su Vengrija besiribojančio vakarinio Ukrainos regiono, kuriame gyvena apie 100 000 etninių vengrų.

Pirmadienį Kyjivas pareiškė, kad Ukrainos pareigūnams nepavyko susisiekti su grąžintais asmenimis.

„Visi pastarųjų dienų Ukrainos diplomatų bandymai užmegzti tiesioginį ryšį su Ukrainos piliečiais buvo nesėkmingi“, – teigiama užsienio reikalų ministerijos atstovo Oleho Nikolenkos pareiškime „Facebook“.

„Iš esmės jie yra izoliuoti“, – sakė jis bei pridūrė, kad belaisviai su giminaičiais bendrauja dalyvaujant tretiesiems asmenims ir negali susisiekti su Ukrainos ambasada.

O. Nikolenka, kuris anksčiau buvo sakęs, jog ukrainiečiai nebuvo informuoti apie Vengrijos ir Rusijos derybas, apkaltino vengrus ignoruojant Kyjivo bandymus užmegzti dialogą.

Dėl ilgalaikių nesutarimų su Kyjivu dėl mažumų teisių Užkarpatės regione Budapeštas taip pat žada stabdyti karo nualintos Ukrainos pastangas integruotis į Europos Sąjungą ir NATO.

Nepaisant Maskvos invazijos, Vengrija siekia su Kremliumi palaikyti glaudžius ryšius.

21:49 | Operacinė valgykloje: didžiulius nuostolius patiriantys okupantai įrenginėja ligonines, kur gali

Rusijos pajėgos ir toliau patiria didelių nuostolių mūšio lauke ir yra priversti civilines įstaigas laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose paversti medicinos įstaigomis.

Apie tai skelbia UNIAN, remdamiesi Ukrainos karinių pajėgų generalinio štabo informacija.

Generalinis štabas skelbia, kad okupantai Zaporižios srities Razovkos kaime bendrojo lavinimo mokyklą pavertė karo ligonine.

„Valgykloje buvo įrengta operacinė, o klasėse įrengtos palatos sužeistiesiems. Kartu ši karo ligoninė naudojama kaip logistikos mazgas sužeistųjų ir žuvusių rusų karių perskirstymui. Sunkiai sužeisti kariai ir seržantai automobiliais vežami į gydymo įstaigas Donecke, Mariupolyje ir Berdjanske Sužeistųjų karininkų gabenimas į Rusijos Federaciją vykdomas oru“, – praneša generalinis štabas.

21:10 | Įspėja dėl Rusijos planų: artėjant žiemai okupantai gali grįžti prie energetikos infrastruktūros naikinimo

Rudenį ir žiemą Rusija gali pakartoti masinius smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, nes tai vienintelis Rusijos instrumentas daryti įtaką ukrainiečiams. Apie tai pranešė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.

„Rusija neturi daug įrankių paveikti karo eigą. Turi tik teroristinius įrankius, iš kurių vienas yra sparnuotųjų raketų likučių panaudojimas, balistinių raketų, hipergarsinių, bepiločių orlaivių panaudojimas atakoms prieš civilius ir ypatingos svarbos energetikos infrastruktūrą“, – sako M. Podoliakas.

Jis pabrėžė, kad dabar Ukrainai reikia baigti statyti naujas transformatorines, pakeisti ir apskritai remontuoti skirstomųjų tinklų infrastruktūrą. Visa tai reikalauja didelių finansinių išlaidų.

„Vėlgi nepamirškite, kad šio karo kaina yra didžiulė. Arba mes pralaimime, o tada mūsų, kaip valstybės, nėra. Taip, ji vadinsis Ukraina, bet tai bus išskirtinai marionetinė, neegzistuojanti valstybė. Arba mes laimėsime“, – kalbėjo M. Podoliakas.

20:47 | „Rimtos pasekmės“: aiškėja dingusio Kadyrovo pusbrolio likimas

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas sako, kad Čečėnijos lyderio Razmano Kadyrovo „dešiniąja ranka“ vadinamą Adomą Delimchanovą ištiko „rimtos pasekmės“, skelbia UNIAN.

„Preliminari informacija, kuria aš galiu remtis, yra ta, kurią mums pateikia Ukrainos gynybos žvalgyba, ir jie viešai apie tai kalba. Taip, buvo, švelniai tariant, incidentas, kuris sukėlė gana rimtų pasekmių ir asmeniškai Delimchanovui, ir daug kitų žmonių, kurie buvo iš jo aplinkos“, – sako M. Podoliakas.

Anot jo, Delimchanovas „turi problemų , apie kurias oficialiai kalba Ukrainos žvalgyba“.

„Šių problemų apimties šiandien tiksliai įvardinti neįmanoma, nes reikia atlikti tam tikrus darbus. Mūsų žvalgyba juos atliks ir turės objektyvesnės informacijos apie šio subjekto sveikatos būklę", – sakė jis.

20:20 | Rusija žmogaus teisių grupę „Agora“ paskelbė nepageidaujama šalyje

Rusijos generalinė prokuratūra pirmadienį paskelbė, kad tarptautinės žmogaus teisių gynybos grupės „Agora“ vykdoma veikla šalyje yra nepageidaujama.

Rusijos valdžios institucijos gegužę paskelbė, kad aplinkosaugos aktyvistų organizacijos „Greenpeace“ veikla šalyje nėra pageidaujama.

19:59 | Rusija skelbia apie JAV sukarintų uodų antplūdį: aiškiname, kur tai jau matyta

Rusijos gynybos ministerijos oficialus atstovas Igoris Kirilovas pareiškė, kad JAV „pasiekė sėkmingų rezultatų kurdami kovinius uodus ir yra techniškai aukštame lygyje juos panaudoti prieš rusų karius“. Rusija, įskaitant ir Sovietų Sąjungą, turi daugelį dešimtmečių siekiančią propagandos apie nebūtus cheminius ir biologinius ginklus kultūrą.

Radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų vadas generolas leitenantas I. Kirilovas pateikė „sensacingą“ ataskaitą. Jo teigimu, JAV „jau tuoj tuoj“ panaudos infekuotus uodus ir erkes, kuriuos tariamai pristatys į Rusijos teritoriją dronais.

Tokio pobūdžio pareiškimų net ir aukščiausias pareigas Rusijoje užimantys politikai ar kariuomenės atstovai nevengia viso karo Ukrainoje laikotarpio metu. „JAV Biolaboratorijos Ukrainoje“ ar kitose posovietinėse šalyse tapo vienu iš pagrindinių Rusijos propagandos prie amerikiečius argumentų.

Plačiau skaitykite paspaudę šią nuorodą.

19:28 | Chersone pradedami laidoti mirusieji dėl užtvankos sprogimo: „Skaičius bus katastrofiškas“

Laikinai okupuotame Oleškių mieste, Chersono srityje, pradedami laidoti vietiniai gyventojai, kurie žuvo rusams susprogdinus Nova Kachovkos elektrinės užtvanką. Apie tai skelbia Chersono regioninės tarybos deputatas Serhijus Khlanas.

Pasak jo, po vandeniu pateko ne tik Oleškiai, bet ir Hola Prystanė miestas, nes daugelis žmonių nežinojo, kokia kritiška yra padėtis.

„Situacija yra kritinė ir katastrofiška okupuotoje kairiojo Dniepro kranto dalyje. Dėl užtvankos sprogimo, įvykusio 5 val. ryto, užtvindyti okupuoti Oleškiai ir Hola Prystanė. Ryte žmonės išėjo iš namų ir vanduo jau buvo virš juosmens. Daugelis šiose gyvenvietėse informacijos neturėjo dėl to, kad okupantai ją blokavo.Namuose likę žmonės atsidūrė vandens spąstuose“, – pabrėžė deputatas.

Jis prognozuoja, kad okupuotoje Chersono srities kairiojo kranto dalyje žuvusių žmonių skaičius bus katastrofiškas. Deputatas prisiminė, kad įsibrovėliai neleido žmonėms evakuotis ir apšaudė laivus su civiliais.

„Šiandien <...> fiksuojamas didelis aukų skaičius. Pranešama, kad Oleškių mieste jau suplanuotos 67 žuvusių vietos žmonių laidotuvės. Palaikai jau atpažinti, nuo šiandien pradedami laidoti žmonės. Tikiu, kad okupuoto Chersono regiono kairiajame krante žuvusių žmonių skaičius bus katastrofiškas. Visa tai dėl to, kad okupantai blokavo žmonių evakuaciją ir neleido žmonėms evakuotis šaudydami į laivus, kurie judėjo Chersono link“, – reziumavo S. Khlanas.

19:02 | Rusijos rimtai svarsto galimybę trauktis iš Luhansko srities

Rusijos okupacinės kariuomenės vadai, esantys Luhansko srityje, gavo įsakymą, kad, atsitraukimo atveju kariai naikintų visą infrastruktūrą ir po savęs paliktų „išdegintą“ žemę, sako Ukrainos Informacinio pasipriešinimo grupės karinis-politinis apžvalgininkas Aleksandras Kovalenka, skelbia UNIAN. Tokį nurodymą gavo Rusijos dalinių vadai prie Svatovo, Kremenajos, Rubežnojės ir Sčiastia miestų.

„Yra labai įdomus reiškinys. Praėjusią savaitę Rusijos kariuomenės vadai prie Svatovo, Kremenajos, Rubežnojės ir Sčiastia miestų gavo neįprastą įsakymą. Įsakymą, kad atsitraukimo atveju jie turėtų palikti „išdegintą“ žemę – sunaikinti praktiškai visų objektų infrastruktūrą. Nuotekų valymo įrenginiai, pastotės, hidroelektrinės, užtvankos – visiškai sunaikinti visą civilinę infrastruktūrą atsitraukimo metu“, – kalbėjo A. Kovalenka.

Ekspertas pažymėjo, kad klausimų kelia tai, kodėl būtent Luhansko srityje okupantai pirmieji gavo šį įsakymą. Tačiau tai reiškia, kad Rusijos Federacija rimtai svarsto galimybę trauktis.

„Nežinau, kokių planų turi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Jei toks nurodymas yra, tuomet Rusijos vadovybė realiai vertina pasitraukimo iš tam tikrų vietų tikimybę. Suprantame, kokie įvykiai gali tai lemti“, – sakė A. Kovalenka.

18:41 | Navalnas ragina savo šalininkus pradėti plačią kampaniją prieš karą

Įkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas pirmadienį paragino savo šalininkus pradėti plačią kampaniją prieš Maskvos karinius veiksmus Ukrainoje.

Tai jis pareiškė prasidėjus naujam teismo procesui, dėl kurio jo įkalinimo laikas gali būti pratęstas dešimtmečiams.

Teismo procesas vyksta griežto režimo kalėjime Melechove, esančiame už 250 km į rytus nuo Maskvos, kur A. Navalnas – aršus Kremliaus kritikas – atlieka devynerių metų laisvės atėmimo bausmę už sukčiavimą ir nepagarbą teismui.

Naujus kaltinimus ekstremizmu jis vadina politiškai motyvuotais.

Netrukus po to, kai prasidėjo teismas, teisėjas nusprendė tęsti jį už uždarų durų, nors A. Navalnas ragino palikti jį atvirą.

Jo sąjungininkų socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime A. Navalnas sakė, kad sprendimas teismo procesą tęsti už uždarų durų yra prezidento Vladimiro Putino baimės ženklas, ir paskelbė kampanijos prieš Maskvos sprendimą siųsti karius į Ukrainą pradžią.

A. Navalnas sakė, kad šios pastangos turi pasiekti milijonus žmonių ir paaiškinti pražūtingą kovų poveikį bei „kovoti su V. Putino melu ir Kremliaus veidmainyste“. Jis teigė, kad, nepaisant nesiliaujančio susidorojimo su kitaminčiais, tokią kampaniją galima veiksmingai vykdyti žinučių programėlėmis, kurių nekontroliuoja valdžia.

„Niekas kitas, išskyrus mus, negali stoti į šią kovą dėl mūsų piliečių širdžių ir protų, todėl mes turime tai padaryti ir laimėti“, – sakė A. Navalnas.

„Vykdysime kampaniją prieš karą. Ir prieš Putiną. Būtent taip. Tai bus ilga, sunki, varginanti, bet iš principo svarbi kampanija, kurios metu žmones nuteikinėsime prieš karą“, – sakoma A. Navalno tinklalapyje paskelbtame pranešime.

18:20 | Naikintuvų F-16 gamybos įmonė pasiruošusi padėti apmokyti Ukrainos pilotus

Šiuolaikinius naikintuvus F-16 gaminanti amerikiečių kompanija „Lockheed Martin“ paskelbė esanti pasirengusi padėti ukrainiečių pilotų mokymuose ir naikintuvų techninės priežiūros klausimais.

„Esame pasirengę ne tik patenkinti naujų F-16 paklausą, bet ir pateikti bet kokias F-16 modifikacijas, taip pat mokymus, įrangą ir sistemas“, – interviu „Financial Times“ sakė „Lockheed Martin“ vadovas Frank A. St. John.

Jo nuomone, Ukrainos pilotai sugebės F-16 efektyviai įvaldyti per trumpiausią įmanomą laiką.

17:44 | „Yukon Advanced Optics Worldwide“ tikina nutraukianti veiklą Rusijoje

LRT pirmadienį paskelbus, kad Vilniuje veikianti baltarusių įsteigta optinių prietaisų gamintoja „Yukon Advanced Optics Worldwide“ iki šiol nepasitraukė iš Rusijos, bendrovė pirmadienį pranešė, kad jau pradėtas jos įmonės šioje šalyje likvidavimo procesas, Rusijoje ir Baltarusijoje ji nebegamina ir neparduoda produkcijos.

„Nuo karo pradžios 2022 metais „Mezon-A“ (grupės įmonė Rusijoje – BNS) apskaitė naujų sandorių su Rusijos klientais už 165 tūkst. JAV dolerių, o 2023 metais pardavimų nebuvo apskritai“, – pranešime teigė bendrovė.

Pasak jos, bendrovėje nebeliko gamybos darbuotojų, dirba tik 9 administracijos žmonės, nes reikia užtikrinti jos likvidavimo procesą.

Anot LRT, „Yukon Advanced Optics Worldwide“ pernai paskelbė, kad dėl karo stabdo veiklą savo įmonėje Smolenske, Rusijoje, tačiau veikla tebevykdoma – LRT ir tarptautinių partnerių iš „Scanner project“ surinkti duomenys rodo, kad nuo karo pradžios „Mezon-A“ iš Rusijos klientų gavo mažiausiai 2,3 mln. eurų už parduotą produkciją, o tarp pagrindinių jos klientų buvo CEK grupė, prekiaujanti optiniais prietaisais ir vykdanti Rusijos valstybės gynybos užsakymus.

Portalo duomenimis, šių metų vasarį Ukrainoje kariaujančioms Rusijos pajėgoms buvo perduoti Baltarusijoje pagaminti „Yukon Advanced Optics Worldwide“ ženklo „Pulsar“ naktiniai taikikliai, be to, žurnalistai nustatė ir dešimtis atvejų, kai „Pulsar“ įranga buvo siunčiama į frontą.

17:22 | Keliose Ukrainos dalyse vyksta sunkūs mūšiai: „Sudėtinga padėtis“

Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maljar sako, kad keliose Ukrainos dalyse vyksta itin karšti mūšiai, o situacija čia – sudėtinga, skelbia UNIAN.

Pasak jos, sutinga padėtis šiuo metu yra Ukrainos rytuose, kur rusų okupantai nepraranda vilčių pasiekti Donecko ir Luhansko sričių ribas.

H. Maljar teigia, kad okupantai daug savo dalinių sutelkė rytuose, ypač oro puolimo dalinius.

„Priešas sutraukė savo pajėgas ir vykdo aktyvų puolimą Lymano ir Kupjansko kryptimis, bandydamas perimti iš mūsų iniciatyvą. Fiksuojamas didelis priešo apšaudymo aktyvumas. Karšti mūšiai tęsiasi“, – sakė ji.

Viceministrė pridūrė, kad Ukrainos kariai veikia drąsiai ir neleidžia okupantams veržtis į priekį.

16:51 | Uzbekistanas pirmąkart importuos rusiškas dujas

Uzbekistanas pirmadienį pranešė pasirašęs dvejų metų trukmės sutartį su Kremliaus kontroliuojamu „Gazprom“ dėl gamtinių dujų tiekimo, Rusijai ieškant naujų rinkų nuo Vakarų sankcijų nukentėjusiam energijos eksportui.

Nuo šių metų spalio „Gazprom“ kasmet perduos apie 2,8 mlrd. kubinių metrų dujų, pranešė Uzbekistano energetikos ministerija, pabrėždama, jog rusiškas dujas šalis importuos pirmąkart. Jos bus perpumpuojamos sovietmečiu iš Rusijos į Vidurio Aziją nuteistu vamzdynu.

Rusija stengiasi dalį savo dujų eksporto nukreipti į Vidurio Aziją, ypač į Kazachstaną ir Uzbekistaną, kurie, nepaisant turimų išteklių, susiduria su energijos trūkumu. Maskva išreiškė norą sukurti „dujų sąjungą“ su šiomis dviem šalimis.

Praėjusią žiemą Uzbekistaną ištiko stipri energetinė krizė dėl smarkiai išaugusios paklausos, kurią dar didino itin šalti orai ir senstanti infrastruktūra. Pernai Uzbekistanas išgavo 51,7 mlrd. kubinių metrų dujų, bet buvo priverstas laikinai sustabdyti jų tiekimą Kinijai.

16:23 | Dalis ukrainiečių po karo nori pokyčių valdžioje: Zelenskiui – išskirtinis palaikymas

Remiantis Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto apklausa, paskelbta birželio 19 d., 73 procentai ukrainiečių nori bent šiek tiek pakeisti centrinės valdžios sudėtį po karo, skelbia „Kyiv Independent“.

Apie 69 proc. respondentų nori pokyčių Aukščiausiojoje Radoje (parlamente), 47 proc. – ministrų kabinete ir tik 23 proc. norėtų kitokio prezidento nei Volodymyras Zelenskis.

Tik 19 proc. respondentų nenorėjo jokių pokyčių, o 8 proc. buvo neapsisprendę.

„Nors parama centrinės valdžios veiksmams pamažu mažėjo iki 2022 m., tačiau po plataus masto invazijos gyventojai „nustatė skirtingus prioritetus“ ir dabar matome apskritai didelį palaikymą valdžiai siekti pergalės“, – sakė instituto direktoriaus pavaduotojas Antonas Hrušeckis.

„Kartu tai nepanaikina esamo noro keisti jėgos struktūrų sudėtį...Ukrainiečiai susibūrė, kad atremtų priešą, tačiau tai nereiškia, kad jie „užmerkė akis“ tam tikrų politikų piktnaudžiavimui ar nekompetencijai“.

Apklausa buvo atlikta nuo gegužės 26 iki birželio 5 d., į ją buvo įtraukti 1029 gyventojai iš visų Ukrainos sričių, išskyrus Krymą ir kitas laikinai okupuotas teritorijas.

15:53 | A. Blinkenas: Kinija pažadėjo nesiųsti Rusijai letalinių ginklų

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pirmadienį Pekine pareiškė, kad Kinija pakartojo savo pažadus nesiųsti ginklų Rusijai kovoti Ukrainoje

Vis dėlto jis išreiškė susirūpinimą dėl privačių Kinijos įmonių veiksmų.

„Mes – ir kitos šalys – gavome Kinijos patikinimus, kad ji neteikia ir neteiks letalinės pagalbos Rusijai, kad ši ją panaudotų Ukrainoje“, – po dvi dienas trukusių derybų žurnalistams sakė A. Blinkenas.

„Nematėme jokių tai paneigiančių įrodymų. Tačiau mums nuolat kelia susirūpinimą Kinijos įmonės, kompanijos, galinčios tiekti technologijas, kurias Rusija gali panaudoti savo agresijai Ukrainoje, – teigė jis. – Paprašėme Kinijos vyriausybės būti labai atsargiai šiuo klausimu.“

14:56 | Rusija iškėlė sąlygą dėl savo branduolinių ginklų

Rusijos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Baltarusijoje dislokuoti rusų branduoliniai ginklai ten liks neribotą laiką. Tiesa, ministerija tvirtina, kad ginklai gali būti patraukti, jei Jungtinės Valstijos atitrauks savo branduolines pajėgas iš Europos šalių ir panaikins atitinkamą infrastruktūrą. Tai praneša Rusijos televizijos kanalas RBK.

Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių antrojo departamento direktorius Aleksejus Poliščiukas viena iš branduolinių ginklų grąžinimo į Rusijos Federaciją sąlygų įvardijo JAV ir NATO pasitraukimą iš kurso, kuriuo esą siekiama „pakenkti Rusijos ir Baltarusijos sąjungininkių saugumui ir suverenitetui“.

Tai – klasikinė Kremliaus propagandinė linija, kuria Rusija, kartodama, esą Vakarų šalys, ypač JAV ir visas NATO aljansas, kelia pavojų jos saugumui, siekia pateisinti branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijoje.

Pasak A. Poliščiuko, Rusijos sprendimas perduoti branduolinį ginklą Baltarusijai yra susijęs su karine Vakarų paramą Ukrainai.

14:32 | Švedai ruošiasi – neatmeta, kad gali sulaukti karinio smūgio iš Rusijos

Švedijos parlamento Gynybos komitetas pripažįsta, kad Rusija gali surengti karinę ataką prieš šalį. Apie tai pranešė Švedijos televizijos kanalas SVT.

Pirmadienį parengtame parlamento komiteto pranešime pažymima, kad nors Rusijos sausumos pajėgos yra Ukrainoje, negalima atmesti atakų prieš Švediją.

14:04 | Kinų atsargos pulkininkas: Rusijos karinis įvaizdis ir autoritetas žlugo

Rusijos kariuomenė, kurią patys rusai pateikė kaip „antrąją pagal galią pasaulyje“, pademonstravo daug prastesnius rezultatus, negu buvo tikimasi. Tokią nuomonę išsakė aukštas pareigas Kinijos liaudies išsivadavimo armijoje užėmęs pulkininkas, šiuo metu dirbantis karybos ekspertu Pekine.

13:46 | Oro pavojus

Pirmadienio popietę dalyje Ukrainos aidi oro pavojaus sirenos.

12:53 | Per tris dienas – keturi numušti sraigtasparniai: rusams padaryta žalos už 64 mln. eurų

Rusijos karinės pajėgos per tris dienas neteko jau keturių sraigtasparnių Ka-52, sekmadienio vakarą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ketvirtasis per pastarąsias dienas numuštas sraigtasparnis buvo sunaikintas sekmadienį.

„Rusijos Federacijos biudžete pritrūks apie 16 milijonų JAV dolerių“, – savo pranešime „Facebook“ rašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ka-52 atakos sraigtasparniai geriau žinomi „Aligatoriaus“ pavadinimu. Skaičiuojama, kad viena tokia kovos mašina kainuoja apie 16 mln. eurų (dolerių). Tai reikštų, kad keturių sraigtasparnių sunaikinimas rusams atnešė žalos už 64 mln. eurų.

12:20 | Ukraina išlaisvino aštuonias gyvenvietes

Per dvi savaites trukusias puolimo operacijas Berdiansko ir Melitopolio kryptimis Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino aštuonias gyvenvietes, praneša Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.

Ji vardija, kad per dvi savaites ukrainiečiai išvadavo Novodarivką, Levadną, Storoževę, Makarivką, Blagodatnę, Lobkovę, Neskučnę ir Piatichatkus. Bendras išlaisvintų teritorijų plotas siekia 113 kv. km.

Tiesa, JAV Karo studijų institutas (ISW) praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali sustabdyto kontrpuolimą, tačiau tai nereiškia, kad jis baigėsi.

ISW analitikai mano, kad toks žingsnis galėtų būti žengtas norint peržiūrėti būsimų operacijų taktiką, o anksčiau Estijos žvalgybos vadovas Grosbergas pažymėjo, kad „per artimiausias 7 dienas puolimo nepamatysime“.

ISW pabrėžia, kad tokios veiklos pauzės yra dažnas reiškinys dideliuose puolimuose ir nekalba apie jų pabaigą.

11:49 | Automobilyje Kryme sprogo Kremliaus patikėtinis ir Putino partijos narys

Aneksuoto Krymo pusiasalio mieste Simferopolyje sprogo automobilis, kuriuo važiavo okupuotos Zaporižios srities „vicepremjero“ padėjėjas Vladimiras Jepifanovas. Apie tai skelbia rusų leidinys „Baza“.

11:15 | Per Tėvo dieną rusų išpuolis pražudė ukrainietį ir jo 4-metį sūnų

Sekmadienį Rusijos karinės pajėgos apšaudė Ukrainos Sumų sritį. Per išpuolį – Ukrainai minint Tėvo dieną – žuvo tėvas ir jo keturmetis sūnus.

Apie išpuolio aukas skelbia Sumų srities karinė administracija: „Šiandien per apšaudymą Belopilijos mieste žuvo civiliai – tėvas ir sūnus“.

Plačiau situaciją Ukrainos leidiniui „Suspilne“ pakomentavo miesto meras Jurijus Zarko.

„Tėvas ir sūnus tiesiog ėjo pro šalį. Sviedinys praskriejo per tris metus nuo jų. Jie tiesiog bėgo slėptis ir nenubėgo nė penkių metrų. Tėvas žuvo vietoje, o vaiko nebuvo spėta nuvežti į ligoninę, jis mirė tėvo rankose“, – pasakojo J. Zarko.

10:34 | AP: Rusija turėjo priemonių, motyvą ir galimybę sugriauti Kachovkos užtvanką

Rusija turėjo priemonių, motyvą ir galimybę sugriauti Kachovkos užtvanką Maskvos kontroliuojamame Rytų Ukrainos rajone, rodo iš dronų padarytos nuotraukos ir naujienų agentūros AP gauta informacija.

Agentūrai pateiktose nuotraukose, kaip atrodo, užfiksuotas sprogmenų prikrautas automobilis ant Kachovkos užtvankos, o du pareigūnai sakė, kad toje užtvankos vidaus patalpoje, kur, Ukrainos teigimu, buvo užtvanką sugriovusio sprogimo epicentras, būta rusų karių.

Du ukrainiečių kariuomenės vadai, tuo metu buvę tame rajone, bet skirtingose jo vietose, AP sakė, kad potvynio vanduo greit užliejo ir jų, ir rusų pozicijas, sunaikino įrangos. Dėl to ukrainiečiams teko iš naujo planuoti veiksmus.

Vienas vadų kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.

„Tai įprasta praktika – užminuoti [vietas] prieš atsitraukimą, – sakė kitas iš vadų, Ilja Zelinskis. – Jie... siekė sutrikdyti mūsų tiekimo grandines, apsunkinti mums persikėlimą per Dniprą.“

09:51 | Rusijoje prasideda naujas A. Navalno teismas

Rusijoje pirmadienį prasideda kalinamo Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno teismas dėl kaltinimų ekstremizmu, už kuriuos jam gali būti skirta dar iki 30 metų kalėjimo.

Naujas A. Navalno eismo procesas pradedamas Maskvai spartinant susidorojimą su opozicija, kurios dauguma svarbių figūrų jau yra už grotų ar pasitraukę į užsienį.

A. Navalnas, organizuodavęs didžiulius antikremliškus protestus, šiuo metu atlieka devynerių metų įkalinimo bausmę dėl kaltinimų grobstymu, kurią jo šalininkai vadina bausme už jo politinę veiklą.

09:20 | Britų žvalgyba: Rusija greičiausiai perkelia pajėgas iš Dnipro upės kranto

Per pastarąsias dešimt dienų Rusija greičiausiai pradėjo perkelti savo Dnipro pajėgų grupės (DGF) elementus iš rytinio Dnipro upės kranto, kad sustiprintų Zaporižios ir Bachmuto sektorius, pirmadienį skelbia britų žvalgyba.

Šioje operacijoje gali dalyvauti keli tūkstančiai karių iš 49-osios armijos, įskaitant jos 34-ąją atskirąją motorizuotąją brigadą, taip pat oro desanto pajėgų ir jūrų pėstininkų daliniai, teigiama socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime.

„DGF perdislokavimas greičiausiai atspindi Rusijos suvokimą, kad po Kachovkos užtvankos griūties ir dėl to kilusio potvynio Ukrainos puolimo per Dniprą tikimybė yra mažesnė“, – sakė žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vwV6Pe2K1I



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tlnuet4ZoW