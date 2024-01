Svarbiausi įvykiai:

10:45 | Įspėja apie Putino gudrybę – gali siūlyti nuolaidas dėl Ukrainos narystės NATO ir ES

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai įspėja, kad bet kokios paliaubos kare Ukrainoje, būtų naudingos Rusijai, kuri laimėtų laiko pasiruošti naujiems puolimams.

ISW analitikai pažymi, kad Rusija gali apsimesti suinteresuota siūlyti nuolaidų dėl Ukrainos vietos Vakarų institucijose, taip bandydama paskatinti Vakarus padaryti išankstinių nuolaidų dėl Ukrainos teritorinio vientisumo.

Pranešimuose apie Vladimiro Putino „atvirumą užkulisinėms deryboms“ neužsimenama apie Rusijos pasirengimą atsisakyti bet kokios okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusijos pareigūnai ir toliau nurodo, kad maksimalistiniai V. Putino tikslai netrukdo Rusijai aneksuoti okupuotų Ukrainos teritorijų ar papildomai įgyti teritorijų Ukrainoje.

„Ukrainos stojimas į ES ir NATO yra ilgalaikis procesas, kuris neprasidės iš karto po bet kokių paliaubų, todėl Rusija gali bandyti laikinai sutikti su šiais reikalavimais, kad kuo greičiau įtvirtintų okupuotų teritorijų kontrolę“, – pastebi ISW analitikai.

10:00 | Zelenskio ir jo šeimos pajamos per metus sumažėjo beveik trigubai

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo šeimos pajamos sumažėjo nuo 10,8 mln. grivinų (263 tūkst. eurų) 2021 m. iki 3,7 mln. grivinų (90 tūkst. eurų) 2022 m.

09:20 | NATO generolas: NATO turi ruoštis Rusijos smūgiams Europoje

Pasak „The Times“, NATO turi pasirengti galimiems Rusijos smūgiams į taikinius visoje Europoje, ypač Vokietijoje, jei Maskva pradės karą prieš Aljansą. Apie tai įspėja aukšto rango generolai.

NATO karinės logistikos centro Vokietijoje vadas generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas paragino sąjungininkus supaprastinti biurokratines procedūras, kurios šiuo metu apsunkina karių ir įrangos perkėlimą Europoje. Šalims taip pat turėtų būti leista naudotis viena kitos karine įranga krizės metu.

„Jei palyginsime karą ir prieš dešimt ar penkerius metus vykusias operacijas, suprasime, kad turime pripažinti, jog dėl užnugario zonų vyks sunki kova. Turime manyti, kad agresorius panaudos visą kinetinių ir nekinetinių jėgų spektrą, kad sunaikintų komunikacijos linijas, taip pat ir užnugaryje“, – pažymi Sollfrankas.

Aljanso vadovai įsitikinę, kad turi nedaug laiko sustiprinti savo gynybą. Jie tikisi, kad iki liepos mėnesį Vašingtone vyksiančio NATO viršūnių susitikimo pavyks susitarti dėl „karinio Šengeno“ sistemos, kuri leistų kariniams konvojams laisvai judėti per NATO šalis, įvedimo.

08:30 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 1 070 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 383 180 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 290 tankų (+10), 11 696 šarvuotųjų kovos mašinų (+25), 9 113 artilerijos sistemų (+16), 972 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 660 oro gynybos priemonių (+0), 331 lėktuvo (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 049 dronų (+8), 1 846 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 149 automobilių (+46), 1 443 specialiosios technikos vienetų (+7).

07:45 | Zelenskis: JAV paramos Ukrainai sumažėjimas būtų blogas signalas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį įspėjo, kad JAV pagalbos Ukrainai sumažėjimas pasiųstų blogą signalą.

Pareiškimas pasirodė tokiu metu, kai JAV prezidentas Joe Bidenas susiduria su respublikonų blokada tolesnei paramai Kyjivui.

Turėdamas galvoje, kad JAV parama gali mažėti, V. Zelenskis paragino Vokietiją pasinaudoti savo ekonominiu svoriu ir sutelkti partnerius Europos Sąjungoje labiau padėti su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai.

„Jungtinių Valstijų pasyvumas ar paramos stoka būtų blogas signalas“, – sakė ukrainiečių prezidentas Vokietijos nacionaliniam transliuotojui ARD.

Tai niekam nėra gerai, įspėjo jis.

„Vokietija gali konsoliduoti ES“, – pabrėžė V. Zelenskis, atsakydamas į klausimą, ar tikisi, kad Berlynas imsis didesnio vaidmens, jei JAV pagalba nutrūktų.

„Daug šalių palaiko svarbius ekonominius santykius su Vokietija ir jų ekonomikos yra priklausomos nuo Vokietijos sprendimų, nes Vokietija turi stiprią ekonomiką“, – sakė jis.

07:00 | Naktinė „šahedų“ ataka: Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus priešo taikinius

Naktį iš sausio 28-osios į 29-ąją Rusijos kariškiai atakavo Ukrainos teritoriją „Shahed“ tipo dronais kamikadzėmis. Oro gynybos pajėgos sunaikino visus priešo oro taikinius.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovais ir Pietų operatyvinės karinės vadovybės spaudos centro vadove Natalija Humeniuk.

„Naktį okupantai rusai smogė dar vieną smūgį, panaudodami aštuonis „Shahed-136/131“ tipo dronus. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino visus priešo bepiločius orlaivius“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime feisbuke.

N. Humeniuk per televizijos maratoną pažymėjo, kad Ukrainos Pietų gynybos pajėgos Mykolajivo srityje sunaikino keturis smogiamuosius dronus.

Anot jos, nuo numuštų bepiločių orlaivių nuolaužų nukentėjo administraciniai pastatai, mokymo įstaiga ir gyvenamieji namai. Laimė, pranešimų apie gaisrus ir sužeistuosius negauta.