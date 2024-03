Svarbiausi įvykiai:

Rusijos karinėms pajėgoms savaitgalį dronais atakavus daugiabutį Odesoje, sugriuvo dalis daugiaaukščio. Per išpuolį žuvo 12 žmonių, tarp jų – keturi vaikai. Į krūviną agresiją netruko sureaguoti Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Tai absoliučiai skandalinga žmogžudystė. Sąmoningai žudydama miegančius kūdikius Rusija demonstruoja aiškų bet kokių taikos susitarimų, tiek buvusių, tiek būsimų, nepaisymą“ – pabrėžė G. Landsbergis savo X paskyroje.

This is absolutely outrageous murder. By deliberately killing babies in their sleep, Russia is declaring a clear contempt for any peace agreements, past or future. There must be serious and immediate consequences, not continued impunity. pic.twitter.com/zpSmpaBTum